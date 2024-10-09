- Red Dead Redemption PC sistem gereksinimleri açıklandı
- Red Dead Redemption PC sistem gereksinimleri
- Red Dead Redemption PC ne zaman çıkacak?
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Red Dead Redemption PC sistem gereksinimleri açıklandı
Red Dead Redemption PC sürümünün sistem gereksinimlerine baktığımızda bizi pek şaşırtmadığını söyleyebiliriz. Keza PC uyarlaması, ne yazık ki Red Dead Redemption 2 motoruyla çalışan tam teşekküllü bir yeniden yapım olmayacak.
Paylaşılan listeye göre Red Dead Redemption PC sürümü için kullanıcıların minimum 8GB RAM, AMD FX9590 veya Intel Core i5-4670 ve GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 360 ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, 8GB RAM, AMD Ryzen 5 3500X veya Intel Core i5-8500 işlemci ve RX 5700XT veya GeForce RTX 2070 ekran kartı yer alıyor.
Bunlara ek olarak Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.0 ve Nvidia DLSS Frame Generation gibi yükseltme teknolojilerini de destekleyecek olan Red Dead Redemption PC sürümü, 144 hz'e kadar doğal 4K çözünürlük, geniş ekran (21:9), ultra geniş ekran (32:9) ve HDR10 desteği gibi ek özelliklerle geliyor.
|Minimum Gereksinimler
|Önerilen Gereksinimler
|İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (en son güncelleme)
|İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son güncelleme) veya Windows 11 64 Bit (son güncelleme)
|İşlemci: Intel® Core™ i5-4670 / AMD FX-9590
|İşlemci: Intel® Core™ i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500X
|Bellek: 8 GB
|Bellek: 8 GB RAM
|Ekran Kartı: GeForce GTX 960 / AMD Radeon R7 360
|Ekran Kartı: RTX 2070 / AMD RX 5700 XT
|DirectX: 12
|DirectX: 12
|Depolama Alanı: 12 GB kullanılabilir alan
|Depolama Alanı: 12GB SSD
|Ses Kartı: DirectX Uyumlu
|Ses Kartı: DirectX Uyumlu
Red Dead Redemption PC ne zaman çıkacak?
Call of Duty Black Ops 6, 29 Ekim'de PC kullanıcıları için çıkış yapacak. Ayrıca ilk günden 144 hz'e kadar doğal 4K çözünürlük, geniş ekran (21:9), ultra geniş ekran (32:9), Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.0 ve Nvidia DLSS Frame Generation ve HDR10 desteği gibi özelliklere sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.