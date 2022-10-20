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    PC ve telefondan oynanabilen en iyi internetsiz oyunlar

    İnternetsiz oyun oynamak isteyenler için bilgisayardan ve Android & iOS telefonlardan oynanabilen en iyi internetsiz oyunlar listesi burada.                     
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    İnternetsiz oyunlar günümüzde hâlâ birçok kişinin imdadına yetişiyor. Zira telefonundaki internet paketinin bittiğini gören kullanıcılar bir şekilde eğlenmeye devam etmek istiyor. Bu yazıda herhangi bir ağa erişiminiz olmadığı zamanlarda keyfinizi yerine getirebilecek offline oynanan çevrimdışı oyunlar mevcut.

    Bu içerikte aşağıdaki soruların cevabını bulabilirsiniz:

    • Ücretsiz ve internetsiz oyunlar var mı?
    • En iyi internetsiz mobil oyunlar neler?
    • En iyi internetsiz bilgisayar oyunları hangileri?

    İlk soruya "Evet, var!" cevabını gönül rahatlığı ile verebiliriz. Dilerseniz hem bilgisayarınızda hem de iPhone ve Android akıllı telefonunuzda internet olmadan oyun oynayabilirsiniz. Dilerseniz çevrimdışı oynanan en iyi oyunlara bir göz atalım.

    iOS ve Android telefonlar için internetsiz mobil oyun önerileri 📱

    iphone ve android için internetsiz oyunlar Tam Boyutta Gör
    İnternetsiz mobil oyunlar internet veya veri bağlantısı konusunda endişelenmenize gerek kalmadan vakit geçirmenize olanak tanır. Genel ağ elbette insanların akıllı telefonlarda çok eğlenceli olan oyunlarla verimli bir şekilde zaman öldürmesini sağlıyor ancak mobil veri paketinizi kritik günleriniz için saklamak isteyebilirsiniz. İşte internet derdinizin olmayacağı iPhone ve Android telefonlarda oynanacak en iyi ücretli/ücretsiz internetsiz oyunlar:

    1. Dead Target ☠️

    Dead Target Tam Boyutta Gör
    Dead Target sizin sürekli bir şekilde tetikte olmanıza neden olacak. Zombilerin etrafınızı sardığı bu yapımda keskin nişancılık becerileriniz sınanacak.

    Zombi istilasına uğrayan dünyayı kurtarmak sizin göreviniz. Görevleri tamamlayıp efsanevi silahlara erişebilir, hâlihazırda kullandığınız silahlarınızı güçlendirebilir ve ekibinlze birlikte elit bir zombi avcısı olabilirsiniz.

    Dead Target'ın iOS sayfası için "buraya" tıklayabilirsiniz.

    Dead Target'ın Play Store (Android) sayfası için "buraya" tıklayabilirsiniz.

    2. Gangstar Vegas: World Of Crime ⛓️

    Gangstar Vegas: World Of Crime Tam Boyutta Gör
    Kumarhane cenneti olarak bilinen Las Vegas'ta bir gangster hayatı yaşamak isteyenler bu oyuna bir şans verebilir. Açık dünya yapımlarını tercih edenler Las Vegas'ı keşfedebilir ve oyundaki çetelere karşı savaşabilir.

    Çevrimdışı oyunlar da aksiyon dolu görevlere ev sahipliği yapabiliyor. Bu oyunda çeşitli suçlar işleyebilirsiniz. İşlediğiniz suçlar sayesinde güçlü slahlara ve hızlı araçlara erişebilirsiniz.

    Şehrin her yerinde suç işlenirken zirveye çıkmak hiç de kolay değil. Nihai amaç hayatta kalmak. Kendi çetenizin lideri olmak kaderinizi şekillendirecek. Kısacası telefonda Grand Theft Auto (GTA) keyfi yaşayabilirsiniz.

    Gangstar Vegas: World Of Crime'ın iOS sayfası için "buraya" tıklayabilirsiniz.

    Gangstar Vegas: World Of Crime'ın Play Store (Android) sayfası için "buraya" tıklayabilirsiniz.

    3. The Way Home: Pixel Roguelike 👾

    The Way Home: Pixel Roguelike Tam Boyutta Gör
    Bedava offline oyunlar başlığı ile hazırlanan içeriklerde denk gelebileceğiniz bir diğer yapım ise The Way Home: Pixel Roguelike. Kevin ve Cheese isimli iki karakter var sizi bekliyor.

    Bu iki arkadaş maalesef iskelet askerlerin ve ağaç görünümlü canavarların hüküm sürdüğü korkunç bir adada mahsur kaldı. Onlara nasıl kurtulacağını göstermek zorundasınız.

    Gerekirse Kevin ile Cheese'in savaşları kazanmasını sağlayacaksınız. Kimi zaman bir çiftçi olacaksınız. Ağaçlardan hasat toplayıp taşları temizleyeceksiniz. Kimi zaman ise bir emir eri olup kaynak ve ekipman bulacaksınız. Eğlenceli, zorlu ve rahatlatıcı bir serüven sizi bekliyor.

    The Way Home: Pixel Roguelike'ın iOS sayfası için "buraya" tıklayabilirsiniz.

    The Way Home: Pixel Roguelike'ın Play Store (Android) sayfası için "buraya" tıklayabilirsiniz.

    4. Alto’s Odyssey 🏂

    Mobil ve PC için en iyi internetsiz oyunlar Tam Boyutta Gör
    Alto'nun görkemli bir çölde sonu bucağı olmayan kum sörfüne eşlik edebilirsiniz. Sörf yaptığınız sırada bazı engellerle karşılaşacaksınız. Bazı engellerden kaçınmanız gerekirken bazılarını da kendi lehinize kullanabilir ve daha fazla puan kazanabilirsiniz.

