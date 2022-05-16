Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Pardus’un yeni arka planını kullanıcılar tasarlayacak: Başvurular başladı!

    Pardus yeni başlattığı yarışma ile yeni Pardus sürümünün varsayılan arka planını kullanıcıların tasarlamasına ve seçmesine imkan tanıyor. Yarışmaya başvurular başladı.
    1

    Pardus’un yeni arka planını kullanıcılar tasarlayacak
    Tam Boyutta Gör

    Pardus 21 Arka Plan Tasarım Yarışması başladı. Yarışmanın kazanan resim, Pardus 21.3 sürümünün varsayılan arka planı olacak. Herkese açık bu yarışma sayesinde siz de Pardus’a katkıda bulunabilirsiniz.

    Pardus ve Pardus Gönülleri Topluluk Portalı iş birliği ile düzenlenen Pardus 21 Arka Plan Tasarım Yarışması’na 15 Haziran 2022 tarihine kadar ücretsiz olarak başvurabilirsiniz. Hazırlayacağınız tasarımda Pardus 21’in dolunay temasına sadık kalınması isteniyor.

    Mevcut arka plan:

    Pardus’un yeni arka planını kullanıcılar tasarlayacak
    Tam Boyutta Gör

    Başvuru kriterleri:

    • Önerilen tasarımın en az 3840 x 2160 piksel boyutlarında ve JPEG, WEBP, PNG, SVG formatlarından birinde hazırlanmış olması gerekmektedir.
    • Dosya büyüklüğü 10 MB boyutunu geçmemelidir.
    • Yarışmaya en fazla 5 farklı tasarımla katılabilirsiniz.
    • Pardus kurumsal logo kullanımı ile ilgili kılavuz belgesine bağlantıdan erişebilirsiniz.
    • Tasarımın temel ilkeleri belgesine bağlantıdan erişebilirsiniz.
    • Başvuru formunda verilen bilgilerde eksik veya yanlış olması halinde tasarım seçilmiş olsa bile dereceye giremez.
    • Yarışmaya başvurusu yapılacak eserler, daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen eserler yarışma dışı kalacaktır. Bu konuda oluşacak her türlü hukuki sorumluluk katılımcıya aittir.
    • Arka plan olarak önerilen tasarımlar din, dil, ırk ayrımı içermeyen, 13 yaş altı için uygunsuz görsel ögeler barındırmayan, siyasi duruşu olmayan çalışmalar olmalıdır.

    Kazananı kullanıcılar belirleyecek

    Yarışmaya katılımlar 15 Haziran’da sona erecek. Jüri tüm başvurular içinden öne çıkan bazı resimleri seçecek ve Pardus Forum’da herkese açık şekilde oylamaya sunulacak. Oylama sonucunda kazanan belli olacak. Yarışmanın kazanan resmi, Pardus 21.3 sürümünün varsayılan masaüstü arka planı olarak yer alacak. Pardus 21.3 güncellemesi önümüzdeki Temmuz ayında yayınlanacak.

    Nasıl başvuru yapılır?

    https://gonullu.pardus.org.tr/yarismalar adresinden detaylı bilgiye ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    U
    uberburak 13 saat önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 22 saat önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno2 Z
    Oppo Reno2 Z
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Excalibur G900.1180-BV60X-B
    Excalibur G900.1180-BV60X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız