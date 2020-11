ABD'de Pfizer ve Moderna koronavirüs aşılarının yan etkileri tartışılıyor

Tam Boyutta Gör

Koronavirüse yönelik geliştirilen aşı çalışmalarında olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Aralık ya da Ocak ayında kapsamlı bir aşılamanın başlayacağı düşünülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre Türkiye, Aralık ayında Çinli Sinovac şirketinden aşı almak için sözleşme imzaladı. ABD’li Pfizer aşısı için söz alındı.

ABD’de iki önemli aşı adayı sonuca yaklaşmak üzere. Bunlardan birisi Pfizer ve Türk bilim insanları’nın kurduğu Alman BioNTech firması ile birlikte geliştirilen aşı. Diğeri ise Moderna tarafından geliştirilen aşı. İki aşı adayı da henüz ABD'nin Food and Drug Administration (FDA) kurumundan onay almadı. Geçtiğimi günlerde Pfizer acil durum onayı için FDA’e başvurdu, yanıt bekliyor.

Aşıların birkaç günlük yan etkileri var

Pfizer’in aşı denemesine 6 ülkeden 43 bin 500 gönüllü, Moderna’nın aşı denemesine 30 bin gönüllü katıldı. Amerikan tıp uzmanlarının açıklamalarına göre her iki aşıda da yen etkiler mevcut. Bu hafta Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tarafından düzenlenen online konferansta uzmanlar CDC danışmanlarına tavsiyelerde bulundu.

Amerikan Tabipler Birliği'nden (American Medical Association) Dr. Sandra Fryhofer, “Aşı adayları gezmeye değil aşı olmaya gittiklerinin bilsinler. Aşı sonrası kendinizi harika hissetmeyeceksiniz ama ikinci dozu olmanız gerekiyor.” dedi.

Pfizer ve Moderna aşılarının insan sağlığını olumsuz etkileyecek yan etkileri yok. ABD medyası bazı aşı gönüllüleri ile röportaj yaptı. Gönüllüler yan etkilerin beklenilenin üstünde olduğunu söylüyor ancak ciddi bir etki söz konusu değil. Röportajları özetlemek gerekirse Pfizer ve Moderna aşılarını olanlarda baş ağrısı, aşı olunan bölgede yoğu ağrı ve yorgunluk gözlemlendi. Moderna aşısında bu etkilere ek olarak kızarıklık olan kişiler de var.

Moderna CEO’su Stephane Bancel, “ikinci dozdan sonra biraz ağrı ve kızarıklık var ancak kısa sürede kendiliğinden geçiyor. Bazılarında baş ağrısı da oluyor. İnsanların yüzde 1.4’ünde ateş görülüyor. Bu oran çok çok düşük.” dedi. Ayrıca şu ana kadar görülen tüm yan etkilerin ilaç almadan iyileştiğinin de altını çiziyor.

ABD’de Pfizer ve Moderna aşılarının yan etkileri tartışılıyor. Eğer şu anda gözlemlendiği gibi yan etkiler sadece 3-4 günlük baş ağrısı, yorgunluk vs. gibi etkilerden ibaretse bu yan etkileri pek önemseyen olacağını düşünmüyorum. Hatta yan etkilerin bu kadar az olmasını olumlu bir netice olarak yorumlayabiliriz.

Türkiye 25 milyon aşı için görüşmeleri sürdürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pfizer ürettiği aşının tedarik görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Bakan Koca, " Aralık'ta 1 milyon, devamında 25 milyona kadar aşının verilebileceği şekilde görüşmelerimiz devam ediyor." dedi. Çinli Sinovac şirketinden 50 milyon doz aşı tedarik etmek için sözleşme imzalandı.

