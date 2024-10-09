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Tam Boyutta Gör Yıllar süren söylenti ve sızıntılardan ardından Red Dead Redemption en sonunda PC'ye geliyor. Oyunun detaylı sistem gereksinimleri ise duyurunun hemen ardından açıklandı. İngiliz oyun stüdyosu Double Eleven aracılığıyla hazırlanan ikonik yapım, Undead Nightmare paketi ve PC sürümüne yönelik yenilikleri ile geliyor. İşte detaylı PC sistem gereksinimleri...

Red Dead Redemption PC sistem gereksinimleri açıklandı

Red Dead Redemption PC sürümünün sistem gereksinimlerine baktığımızda bizi pek şaşırtmadığını söyleyebiliriz. Keza PC uyarlaması, ne yazık ki Red Dead Redemption 2 motoruyla çalışan tam teşekküllü bir yeniden yapım olmayacak.

Paylaşılan listeye göre Red Dead Redemption PC sürümü için kullanıcıların minimum 8GB RAM, AMD FX9590 veya Intel Core i5-4670 ve GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 360 ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, 8GB RAM, AMD Ryzen 5 3500X veya Intel Core i5-8500 işlemci ve RX 5700XT veya GeForce RTX 2070 ekran kartı yer alıyor.

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Bunlara ek olarak Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.0 ve Nvidia DLSS Frame Generation gibi yükseltme teknolojilerini de destekleyecek olan Red Dead Redemption PC sürümü, 144 hz'e kadar doğal 4K çözünürlük, geniş ekran (21:9), ultra geniş ekran (32:9) ve HDR10 desteği gibi ek özelliklerle geliyor.

Red Dead Redemption PC sistem gereksinimleri Minimum Gereksinimler Önerilen Gereksinimler İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (en son güncelleme) İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son güncelleme) veya Windows 11 64 Bit (son güncelleme) İşlemci: Intel® Core™ i5-4670 / AMD FX-9590 İşlemci: Intel® Core™ i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500X Bellek: 8 GB Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 960 / AMD Radeon R7 360 Ekran Kartı: RTX 2070 / AMD RX 5700 XT DirectX: 12 DirectX: 12 Depolama Alanı: 12 GB kullanılabilir alan Depolama Alanı: 12GB SSD Ses Kartı: DirectX Uyumlu Ses Kartı: DirectX Uyumlu

Red Dead Redemption PC ne zaman çıkacak?

Call of Duty Black Ops 6, 29 Ekim'de PC kullanıcıları için çıkış yapacak. Ayrıca ilk günden 144 hz'e kadar doğal 4K çözünürlük, geniş ekran (21:9), ultra geniş ekran (32:9), Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.0 ve Nvidia DLSS Frame Generation ve HDR10 desteği gibi özelliklere sahip olacak.

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Red Dead Redemption PC sistem gereksinimleri açıklandı