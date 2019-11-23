Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kandaki oksijen seviyesini ölçebilen bant geliştirildi

    Massachusetts' Worcester Polytechnic Insitute kurumunda Doçent Ülkühan Güler önderliğinde geliştirilen ve bebeklerin oksijen seviyesini tayin eden cihaz yalnızca yara bandı boyutunda.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    337
    12
    1
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Kandaki oksijen seviyesini ölçebilen bant geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Hasta bir bebeğin kanındaki oksijen seviyesini takip etmek istediğimizde, bebeği görece olarak büyük bir başucu cihazına yapışkan sensörler içeren kablolalar ile bağlamamız gerekiyor. Bu da klinisyenlerin işini bir nevi zorlaştırıyor. Bu düşünceden yola çıkan bir araştırma ekibi bebeklerin oksijen seviyelerini daha rahat bir şekilde izleyebilmek için kablosuz optik bir sensör geliştirdi.

    Massachusetts' Worcester Polytechnic Insitute kurumunda Doçent Ülkühan Güler önderliğinde geliştirilen cihaz yalnızca yara bandı boyutunda.

    Parsiyel oksijen basıncı

    Kandaki oksijen seviyesini ölçebilen bant geliştirildi

    Geliştirilen cihaz özellikle PO2 olarak adlandırılan parsiyel ( kısmi ) oksijen basıncını ölçüyor. Parsiyel oksijen basıncının ölçülmesinden yola çıkılarak kanda çözünen oksijen miktarı tayin ediliyor ve parmağa takılarak kullanılan nabız oksimetre cihazlarından daha tutarlı sonuçlar veriyor.

    Cihazın üzerinde kırmızı ışık yayan ince bir film tabakası bulunuyor. Kan dolaşımında ve dokulardaki oksijen miktarı arttıkça  cihazın üzerindeki ışığın şiddeti de artıyor. Bu sayede ışığın şiddeti takip edilebiliyor ve bebeğin PO2 seviyeleri gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor.

    Araştırmacılar sensörün son sürümünü kablosuz olarak geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca cihazı, halihazırda geliştirilmekte olan bir çip ile donatmak ve bu sayede internete kablosuz olarak erişip bebeğin oksijen seviyelerinin düşmesi durumunda bu durumu; klinisyenlere ve ebeveynlerin akıllı telefonlarına bildirecek bir uygulama geliştirmek de araştırmacıların hedefleri arasında.

    Ayrıca Bkz. "Asırlık insanlarda özelleşmiş immün hücreler tespit edildi"

    Yeni geliştirilen teknolojinin şiddetli astım ve KOAH hastalarında da kullanılması öngörülüyor.



    https://newatlas.com/medical/wireless-baby-blood-oxygen-sensor/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    darkhair 1 sa.
    kulağımda şu cümle yine çınladı

    "Almanya, 1.5m türkten dünya çapında futbolcu yetiştiriyor da biz 75m türkten neden yetiştiremiyoruz?"

    Başarılarının devamını dilerim ülkü hanımın. Umarım ülkemizdeki gençlere de feyz olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 19 dk. Avrupa Yatırım Fonu, 400 milyon euroluk blockchain ve yapay zeka girişimini açıkladı 49 dk. Google Cloud Print 2020'nin sonunda kapatılıyor 1 sa. Pansuman yapabilen taşınabilir cihaz geliştirildi 1 sa. Microsoft’un Huawei’ye yazılım satmasına tekrar izin verildi 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Kandaki oksijen seviyesini ölçebilen bant geliştirildi Sonraki Android 10 güncellemesi ile Pixel 2 modellerinin bazılarında Wi-Fi bozuluyor 3 sa. Yeni moleküller tasarlamak için yapay zeka geliştirildi 3 sa. Twitter'da yanıt gizleme özelliği kullanıma sunuldu 3 sa. Samsung Galaxy S11e tasarımı ortaya çıktı 4 sa. AMD Radeon RX 5500 gün yüzüne çıktı: RX 580'in yerini almaya geliyor 4 sa. Analist raporu: iPhone 12 Pro, 6GB RAM'le gelecek ve iPhone SE 2 üretimi Şubat'ta başlayacak 5 sa. Nokia yeni akıllı telefonunu 5 Aralık'ta tanıtacak 6 sa. Android cihazların kamera uygulamasında güvenlik açığı bulundu 6 sa. Oppo akıllı telefonları için kendi işlemcisini üretmeye başlayacak 7 sa. Kamudaki veriler veri.gov.tr ile vatandaşa açılacak 7 sa. Xiaomi'den Mi Watch'taki tüm sorunları giderecek güncelleme geliyor 8 sa. Devialet iş birliğiyle tasarlanan Huawei Sound X'in tanıtım tarihi açıklandı 9 sa. Fas, fintech ile finansal hizmetlere erişimi genişletmeyi planlıyor 9 sa. İstanbul Teknik Üniversitesi iletişim teknolojileri etkinliği düzenliyor 10 sa. Huawei nova 6 5G'nin tanıtım videosu yayınlandı 10 sa. İşletim sistemli modem! "Keenetic Extra DSL incelemesi" 10 sa. Galaxy A serisinde S-Pen dönemi başlıyor 11 sa. Sony Xperia 5'in ön kamerasının DxOMark skoru yayınlandı 11 sa. Haftaya A101 marketlerde Honor 9X sürprizi 12 sa. Bad North: Jotunn Edition bu hafta ücretsiz Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Black Friday İndirimleri İçin İp Uçları
    DonanımHaber
    Bitcoin kritik seviyelere indi, ayı tedirginliği başladı
    DonanımHaber
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sıfır araç teslim alma raconu
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim