Pandemide günlük vaka sayısı 30.000'i geçmek üzere

Bildiğiniz üzere son birkaç gündür ülkemizde çıkan günlük vaka sayılarını tekrar öğrenmeye başladık. Bunun öncesinde son birkaç aydır yalnızca hasta sayılarını öğreniyorduk. Vaka sayıları son birkaç gündür açıklandığı için de geçmiş günlerle kıyaslamak biraz zor oluyor ancak yükselişte olduğunu rahatlıkla anlayabilliyoruz.İlginizi Çekebilir Ağır hasta sayısı 5000'e yaklaştı (26 Kasım Covid-19 tablosu)
Ayrıca Bkz. "ABD'de Pfizer ve Moderna koronavirüs aşılarının yan etkileri tartışılıyor"
Vaka sayılarının yeniden açıklanmaya başladığı gün, yani 25 Kasım'da vaka sayısının (hasta sayısı dahil) 28.351 olduğunu, hasta sayısının da 6.814 olduğunu görmüştük. Dün ise Vaka sayısı 29.132 (hasta sayısı dahil), hasta sayısı 6876 ve vefat sayısı da 174 olarak açıklanmıştı. Bugün açıklanan tabloyu da aşağıda bulabilirsiniz.
Tabloya baktığımızda bugünün vaka sayısının 29.845 olduğunu ve düne göre bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Hasta sayısında ise düne göre bir düşüş söz konusu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinde yaptığı paylaşım ile 27 Kasım 2020 Covid-19 tablosunu şu şekilde yorumladı: Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000’e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir.
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Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın
Bu zaten akrobasi şovlarda filan kullanılır nerede kullanılacak başka ?
herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...
sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna
paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.
"Uçan Tabut" diyelim...
Saçmalamanın da sınır var ama bu forumda böyle bir sınır yok demekki anladığım kadarıyla.
Konum
Vaka sayısı
İyileşen
ÖlümK
Amerika Birleşik Devletleri
13 Mn
+103 B
-
263 B
+1.178
Hindistan
9,31 Mn
+44.489
8,72 Mn
136 B
+524
Brezilya
6,2 Mn
+37.614
5,53 Mn
171 B
+691
Rusya
2,22 Mn
+27.543
1,71 Mn
38.558
+496
Fransa
2,18 Mn
+13.563
158 B
50.957
+339
İspanya
1,62 Mn
+12.289
150 B
44.374
+337
Birleşik Krallık
1,59 Mn
+17.555
-
57.551
+498
İtalya
1,54 Mn
+29.001
697 B
53.677
+822
Arjantin
1,4 Mn
+9.043
1,23 Mn
37.941
+227
Kolombiya
1,28 Mn
+9.496
1,18 Mn
36.019
+159
Meksika
1,08 Mn
+8.107
804 B
104 B
+645
Almanya
1,02 Mn
+22.268
686 B
15.640
+389
Polonya
958 B
+16.690
517 B
16.147
+580
Peru
952 B
+1.888
887 B
35.685
+58
İran
922 B
+13.961
640 B
47.095
+482
Güney Afrika
779 B
+3.069
716 B
21.289
+88
Ukrayna
693 B
+16.218
326 B
11.909
+192
Belçika
568 B
+3.164
-
16.219
+139
Türkiye
548 B
+29.132
393 B
13.191
+174
Şili
547 B
+1.570
522 B
15.278
+97
Irak
545 B
474 B
12.125