Pandemi dönemi taşınabilir bilgisayarlara olan ilgiyi arttırdı

Koronavirüs salgını ile birlikte insanların eve kapanması; evden çalışma veya uzaktan eğitim gibi konseptlerin yaygınlaşmasına neden oldu. Özellikle görüntülü görüşme ihtiyacı taşınabilir sistemlere ilgiyi arttırdı.İlginizi Çekebilir Tablet pazarı beklenmedik bir sıçrama yaptı
İhtiyaç artıyor
Casper tarafından yapılan bir pazar araştırmasına göre dizüstü bilgisayar ve tabletlere olan talep yüzde 20-30 civarında artmış durumda. Tabletlerde özellikle hücresel bağlantı sunan versiyonların tercih edildiği belirtiliyor.
Ayrıca Bkz. "Galaxy Z Fold 2 resmiyet kazandı: İşte detaylar!"
Diğer taraftan masa üstü bilgisayarlara olan talep de yüzde 10 arttı. Bununla birlikte akıllı telefon pazarında talebin pek fazla değişmediği ifade ediliyor. ABD’de ise düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlara olan talep yüzde 20-40 arasında yükseliş yaşıyor.
Koronavirüs aşısı ile sevindirici gelişmeler yaşansa da tüm dünya nüfusuna bu aşıların ulaşması oldukça fazla zaman alacak. Bu bakımdan en az bir veya iki dönem daha uzaktan eğitim ve çalışmanın devam etmesi bekleniyor. Casper markasının son dönem ürünlerinde de bu unsur göz önünde bulunduruluyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Casper da kusura bakmasın önünden geçmem. Babamın eski Casper tabletine linux kuramadım. 1gb ram, 16gb SSD olan bu zavallı tablete baz bir linux kurup, tableti osiloskopumun ekranı gibi kullanmaya niyetlendim. Çünkü boyle bir tablet anca o işe yarar bu saatten sonra. Über salak bir BIOS kullanmayı tercih etmişler. O yüzden NTFS olmayan bir mecrayı boot edemiyor. Tamamen yazılımsal bir salaklık.
Ürünlerini kesinlikle esnekliği düşünmeden tasarlıyorlar. Bu durum da bana çok ters.
Bu aleti bilgisayarcıya okutur, üstüne 100 lira koyar, 32gb ssd 2gb rami olan HP, Dell veya Lenovo alırım. Lenovo bile daha iyi lan. Bildiğin eski IBM, Lenovo bile daha iyi. linux kurulabilecek, az daha akıllı dizayn edilmiş bir çöp alırım. 100 lira neticede. İki yemek parası.
Neyse, çok kılım Casper'a ve acımı bu advertorial'da çıkarayım dedim.
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
1849 kez okundu.
12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
casper, covid-19 ve