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    Black Mirror’ın 7. Sezonundan yeni fragman yayınlandı

    Dünyanın en popüler bilim kurgu dizilerinden olan Black Mirror, geri dönüyor. Dizinin merakla beklenen yedinci sezonunun bölüm isimler, yeni bir fragmanla beraber yayınlandı.
    Black Mirror - USS Callister: Into Infinity Tam Boyutta Gör
    Teknoloji çağında yaşayabileceğimiz gelecek senaryolarını macera, gerilim, korku ve dram gibi açılardan ele alan Black Mirror, hiç şüphesiz modern dünyanın en başarılı ve popüler bilim kurgu yapılarından biri olmayı başardı. Başlangıçta BBC platformunda yayınlanan ve daha sonra Netflix’e geçen dizi, yakında yeni sezonu ile seyircilerle buluşacak.

    Black Mirror’ın 7. Sezonu 10 Nisan’da yayınlanacak

    Geçtiğimiz haftalarda Black Mirror’ın 7. Sezon fragmanını yayınlayan Netflix, geçtiğimiz saatlerde yeni sezonda yer alacak bölümleri daha yakından gösteren bir fragman daha yayınladı. İlgi çekici, tüyler ürpertici ve duygusal anlar yaşatan fragman, ayrıca dizinin yeni sezon bölümlerinin isimlerini de içeriyor. İşte karşınızda Black Mirror’ın merakla beklenen 7. Sezonu’nun ikinci fragmanı ve bölüm detayları.

    Common People (56 dakika): Bir sağlık krizi Amanda’yı ölümle burun buruna getirince, öğretmenin çaresiz eşi Mike onu hayatta tutmak için son çareye başvurur: Rivermind adlı yüksek teknoloji ürünü bir sistem.

    Bête Noire (49 dakika): Tatlı yapımında harika bir yetenek olan genç Maria, eski okul arkadaşı Verity’nin çalıştığı şirkete katılmasıyla huzursuz olur — çünkü Verity’de bir gariplik vardır ve bunu sadece Maria fark ediyor gibidir…

    Hotel Reverie (76 dakika): Eski bir İngiliz filminin yüksek teknolojili ve fazlasıyla gerçekçi yeniden yapımı, Hollywood’un A-list yıldızı Brandy Friday’i bambaşka bir boyuta sürükler. Eve dönebilmesinin tek yoluysa, senaryoya harfiyen sadık kalmaktan geçer.

    Plaything (45 dakika): Yakın geleceğin Londra’sında, tuhaf bir cinayet şüphelisi, 1990’lardan kalma sıra dışı bir video oyunuyla bağlantılıdır — sevimli ve evrimleşen yapay yaşam formlarıyla dolu bir oyunla.
    Eulogy (46 dakika): Yalnız bir adam, kullanıcıların eski fotoğrafların içine fiziksel olarak adım atmasını sağlayan devrim niteliğinde bir sistemle tanışır — bu deneyim, derin duyguların gün yüzüne çıkmasına neden olur.

    Eulogy (46 dakika): Yalnız bir adam, kullanıcıların eski fotoğrafların içine fiziksel olarak adım atmasını sağlayan devrim niteliğinde bir sistemle tanışır — bu deneyim, derin duyguların gün yüzüne çıkmasına neden olur.

    USS Callister: Into Infinity (88 dakika): bert Daly ölmüştür, ancak USS Callister mürettebatı – Kaptan Nanette Cole liderliğinde – sonsuz bir sanal evrende mahsur kalmıştır. Şimdi hayatta kalmak için 30 milyon oyuncuya karşı savaşmak zorundadırlar.

    Black Mirror’un merakla beklenen yeni sezonu, 6 bölümden oluşacak. Bölümleriyle şimdiden dikkatleri üzerine çeken sezon, 10 Nisan’da Netflix seyircileriyle buluşacak.
     

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    S
    swordoftemple 9 saat önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 4 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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