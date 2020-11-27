Pandemide günlük vaka sayısı 30.000'i geçmek üzere

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Bildiğiniz üzere son birkaç gündür ülkemizde çıkan günlük vaka sayılarını tekrar öğrenmeye başladık. Bunun öncesinde son birkaç aydır yalnızca hasta sayılarını öğreniyorduk. Vaka sayıları son birkaç gündür açıklandığı için de geçmiş günlerle kıyaslamak biraz zor oluyor ancak yükselişte olduğunu rahatlıkla anlayabilliyoruz.

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Vaka sayılarının yeniden açıklanmaya başladığı gün, yani 25 Kasım'da vaka sayısının (hasta sayısı dahil) 28.351 olduğunu, hasta sayısının da 6.814 olduğunu görmüştük. Dün ise Vaka sayısı 29.132 (hasta sayısı dahil), hasta sayısı 6876 ve vefat sayısı da 174 olarak açıklanmıştı. Bugün açıklanan tabloyu da aşağıda bulabilirsiniz.

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Tabloya baktığımızda bugünün vaka sayısının 29.845 olduğunu ve düne göre bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Hasta sayısında ise düne göre bir düşüş söz konusu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinde yaptığı paylaşım ile 27 Kasım 2020 Covid-19 tablosunu şu şekilde yorumladı: Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000’e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir.

https://covid19.saglik.gov.tr/

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