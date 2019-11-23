Kandaki oksijen seviyesini ölçebilen bant geliştirildi

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Hasta bir bebeğin kanındaki oksijen seviyesini takip etmek istediğimizde, bebeği görece olarak büyük bir başucu cihazına yapışkan sensörler içeren kablolalar ile bağlamamız gerekiyor. Bu da klinisyenlerin işini bir nevi zorlaştırıyor. Bu düşünceden yola çıkan bir araştırma ekibi bebeklerin oksijen seviyelerini daha rahat bir şekilde izleyebilmek için kablosuz optik bir sensör geliştirdi.

Massachusetts' Worcester Polytechnic Insitute kurumunda Doçent Ülkühan Güler önderliğinde geliştirilen cihaz yalnızca yara bandı boyutunda.

Parsiyel oksijen basıncı

Geliştirilen cihaz özellikle PO2 olarak adlandırılan parsiyel ( kısmi ) oksijen basıncını ölçüyor. Parsiyel oksijen basıncının ölçülmesinden yola çıkılarak kanda çözünen oksijen miktarı tayin ediliyor ve parmağa takılarak kullanılan nabız oksimetre cihazlarından daha tutarlı sonuçlar veriyor.

Cihazın üzerinde kırmızı ışık yayan ince bir film tabakası bulunuyor. Kan dolaşımında ve dokulardaki oksijen miktarı arttıkça cihazın üzerindeki ışığın şiddeti de artıyor. Bu sayede ışığın şiddeti takip edilebiliyor ve bebeğin PO2 seviyeleri gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor.

Araştırmacılar sensörün son sürümünü kablosuz olarak geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca cihazı, halihazırda geliştirilmekte olan bir çip ile donatmak ve bu sayede internete kablosuz olarak erişip bebeğin oksijen seviyelerinin düşmesi durumunda bu durumu; klinisyenlere ve ebeveynlerin akıllı telefonlarına bildirecek bir uygulama geliştirmek de araştırmacıların hedefleri arasında.

Ayrıca Bkz. "Asırlık insanlarda özelleşmiş immün hücreler tespit edildi"

Yeni geliştirilen teknolojinin şiddetli astım ve KOAH hastalarında da kullanılması öngörülüyor.

https://newatlas.com/medical/wireless-baby-blood-oxygen-sensor/