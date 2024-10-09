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    Red Dead Redemption PC sistem gereksinimleri açıklandı

    God of War Ragnarök 29 Ekim'de PC platformuna çıkış yapacak. Rockstar Games, Red Dead Redemption sistem gereksinimleri nasıl olacak merak edenler için duyuruda bulundu.
    Red Dead Redemption PC sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Yıllar süren söylenti ve sızıntılardan ardından Red Dead Redemption en sonunda PC'ye geliyor. Oyunun detaylı sistem gereksinimleri ise duyurunun hemen ardından açıklandı. İngiliz oyun stüdyosu Double Eleven aracılığıyla hazırlanan ikonik yapım, Undead Nightmare paketi ve PC sürümüne yönelik yenilikleri ile geliyor. İşte detaylı PC sistem gereksinimleri...

    Red Dead Redemption PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Red Dead Redemption PC sürümünün sistem gereksinimlerine baktığımızda bizi pek şaşırtmadığını söyleyebiliriz. Keza PC uyarlaması, ne yazık ki Red Dead Redemption 2 motoruyla çalışan tam teşekküllü bir yeniden yapım olmayacak. 

    Paylaşılan listeye göre Red Dead Redemption PC sürümü için kullanıcıların minimum 8GB RAM, AMD FX9590 veya Intel Core i5-4670 ve GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 360 ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, 8GB RAM, AMD Ryzen 5 3500X veya Intel Core i5-8500 işlemci ve RX 5700XT veya GeForce RTX 2070 ekran kartı yer alıyor. 

    Bunlara ek olarak Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.0 ve Nvidia DLSS Frame Generation gibi yükseltme teknolojilerini de destekleyecek olan Red Dead Redemption PC sürümü, 144 hz'e kadar doğal 4K çözünürlük, geniş ekran (21:9), ultra geniş ekran (32:9) ve HDR10 desteği gibi ek özelliklerle geliyor. 

    Red Dead Redemption PC sistem gereksinimleri
    Minimum Gereksinimler Önerilen Gereksinimler
    İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (en son güncelleme) İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son güncelleme) veya Windows 11 64 Bit (son güncelleme)
    İşlemci: Intel® Core™ i5-4670 / AMD FX-9590 İşlemci: Intel® Core™ i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500X
    Bellek: 8 GB Bellek: 8 GB RAM
    Ekran Kartı: GeForce GTX 960 / AMD Radeon R7 360 Ekran Kartı: RTX 2070 / AMD RX 5700 XT
    DirectX: 12 DirectX: 12
    Depolama Alanı: 12 GB kullanılabilir alan Depolama Alanı: 12GB SSD
    Ses Kartı: DirectX Uyumlu Ses Kartı: DirectX Uyumlu

    Red Dead Redemption PC ne zaman çıkacak?

    Call of Duty Black Ops 6, 29 Ekim'de PC kullanıcıları için çıkış yapacak. Ayrıca ilk günden 144 hz'e kadar doğal 4K çözünürlük, geniş ekran (21:9), ultra geniş ekran (32:9), Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.0 ve Nvidia DLSS Frame Generation ve HDR10 desteği gibi özelliklere sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 4 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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