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    Path of Exile 2 - inceleme: "Şu ana kadarki en iyisi!"

    Bu inceleme yazımızda son günlerin en çok konuşulan oyunlarından birisi olan Path of Exile 2'nin incelemesiyle karşınızdayız. Kesinlikle denenmesi gereken başarılı bir yapım.
    Path of Exile 2 - inceleme Tam Boyutta Gör
    Bazı oyunlar vardır birkaç saat sonrasında oyunun mantığını, işleyişini, dünyasını ve diğer tüm detayları çözersiniz veya çözmüş kadar olursunuz. Bazı oyunlar da yüzlerce saat harcasanız bile keşfedecek deneyim bulundururlar. Path of Exile’ın ilk oyunu tam olarak ikinci açıklamaya uygun bir oyundu. Bu yüzden de ikinci oyundan aynı beklentimiz vardı ama ikinci oyun erken erişimde bile bu şekilde açıklanamayacak bir yapıda. 

    Path of Exile 2 geçtiğimiz günlerde erken erişime açıldı ve ondan birkaç gün öncesinde de oyuna erişim sağlama şansı kazandım. Ancak şu ana kadar harcadığım saatler bile oyunu detaylıca anlatmaya yetmiyor. Bu yüzden bu incelememizde biraz daha artılar ve eksiler üzerinden gidip oynadığım saatler boyunca bana ne hissettirdi, beğendim mi beğenmedim mi gibi soruları yanıtlamaya çalışacağım. 

    Path of Exile 2 - inceleme Tam Boyutta Gör

    Path of Exile 2’ye girmeden önce Elden Ring ve Diablo’nun aşkından doğan bir çocuk gibi bir benzetme görmüştüm ve bu benzetme elbette beni heyecanlandırdı. Oyun dünyasının iki büyük efsanesinin harmanlanmış halini göreceğimi bekledim ve açıkçası bunu gördüğümü de söylemem lazım. Tüm bu karışımın içine Path of Exile’ın kendisinden gelen esintiler de yer alıyor ve oyun tüm bu karışımla gerçekten ikinci oyunda ilk oyunda yakaladığı başarının da ötesine geçmiş durumda şu an. Zaten bu durumu oyuncu sayıları ve sosyal medyadaki heyecan da gösteriyor. Her şeyden önce görünen köy kılavuz istemez mantığıyla odadaki fili öldürelim. Evet, oyun gerçekten de Diablo’nun en iyi haline bir hayli benziyor. Hatta birçok noktada Diablo’nun yıllardır yapamadığını yapıp önüne de geçmiş durumda. Örnek vermek gerekirse boss savaşları. Burda hemen oynanış ile başlayalım.

    Path of Exile 2 - inceleme Tam Boyutta Gör

    Üstten bakış açısına sahip aksiyon macera oyunlarında gördüğümüz aksiyon mekaniği yine bu oyunda da bizleri karşılıyor ancak bu sefer çok daha akıcı animasyonlar ve tempolu bir oynanışla. Teknolojinin getirmiş olduğu görsel artılar da cabası. Burada ekstra olarak bahsedilebilecek benim için en büyük artı kontrol şeması oldu diyebilirim. Bu tarz alışık olduğumuz yapımlarda genelde mouse klavye kullanılırken hareket etme kısmı mouse ile yapılır. Ancak bu oyun WASD oyunlarını kullanmamızı istiyor ki birçok insan gibi ben de gamepad ile oynamayı önereceğim bu noktada. bence oynanıştaki en büyük artı kontrolcünün oyuna getirmiş olduğu hava. Bunun dışında mekanik olarak bir hayli benzer diyebilirim. 

    Path of Exile 2 - inceleme Tam Boyutta Gör

    Şu an için 6 farklı sınıfa sahip olan Path of Exile 2’de her zaman olduğu gibi yeteneklerimiz, iksirlerimiz ve birçok ekstra eşya bizleri karşılıyor. Elbette oyunun en heyecanlı kısımlarından birisi düşürdüğümüz eşyalar. Rakiplerinden Diablo’da bu durum biraz daha farklıydı. Her savaştan birkaç eşya düşürüyor ve belki 1 saatlik oynanış süresinde bile 4-5 kere eşya değiştirebiliyordunuz. Path of Exile 2’de durum biraz daha farklı. Değerli eşyaların çıkma süreci biraz daha nadir ve bu da eşya bulduğunuzda yaşadığınız mutluluğu ve keşfetme hissiyatını daha da artırıyor. Bir diğer keyifli kısım ise yetenekler ve yetenek ağacı. yetenek ağacının ne kadar geniş olduğu zaten bilinen bir gerçek artık ancak ilk oyuna göre bu sefer daha çeşitlilik sunulmuş ve karakterin oynanışa etkisi çok daha etkili. Skill Gem adı verilen taşları düşmandan, görevden veya keşiften bulabiliyor ve bunlarla yeteneklerinizi geliştirebiliyorsunuz.

