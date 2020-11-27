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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pandemide günlük vaka sayısı 30.000'i geçmek üzere

    Hasta sayısı dışında uzun bir aradan sonra yeniden öğrenmeye başladığımız vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birkaç dakika önce günün Covid-19 tablosunu açıkladı.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,4b
    42
    8
    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    6

    Pandemide günlük vaka sayısı 30.000'i geçmek üzere
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    Bildiğiniz üzere son birkaç gündür ülkemizde çıkan günlük vaka sayılarını tekrar öğrenmeye başladık. Bunun öncesinde son birkaç aydır yalnızca hasta sayılarını öğreniyorduk. Vaka sayıları son birkaç gündür açıklandığı için de geçmiş günlerle kıyaslamak biraz zor oluyor ancak yükselişte olduğunu rahatlıkla anlayabilliyoruz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Ağır hasta sayısı 5000'e yaklaştı (26 Kasım Covid-19 tablosu)

    Ayrıca Bkz. "ABD'de Pfizer ve Moderna koronavirüs aşılarının yan etkileri tartışılıyor"

    Vaka sayılarının yeniden açıklanmaya başladığı gün, yani 25 Kasım'da vaka sayısının (hasta sayısı dahil) 28.351 olduğunu, hasta sayısının da 6.814 olduğunu görmüştük. Dün ise Vaka sayısı 29.132 (hasta sayısı dahil), hasta sayısı 6876 ve vefat sayısı da 174 olarak açıklanmıştı. Bugün açıklanan tabloyu da aşağıda bulabilirsiniz.

    Pandemide günlük vaka sayısı 30.000'i geçmek üzere
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    Tabloya baktığımızda bugünün vaka sayısının 29.845 olduğunu ve düne göre bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Hasta sayısında ise düne göre bir düşüş söz konusu. 

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinde yaptığı paylaşım ile 27 Kasım 2020 Covid-19 tablosunu şu şekilde yorumladı: Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000’e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir.



    https://covid19.saglik.gov.tr/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gun

    Bu zaten akrobasi şovlarda filan kullanılır nerede kullanılacak başka ?

    3 saat önce
    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    2 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 hafta önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 hafta önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    th9 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    buda abartılı geldimi arap tohumları
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    sniper23 (Enes Şahinler) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlar rakamlara fazla takılıyor. Daha önce dediğim gibi herkes hasta gibi davranın ve önlemi kesinlikle elden bırakmayın. Rakamların düşük veya yüksek olması sizin risk altında olmadığınız anlamına gelmiyor. Bu hastalık var olduğu sürece risk altındanız.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 40 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    ABD toplam 13 milyon vaka şu an günlük 100 bin + vaka sayısı 263 bin ölüm. Hindistan 9 küsür milyon vaka.
    Saçmalamanın da sınır var ama bu forumda böyle bir sınır yok demekki anladığım kadarıyla.

    Konum
    Vaka sayısı

    İyileşen
    ÖlümK

    Amerika Birleşik Devletleri
    13 Mn
    +103 B
    -
    263 B
    +1.178

    Hindistan
    9,31 Mn
    +44.489
    8,72 Mn
    136 B
    +524

    Brezilya
    6,2 Mn
    +37.614
    5,53 Mn
    171 B
    +691

    Rusya
    2,22 Mn
    +27.543
    1,71 Mn
    38.558
    +496

    Fransa
    2,18 Mn
    +13.563
    158 B
    50.957
    +339

    İspanya
    1,62 Mn
    +12.289
    150 B
    44.374
    +337

    Birleşik Krallık
    1,59 Mn
    +17.555
    -
    57.551
    +498

    İtalya
    1,54 Mn
    +29.001
    697 B
    53.677
    +822

    Arjantin
    1,4 Mn
    +9.043
    1,23 Mn
    37.941
    +227

    Kolombiya
    1,28 Mn
    +9.496
    1,18 Mn
    36.019
    +159

    Meksika
    1,08 Mn
    +8.107
    804 B
    104 B
    +645

    Almanya
    1,02 Mn
    +22.268
    686 B
    15.640
    +389

    Polonya
    958 B
    +16.690
    517 B
    16.147
    +580

    Peru
    952 B
    +1.888
    887 B
    35.685
    +58

    İran
    922 B
    +13.961
    640 B
    47.095
    +482

    Güney Afrika
    779 B
    +3.069
    716 B
    21.289
    +88


    Ukrayna
    693 B
    +16.218
    326 B
    11.909
    +192


    Belçika
    568 B
    +3.164
    -
    16.219
    +139

    Türkiye
    548 B
    +29.132
    393 B
    13.191
    +174

    Şili
    547 B
    +1.570
    522 B
    15.278
    +97

    Irak
    545 B
    474 B
    12.125
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    V4LKyR 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dünyada 1. liği kaptırmayız, alırız yakında.
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    antonio_06 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    mafolduk
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    th9 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    buda abartılı geldimi arap tohumları
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bu medya olduğu sürece 90 bin de olur 200bin de. haberlerde insanların dip dibe olduğu çay fırlatmalı mitinglere gıkları çıkmazken şimdi parti yapanlara otobüsleri dolduranlara hain gözüyle bakıyolar insanları ifşalıyolar hayır yani parti yapmak vs doğru değilde ya neyse hiç samimi değilsiniz abi şimdi kimse de korku pompalamasın
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    Cem (Cem Kaya) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yakında rakamları abartılı bulup düşürebilirler
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    vaka sayısı hiç bir şekilde ilgimi çekmiyor !
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