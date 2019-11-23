Pansuman yapabilen taşınabilir cihaz geliştirildi

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Orduda görev alan doktorlar ve dağcılar gibi uç durumlarda çalışan kişilerin, çeşitli şekillerde ve boyutlarda tıbbi malzemeleri ve bandajları yanında bulundurmaları gerekiyor ancak bu durum çoğu zaman hiç de kolay olmuyor. Yeni teknoloji ve gelişen malzemeler sayesinde, çeşitli ilaçlar içeren elyaf sargıları doğrudan yara üzerine püskürtebilen yeni bir cihaz projesi tasarlandı.

Proje doğrultusunda Montana Technological University kurumundan bir grup araştırmacı bir tür taşınabilir elektrospinleme cihazı ile yaraların üzerine ''pansuman püskürtebilecek'' prototip cihaz tasarladı.

Elektrospinleme işlemi

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Geliştirilen cihazdaki elektrospinleme aleti, solüsyon içeren iplikleri ince uzun liflere dönüştürmek için elektrik kuvvetinden yararlanıyor ancak cihaz bu işlem için yüksek gerilim gerektiriyor ve uygulanan organizma elektrik çarpma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Taşınabilir sistem ise bu noktada devreye giriyor.

Geliştirilen cihazdaki liflerin düzenlenmesinden sorumlu olan elektrik alan, hastaya temas etmeyecek kısımda bulunuyor. Cihazın içerisindeki hava jeti, içerisinde oluşturduğu lifleri hastanın yara yüzeyine fırlatıyor ve yara yüzeyinde koruyu bir tabaka oluşturuyor.

Ayrıca cihazın; iyileşme sürecini hızlandırabilecek yavaş salınımlı ilaçlar ve çeşitli biyo uyumlu polimerler ile kullanılabileceği iddia ediliyor.

Cihaz yapılan hayvan deneyinde olumlu sonuç verdi.

Ayrıca Bkz. "Kandaki oksijen seviyesini ölçebilen bant geliştirildi"

Yeni proje Journal of Vacuum Science & Technology B dergisinde yayımlandı.

https://newatlas.com/medical/electrospinning-wound-dressing-device/