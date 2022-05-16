Pardus’un yeni arka planını kullanıcılar tasarlayacak: Başvurular başladı!

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Pardus 21 Arka Plan Tasarım Yarışması başladı. Yarışmanın kazanan resim, Pardus 21.3 sürümünün varsayılan arka planı olacak. Herkese açık bu yarışma sayesinde siz de Pardus’a katkıda bulunabilirsiniz.

Pardus ve Pardus Gönülleri Topluluk Portalı iş birliği ile düzenlenen Pardus 21 Arka Plan Tasarım Yarışması’na 15 Haziran 2022 tarihine kadar ücretsiz olarak başvurabilirsiniz. Hazırlayacağınız tasarımda Pardus 21’in dolunay temasına sadık kalınması isteniyor.

Mevcut arka plan:

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Başvuru kriterleri:

Önerilen tasarımın en az 3840 x 2160 piksel boyutlarında ve JPEG, WEBP, PNG, SVG formatlarından birinde hazırlanmış olması gerekmektedir.

Dosya büyüklüğü 10 MB boyutunu geçmemelidir.

Yarışmaya en fazla 5 farklı tasarımla katılabilirsiniz.

Pardus kurumsal logo kullanımı ile ilgili kılavuz belgesine bağlantıdan erişebilirsiniz.

Tasarımın temel ilkeleri belgesine bağlantıdan erişebilirsiniz.

Başvuru formunda verilen bilgilerde eksik veya yanlış olması halinde tasarım seçilmiş olsa bile dereceye giremez.

Yarışmaya başvurusu yapılacak eserler, daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen eserler yarışma dışı kalacaktır. Bu konuda oluşacak her türlü hukuki sorumluluk katılımcıya aittir.

Arka plan olarak önerilen tasarımlar din, dil, ırk ayrımı içermeyen, 13 yaş altı için uygunsuz görsel ögeler barındırmayan, siyasi duruşu olmayan çalışmalar olmalıdır.

Kazananı kullanıcılar belirleyecek

Yarışmaya katılımlar 15 Haziran’da sona erecek. Jüri tüm başvurular içinden öne çıkan bazı resimleri seçecek ve Pardus Forum’da herkese açık şekilde oylamaya sunulacak. Oylama sonucunda kazanan belli olacak. Yarışmanın kazanan resmi, Pardus 21.3 sürümünün varsayılan masaüstü arka planı olarak yer alacak. Pardus 21.3 güncellemesi önümüzdeki Temmuz ayında yayınlanacak.

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Nasıl başvuru yapılır?

https://gonullu.pardus.org.tr/yarismalar adresinden detaylı bilgiye ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

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