PC ve telefondan oynanabilen en iyi internetsiz oyunlar

- iOS ve Android telefonlar için internetsiz mobil oyun önerileri 📱
- 1. Dead Target ☠️
- 2. Gangstar Vegas: World Of Crime ⛓️
- 3. The Way Home: Pixel Roguelike 👾
- 4. Alto’s Odyssey 🏂
- 5. Fire Emblem Heroes 🦸
- 6. Animal Crossing: Pocket Camp 🦝
- 7. Deus Ex Go 🎯
- En iyi internetsiz PC oyunları 🖥️
- 1. Marvel's Spider-Man Remastered 🕷️
- 2. Neon White 🏃
- 3. Elden Ring ⚔️
- 4. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga 🌌
- 5. Return To Monkey Island 🐒
- 6. Tiny Tina's Wonderlands 🐉
- 7. Stray 🤖
- Ücretsiz ve internetsiz oyunlar sadece bu kadar mı? 🎮
- Yorumlar
İnternetsiz oyunlar günümüzde hâlâ birçok kişinin imdadına yetişiyor. Zira telefonundaki internet paketinin bittiğini gören kullanıcılar bir şekilde eğlenmeye devam etmek istiyor. Bu yazıda herhangi bir ağa erişiminiz olmadığı zamanlarda keyfinizi yerine getirebilecek offline oynanan çevrimdışı oyunlar mevcut.
Bu içerikte aşağıdaki soruların cevabını bulabilirsiniz:
- Ücretsiz ve internetsiz oyunlar var mı?
- En iyi internetsiz mobil oyunlar neler?
- En iyi internetsiz bilgisayar oyunları hangileri?
İlk soruya "Evet, var!" cevabını gönül rahatlığı ile verebiliriz. Dilerseniz hem bilgisayarınızda hem de iPhone ve Android akıllı telefonunuzda internet olmadan oyun oynayabilirsiniz. Dilerseniz çevrimdışı oynanan en iyi oyunlara bir göz atalım.
iOS ve Android telefonlar için internetsiz mobil oyun önerileri 📱
1. Dead Target ☠️
Zombi istilasına uğrayan dünyayı kurtarmak sizin göreviniz. Görevleri tamamlayıp efsanevi silahlara erişebilir, hâlihazırda kullandığınız silahlarınızı güçlendirebilir ve ekibinlze birlikte elit bir zombi avcısı olabilirsiniz.
Dead Target'ın iOS sayfası için "buraya" tıklayabilirsiniz.
Dead Target'ın Play Store (Android) sayfası için "buraya" tıklayabilirsiniz.
2. Gangstar Vegas: World Of Crime ⛓️
Çevrimdışı oyunlar da aksiyon dolu görevlere ev sahipliği yapabiliyor. Bu oyunda çeşitli suçlar işleyebilirsiniz. İşlediğiniz suçlar sayesinde güçlü slahlara ve hızlı araçlara erişebilirsiniz.
Şehrin her yerinde suç işlenirken zirveye çıkmak hiç de kolay değil. Nihai amaç hayatta kalmak. Kendi çetenizin lideri olmak kaderinizi şekillendirecek. Kısacası telefonda Grand Theft Auto (GTA) keyfi yaşayabilirsiniz.
Gangstar Vegas: World Of Crime'ın iOS sayfası için "buraya" tıklayabilirsiniz.
Gangstar Vegas: World Of Crime'ın Play Store (Android) sayfası için "buraya" tıklayabilirsiniz.
3. The Way Home: Pixel Roguelike 👾
Bu iki arkadaş maalesef iskelet askerlerin ve ağaç görünümlü canavarların hüküm sürdüğü korkunç bir adada mahsur kaldı. Onlara nasıl kurtulacağını göstermek zorundasınız.
Gerekirse Kevin ile Cheese'in savaşları kazanmasını sağlayacaksınız. Kimi zaman bir çiftçi olacaksınız. Ağaçlardan hasat toplayıp taşları temizleyeceksiniz. Kimi zaman ise bir emir eri olup kaynak ve ekipman bulacaksınız. Eğlenceli, zorlu ve rahatlatıcı bir serüven sizi bekliyor.
The Way Home: Pixel Roguelike'ın iOS sayfası için "buraya" tıklayabilirsiniz.
The Way Home: Pixel Roguelike'ın Play Store (Android) sayfası için "buraya" tıklayabilirsiniz.
4. Alto’s Odyssey 🏂
Çizimleri ve efektleri ile ön plana çıkan bu oyun, ücretli internetsiz oynanan oyunlar listelerinde çokça yer alıyor.
Alto’s Odyssey'in iOS sayfası için "buraya" tıklayabilirsiniz.
Alto’s Odyssey'in Play Store (Android) sayfası için "buraya" tıklayabilirsiniz.
5. Fire Emblem Heroes 🦸
Fire Emblem Heroes'un iOS sayfası için "buraya" tıklayabilirsiniz.
Fire Emblem Heroes'un Play Store (Android) sayfası için "buraya" tıklayabilirsiniz.
6. Animal Crossing: Pocket Camp 🦝
En iyi ücretsiz internetsiz oyunlar başlıklı yazılarda ailenizdeki çocuklar için uygun olan bir yapım arıyorsanız Animal Crossing: Pocket Camp'a bir şans verebilirsiniz.
