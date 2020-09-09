Pandemi dönemi taşınabilir bilgisayarlara olan ilgiyi arttırdı

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Koronavirüs salgını ile birlikte insanların eve kapanması; evden çalışma veya uzaktan eğitim gibi konseptlerin yaygınlaşmasına neden oldu. Özellikle görüntülü görüşme ihtiyacı taşınabilir sistemlere ilgiyi arttırdı.

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Tablet pazarı beklenmedik bir sıçrama yaptı

İhtiyaç artıyor

Casper tarafından yapılan bir pazar araştırmasına göre dizüstü bilgisayar ve tabletlere olan talep yüzde 20-30 civarında artmış durumda. Tabletlerde özellikle hücresel bağlantı sunan versiyonların tercih edildiği belirtiliyor.

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Diğer taraftan masa üstü bilgisayarlara olan talep de yüzde 10 arttı. Bununla birlikte akıllı telefon pazarında talebin pek fazla değişmediği ifade ediliyor. ABD’de ise düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlara olan talep yüzde 20-40 arasında yükseliş yaşıyor.

Koronavirüs aşısı ile sevindirici gelişmeler yaşansa da tüm dünya nüfusuna bu aşıların ulaşması oldukça fazla zaman alacak. Bu bakımdan en az bir veya iki dönem daha uzaktan eğitim ve çalışmanın devam etmesi bekleniyor. Casper markasının son dönem ürünlerinde de bu unsur göz önünde bulunduruluyor.

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