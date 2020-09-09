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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pandemi dönemi taşınabilir bilgisayarlara olan ilgiyi arttırdı

    Uzun bir süredir uzaktan eğitimin devam etmesi ve bir müddet daha devam edecek olması taşınabilir bilgisayarlara olan ilgiyi arttırdı. Hücresel bağlantı da tercih sebebi.
    2 gün
    1,8b
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Pandemi dönemi taşınabilir bilgisayarlara olan ilgiyi arttırdı
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    Koronavirüs salgını ile birlikte insanların eve kapanması; evden çalışma veya uzaktan eğitim gibi konseptlerin yaygınlaşmasına neden oldu. Özellikle görüntülü görüşme ihtiyacı taşınabilir sistemlere ilgiyi arttırdı.

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    İhtiyaç artıyor

    Casper tarafından yapılan bir pazar araştırmasına göre dizüstü bilgisayar ve tabletlere olan talep yüzde 20-30 civarında artmış durumda. Tabletlerde özellikle hücresel bağlantı sunan versiyonların tercih edildiği belirtiliyor.

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    Diğer taraftan masa üstü bilgisayarlara olan talep de yüzde 10 arttı. Bununla birlikte akıllı telefon pazarında talebin pek fazla değişmediği ifade ediliyor. ABD’de ise düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlara olan talep yüzde 20-40 arasında yükseliş yaşıyor.

    Koronavirüs aşısı ile sevindirici gelişmeler yaşansa da tüm dünya nüfusuna bu aşıların ulaşması oldukça fazla zaman alacak. Bu bakımdan en az bir veya iki dönem daha uzaktan eğitim ve çalışmanın devam etmesi bekleniyor. Casper markasının son dönem ürünlerinde de bu unsur göz önünde bulunduruluyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    danlabilic (Danla Bilic) 2 gün en beğenilen
    advertorial
    Yanıtla +19
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    Walter H.White 2 gün paco_ct
    Şu ana kadar ekstra vergi gelmediğine şükretmek lazım
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 gün MehmetNY
    Casper'ın hiçbir ürünü alınmaz, maddi sıkıntılardan dolayı almak zorunda kalıyoruz maalesef..
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bay Robot ( tunc) 7 sa.
    Elin gavuru dedikleriniz satılıyor diye indirim yapar bizim fırsatçılarda zam üstüne zam yapar...
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    greenn41 (Ahmet Yeşilyurt) 1 gün
    Fiyatlar uçmuş admin bunun da haberini yapsanıza
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    Denorath 1 gün
    Kızım 2,5 yaşındayken sinirden casper tabletin üstünde tepinip kırmıştı. Sonra gidip Ipad aldık, ona şimdi gözü gibi bakıyor :)
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    drjacob (... ) 1 gün
    teknolojiye ilgi arttı , önemi daha iyi anlaşıldı
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    Gbness (İsmail Söylev) 1 gün
    😅 Hayret vergi geç kalmış tıraş makinesine de talep olmuştu vergi gecikmemişti baya ilginç
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 gün
    talep arttıkça fiyatı da artırcaklar off
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    ABCdiküçgeni (Hulusi ÇINAR) 1 gün
    casper reklamı açmayın dedeler
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 1 gün
    2 PC aldım Casper, 2’si de sorunluydu. Neden aldın derseniz yaşım küçüktü ve bilgisayardan anlayan pek kimse yoktu. Ders almak için çöpe atacak paranız varsa Casper alın.
    Yanıtla +1
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    MehmetNY (Mehmet ) 1 gün
    Casper pişmanlıktır, casper laptop alınmaz.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 gün MehmetNY
    Casper'ın hiçbir ürünü alınmaz, maddi sıkıntılardan dolayı almak zorunda kalıyoruz maalesef..
    Yanıtla +5
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    Huseyin-ZST (Huseyin Ozsut) 1 gün
    Valla bana KDV ÖTV koymaz. Ben hep ABD'den ikinci el alıyorum. En son 170 dolara baba bir Windows tablet aldım.



    Casper da kusura bakmasın önünden geçmem. Babamın eski Casper tabletine linux kuramadım. 1gb ram, 16gb SSD olan bu zavallı tablete baz bir linux kurup, tableti osiloskopumun ekranı gibi kullanmaya niyetlendim. Çünkü boyle bir tablet anca o işe yarar bu saatten sonra. Über salak bir BIOS kullanmayı tercih etmişler. O yüzden NTFS olmayan bir mecrayı boot edemiyor. Tamamen yazılımsal bir salaklık.



    Ürünlerini kesinlikle esnekliği düşünmeden tasarlıyorlar. Bu durum da bana çok ters.



    Bu aleti bilgisayarcıya okutur, üstüne 100 lira koyar, 32gb ssd 2gb rami olan HP, Dell veya Lenovo alırım. Lenovo bile daha iyi lan. Bildiğin eski IBM, Lenovo bile daha iyi. linux kurulabilecek, az daha akıllı dizayn edilmiş bir çöp alırım. 100 lira neticede. İki yemek parası.



    Neyse, çok kılım Casper'a ve acımı bu advertorial'da çıkarayım dedim.
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    1849 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    casper, covid-19 ve
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