Animal Crossing: Pocket Camp'in iOS sayfası için "buraya" tıklayabilirsiniz.
Animal Crossing: Pocket Camp'in Play Store (Android) sayfası için "buraya" tıklayabilirsiniz.
7. Deus Ex Go 🎯
Hem ücretli hem de bedava internetsiz oyunlara yer verdiğimiz içeriğimizin mobil oyunlar kısmı burada sona erdi. Şimdi sırada en iyi İnternetsiz PC oyunları var.
En iyi internetsiz PC oyunları 🖥️
Hazırladığımız bu listenin bir diğer avantajı ise insanlarda en son model ekran kartlarını veya en güçlü bilgisayar donanımlarını satın almak gibi bir endişeye neden olmaması. Bilgisayarda internetsiz oynanan oyunlar (sadece bazıları) aşağıda mevcut.
1. Marvel's Spider-Man Remastered 🕷️
Örümcek Adam'ın maceralarına açık bir dünya haritasında eşlik etmek istiyorsanız bu oyun tam size göre. Insomniac Games ve Nixxes Software tarafından geliştirilen bu yapımın hikâye modu 18 saatte bitirilebiliyor.
Marvel's Spider-Man Remastered'ın Steam sayfasına "buradan" erişebilirsiniz.
2. Neon White 🏃
Büyüleyici bir kart sistemine odaklanan bir aksiyon-platform oyunu olan Neon White, zaman yönetimi konusunda iyi olanların oyunu. Zira bu yapımda sürekli hareket hâlinde olacaksınız ve bütün düşmanlarınızı öldürmek zorundasınız. Zamanınız çok kısıtlı ve tekrar edilen işlerin sayısı bir hayli fazla.
Neon White'ın Steam sayfasına "buradan" erişebilirsiniz.
3. Elden Ring ⚔️
Canavarlarla kapışmak, bir role bürünmek ve açık bir dünya haritasında gezinmek istiyorsanız Elden Ring sizi bekliyor. Çok kez ölmeye hazır olun.
Elden Ring'in Steam sayfasına "buradan" erişebilirsiniz.
4. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga 🌌
9 ana Star Wars filmlerini ele alan ve iddialı bir oyun olan LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, animasyonları, mizah dolu sahneleri, karakterleri, gezegenleri ve açık dünya haritası ile sizi karşılayacak.
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga'nın Steam sayfasına "buradan" erişebilirsiniz.
5. Return To Monkey Island 🐒
Sürekli bir şekilde nesnelerin üzerine tıkladığınız bu oyunda keşfetmek, ilerlemek ve bulmacalar çözmek tıpkı su içmek gibi çok doğal bir aktivite. Çevrenizdeki kişilerle konuşmak, esprilerle hazırlanan diyaloglara şahit olmak ve dijital eğlenceyi tatmak için acele edin.
Return To Monkey Island'ın Steam sayfasına "buradan" erişebilirsiniz.
6. Tiny Tina's Wonderlands 🐉
Borderlands 3'ün başarısından sonra Borderlands 2'nin Tiny Tina's Assaulst on Dragon Keep isimli indirilebilir ek içeriğine benzeyen bir oyun tasarlayan geliştirici firma, oyuncuları ejderha formunda olan bir efendiyi (lord) öldürmeye davet ediyor.
Rol yapma oyunlarını sevenlerin tercih edebileceği Tiny Tina's Wonderlands evreninde karakterler ve sınıflar yaratılabiliyor, Kendisinin bir FPS (birinci tekil şahıs nişancı) oyunu olduğunu da söyleyelim.
Tiny Tina's Wonderlands'in Steam sayfasına "buradan" erişebilirsiniz.
7. Stray 🤖
Siber bir yeraltı dünyasında mahsur kalan bir sevimli kediye yardım edip onu dünyaya geri döndürmeye çalışıyorsunuz. Bunu yaparken başınıza türlü türlü işler açılıyor. Bu oyuna bulmaca çözmeyi, keşfetmeyi ve savaşmayı sevenlerin oyunu diyebiliriz.
Stray'in Steam sayfasına "buradan" erişebilirsiniz.
Ücretsiz ve internetsiz oyunlar sadece bu kadar mı? 🎮
Bu rehber yazıda sadece telefonda oynanan internetsiz oyunlar ile yetinmedik. Zira internetsiz oyunlar gibi çok geniş bir anlamı içeren bir kelime öbeği 14 oyundan ibaret değil. Bu bağlamda bizim tarafımızdan önerilen oyunların dışında başka oyunlara da denk gelebilirsiniz. App Store, Play Store, YouTube ve Google dörtlüsü sizi başka oyunlarla buluşturacak.
İnternetsiz oynanan bilgisayar oyunları konusunda en güncel yapımları bu listeye eklemeyi uygun gördük. Aralarında çocuklara uygun olan oyunlar da mevcut. Listedeki çevrimdışı oyunlar / offline oyunlar tamamen bedava oyunlardan oluşmuyor. Mobil oyunlar ücretsiz iken bilgisayar oyunları ücretli. İkisinin ortak noktası ise internete ihtiyaç duymayan oyunlar kategorisine uygun olması.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.