    Path of Exile 2 - inceleme Tam Boyutta Gör

    Elbette oyunun sunmuş olduğu bi geniş yetenek ağacı sizi biraz da haritayı değil yetenekleri de keşfetmeye itiyor. Bir yerden sonra ister istemez oyun sizi pasif yetenekleri veya diğer akif yetenekleri de kullanmaya ve geliştirmeye itiyor. bu da tüm diğer detaylarla birleştirince benim en beğendiğim kısma getiriyor bizi, yani seviye atlama kısmı. Oyun gerçekten de seviye atlamanın verdiği keyfi çok güzel hissettiriyor ve oyuna verdiğiniz zamanın ve emeğin karşılığını aldığınızı hissediyorsunuz. Şu an için iki farklı sınıf deneyimleyebildim ancak gördüğüm kadarıyla sınıflar arası farklılıkları da güzel bir şekilde hissettirmiş oyun, bunu da belirtmekte fayda var.Oynanış kısmı dediğim gibi çeşitli eşyalar ve dinamiklerle bir hayli farklılaşıyor ve derinleşiyor. Açık konuşmak gerekirse ben de şu anda araştırarak ilerliyorum ve öğrenmeye çalışıyorum. Ama gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim, oyun gerçekten de detaylı ve keyifli. 

    Path of Exile 2 - inceleme Tam Boyutta Gör

    Burada boss savaşlarına bir parantez açmak isterim. Daha ilk boss savaşında bile en büyük rakibi olan Diablo’nun birçok boss savaşının toplamından daha fazla keyif aldım. Boss savaşları da dahil olmak üzere tüm savaşlar sizi anlaşılmaz bir kaosun ortasına sokmuyor, rastgele tuşlara basıyor ve savaştan çıkıyormuşsunuz gibi değil. Düşmanları izlemeniz ve sağa sola kaçmak durumundasınız ki bu da bizi zaten souls-like kısmına getiriyor. Evet, oyun gerçekten de savaş kısmında Diablo ve Souls-like karışımı bir yapıda. Düşmanların arasında öylece girer ve yetenek kullanırsanız birkaç saniye sonra ölüyorsunuz. karakterinizi tanımalı, yetenekleri bilmeli ve ona göre yeri geldiğinde saldırıyı savuşturarak oynamalısınız. Kısaca oyunun düşmanları, boss savaşları, yetenek ağacı, karakter geliştirmesi ve diğer aksiyon mekanikleri çok keyifli. Geliştirmeye açık yerler var ki zaten oyun erken erişimde şu an. Belki siz bu yazıyı okurken bile güncellemelerle oyunda bir şeyler değişmiş olabilir. 

    Path of Exile 2 - inceleme Tam Boyutta Gör

    Atmosfer de yine oyunun en büyük artılarından birisi. Zindanların tasarımı şu ana kadar gördüğüm kadarıyla birbirinden farklı. Genel olarak harita tasarımı ve keşfetme kısmı oyunun daha da karanlıklaşan havasında çok daha güzel bir atmosfer oluşturmuş. Bu karanlık atmosfere düşman tasarımları da bir hayli artı puan kazandırmış. Özellikle bazı boss tasarımları inanılmaz seviyede. 

    Path of Exile 2 - inceleme Tam Boyutta Gör

    Path of Exile 2 şu an için erken erişim aşamasında ve Steam üzerinden destek olarak bu erken erişim versiyonunu oynayabiliyorsunuz. Tam sürümde oyun ücretsiz olacak. Şu an için ücretli bir oyun olduğunu düşünürsek, erken erişimde olmasına rağmen tam oyun hissini verebiliyor. Ancak oyunun çıkışında eklenecek bölümlerle birlikte özellikle End Game kısmı ile birlikte ne olacağını bilemeyiz. bu çizgi bozulmadan Pay to Win’e kaymadan devam ederlerse yine yıllarca oynayacağımız, dolu dolu bir oyun bizleri bekliyor. Şu an için satın alınıp oynanır mı derseniz; evet, kesinlikle satın alınıp oynanır. Çünkü bu haliyle bile detaylıca oyuna daldığınızda 20 saatin üzerinde bir oynanış sizleri bekliyor. Oyun kesinlikle detaylı bir oyun, kafa dağıtmak için girip öylesine oynadığınızda adapte olamayacağınız bir yapım. O yüzden oyunu öğrenme hevesiyle girmekte fayda var. 

    Path of Exile 2 - inceleme Tam Boyutta Gör

    Dediğim gibi oyun detaylı ve eğer benim gibi bir oyuncuysanız ilerlemesi daha da zorlu çünkü her anında ayrı bir araştırmaya giriyorum. Bu yüzden Elden Ring ve Diablo benzetmesi de bir hayli yakışmış. Burada onlarca sayfa yazıp yine de eksik kalabilecek yerler var o yüzden daha çok oyunun hissettirdiklerini yazmak istedim. Ancak ilerleyen süreçte Path of Exile 2 için oynanış videosuyla birlikte bir içerik de hazırlayabiliriz. İsteğiniz olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. 

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

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    BOLDVIPER 2 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 3 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 3 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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