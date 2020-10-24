Deri kanseri tedavisinde kullanılabilicek bandaj geliştirildi

Söz konusu neoplazi ( Herhangi bir sınırlama veya sonlanma göstermeyen, konak canlının kontrol mekanizmaları dışında hareket eden, kontrolsüz hücre çoğalmasıyla ortaya çıkan anormal bir doku kitlesidir. Neoplazinin tıp dilinde olağan kullanımı “tümör”dür. ) olduğunda bilim insanları yeni tedavi yöntemleri ve ilaçlar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şimdi ise Hintli araştırmacılar fare deneylerinde cilt kanseri hücrelerini öldürebilecek bir tür manyetik bandaj geliştirdi.

Indian Institute of Science kurumu araştırmacıları tarafından yürütülen araştırmada ‘’electrospinning’’ adı verilen yöntem ile nanopartiküller oluşturuldu ve oluşturulan nanopartiküller elektromanyetik alanla muamele edilerek mikroskopik lif organizasyonu meydana getirildi.

Manyetik bandaj

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Oluşturulan mirkoskopik lifler demir oksit ve biyolojik olarak bozunabilen polimer lifler içerdiği için manyetik alanda ısınma özelliği göstermekle birlikte bahsi geçen lif organizasyonu bir tür cerrahi bandaj üzerine yerleştirildi.

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Araştırma ekibi geliştirilen bandajı insan kanser hücre hatları üzerinde test etti ve geliştirlen bandajın bahsi geçen tümör hücrelerinin hepsini başarılı bir şekilde öldürdüğü tespit edildi. Daha sonra bandaj deneysel ortamda deri kanseri oluşturulmuş fareler üzerinde test edildi ve bandajın farelerde gelişen kanserli hücreleri yok ettiği ancak sağlıklı dokuya herhangi bir zarar vermediği, sağlıklı dokuda herhangi bir yanık veya inflamasyon izine rastlanmadığı tespit edildi.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs aşı denemelerine katılan gönüllü hayatını kaybetti"

Yeni teknoloji oldukça yeni olmasına ve klinik kullanımdan önce birçok çalışma gereksinimi bulunmasına rağmen teknoloji geliştirilebilir ve iyileştirilebilirse gelecekteki birçok potansiyel tedavinin önünü açabilir.

Yeni araştırma Cancer Reports adlı dergide yayımlandı.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cnr2.1281

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