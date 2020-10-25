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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Parkinson hastalığının tanısında kullanılabilecek deri testi geliştirildi

    Parkinson hastalığı olarak adlandırılan ve prevalansı %1 civarında olan hastalığın tanısı için hastalığa ait çeşitli semptomların uzman klinisyenler tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
    2 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Parkinson hastalığının tanısında kullanılabilecek deri testi geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Parkinson hastalığı olarak adlandırılan ve 65 yaş üzerindeki kişilerde prevalansı %1 civarında olan hastalığın tanısı için hastalığa ait çeşitli semptomların uzman klinisyenler tarafından değerlendirilmesi ve daha sonra tanıya gidilmesi gerekiyor. Hal böyle olunca da Parkinson’un erken tanısı ve tedavisi için bilim insanları araştırmalarını sürdürüyor.

    Parkinson’un erken evredeki tanı oranlarının bir hayli düşük olduğunu ( %50-70 ) belirten Iowa State University kurumu araştırmacıları Dr. Thomas Beach önderliğinde birleşti ve tanısal doğruluğu artırmak için yanlış katlanmış alpha-synuclein ( alfa-sinüklein ) proteinlerine yoğunlaştı.

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    Alfa Süniklein proteinleri

    Parkinson hastalığının tanısında kullanılabilecek deri testi geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Parkinson hastalığının primer ( birincil ) indükleyicilerinden ( uyaran ) olduğu düşünülen ve birikim gösterdiklerinde beyindeki dopamin sekrete eden ( salgılayan ) nöronların progresif ( ilerleme gösteren ) ölümüne sebep olan, ileride hastalığın karakteristik motor semptomlarının oluşmasına sebebiyet veren alfa-süniklein proteinlerine odaklanan, bahsi geçen proteinlerin birçok yerden ( gözyaşı, bağırsak ) elde edilebildiğini bilen araştırma ekibi yaptıkları araştırmalar neticesinde proteinlerin deri gibi farklı diğer vücut dokularından da elde edilebildiğini keşfetti.

    Deriden elde edilen protein biyobelirteç olarak kullanılabileceğini düşünen araştırma ekibi yarısı Parkinson hastalığına sahip kişilerden diğer yarısında ise herhangi bir nörolojik hastalık olmayan kişilerden alınan 50 farklı cilt örneği üzerinde yanlış katlanmış proteinleri tespit edebilen bir tür kimyasal madde ile çalıştı ve 25 Parkinson hastası kişinin 24’üne doğru tanı konuldu. Kontrol grubuna ait 1 kişide ise yalancı pozitif olmak üzere yanlış katlanmış protein kümesi tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "Deri kanseri tedavisinde kullanılabilicek bandaj geliştirildi"

    Araştırma şu an için oldukça küçük çaplı olmasına rağmen daha da geliştirilebilir ve büyük denek gruplarında olumlu sonuç verirse gelecekte Parkinson taramalarında kullanılabilir. ( Bu arada günümüzde rutinde tarama amaçlı kullanılan tek biyobelirteçin PSA; Prostat Spesifik Antijen olduğunu ekleyelim. )

    Yeni araştırma Movement Disorders adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mds.28242 https://www.news.iastate.edu/news/2020/10/21/parkinsonsskinsample Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
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    21 saat önce
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    21 saat önce
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    21 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 gün önce
    guneyk

    xd

    2 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    2 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    3 gün önce
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