    Çizimleri ve efektleri ile ön plana çıkan bu oyun, ücretli internetsiz oynanan oyunlar listelerinde çokça yer alıyor.

    Alto’s Odyssey'in iOS sayfası için "buraya" tıklayabilirsiniz.

    Alto’s Odyssey'in Play Store (Android) sayfası için "buraya" tıklayabilirsiniz.

    5. Fire Emblem Heroes 🦸

    Fire Emblem Heroes Tam Boyutta Gör
    Nintendo oyunlarını seven kişilerin gayet iyi bildiği bu yapım bir rol yapma oyunu. Strateji yapmanın hayati önem taşıdığı Fire Emblem Heroes'da farklı evrenlerdeki düşmanlarla savaşabilmek için dostlar edinmelisiniz. Oyunun hikaye modu bu oyunun ücretsiz çevrimdışı oyunlar listelerinde yer alması için uygun.

    Fire Emblem Heroes'un iOS sayfası için "buraya" tıklayabilirsiniz.

    Fire Emblem Heroes'un Play Store (Android) sayfası için "buraya" tıklayabilirsiniz.

    6. Animal Crossing: Pocket Camp 🦝

    Animal Crossing: Pocket Camp Tam Boyutta Gör
    Yine Nintendo'da oyun oynamayı tercih eden bireylerin yakından tanıdığı bu oyunda kamplar kurabiliyor ve onları süsleyebiliyorsunuz. Ayrıca sokakta bulduğunuz hayvanlara iyilik yapıp onları kurduğunuz çadırlara davet edebiliyorsunuz.

    En iyi ücretsiz internetsiz oyunlar başlıklı yazılarda ailenizdeki çocuklar için uygun olan bir yapım arıyorsanız Animal Crossing: Pocket Camp'a bir şans verebilirsiniz.

    Animal Crossing: Pocket Camp'in iOS sayfası için "buraya" tıklayabilirsiniz.

    Animal Crossing: Pocket Camp'in Play Store (Android) sayfası için "buraya" tıklayabilirsiniz.

    7. Deus Ex Go 🎯

    Deus Ex Go Tam Boyutta Gör
    Deus Ex serisini PC ve konsol oyuncuları çok iyi biliyor. Taktiklerin havada uçuştuğu bu oyunda karakterinizin ölmemesi için her aşamadaki bulmacaları çözmeniz gerekiyor. İlk başta kolay olduğunu sandığınız bu oyun size gerçek yüzünü son bölümlerde gösteriyor.

    Hem ücretli hem de bedava internetsiz oyunlara yer verdiğimiz içeriğimizin mobil oyunlar kısmı burada sona erdi. Şimdi sırada en iyi İnternetsiz PC oyunları var.

    En iyi internetsiz PC oyunları 🖥️

    En iyi İnternetsiz PC oyunları Tam Boyutta Gör
    İnternetsiz oyun oynamak bilgisayarlarda da mümkün. Çok oyunculu oyunlar her ne kadar popüler olsa da internetsiz bilgisayar oyunları da çok verimli ve bütçe dostu. Birçok kişiye göre hiçbir platform oyun esnekliği açısından PC ile boy ölçüşemiyor.

    Hazırladığımız bu listenin bir diğer avantajı ise insanlarda en son model ekran kartlarını veya en güçlü bilgisayar donanımlarını satın almak gibi bir endişeye neden olmaması. Bilgisayarda internetsiz oynanan oyunlar (sadece bazıları) aşağıda mevcut.

    1. Marvel's Spider-Man Remastered 🕷️

    Marvel's Spider-Man Remastered Tam Boyutta Gör
    Çevrimdışı oyunlar listemize PC platformu bakımından ilk sıradan giriş yapan Marvel's Spider-Man Remastered 12 Ağustos 2022 tarihinde yayımlandı.

    Örümcek Adam'ın maceralarına açık bir dünya haritasında eşlik etmek istiyorsanız bu oyun tam size göre. Insomniac Games ve Nixxes Software tarafından geliştirilen bu yapımın hikâye modu 18 saatte bitirilebiliyor.

    Marvel's Spider-Man Remastered'ın Steam sayfasına "buradan" erişebilirsiniz.

    2. Neon White 🏃

    Neon White Tam Boyutta Gör
    16 Haziran 2022 tarihinde piyasaya sürülen bu yapım Angel Matrix tarafından geliştirildi. Hikâye modu 10 saatte bitirilebiliyor.

    Büyüleyici bir kart sistemine odaklanan bir aksiyon-platform oyunu olan Neon White, zaman yönetimi konusunda iyi olanların oyunu. Zira bu yapımda sürekli hareket hâlinde olacaksınız ve bütün düşmanlarınızı öldürmek zorundasınız. Zamanınız çok kısıtlı ve tekrar edilen işlerin sayısı bir hayli fazla.

    Neon White'ın Steam sayfasına "buradan" erişebilirsiniz.

    3. Elden Ring ⚔️

    Elden Ring Tam Boyutta Gör
    25 Şubat 2022 tarihinde oyuncularla buluşturulan bu yapım FromSoftware tarafından geliştirildi. Hikâye modu 50 saat sürüyor.

    Canavarlarla kapışmak, bir role bürünmek ve açık bir dünya haritasında gezinmek istiyorsanız Elden Ring sizi bekliyor. Çok kez ölmeye hazır olun.

    Elden Ring'in Steam sayfasına "buradan" erişebilirsiniz.

    4. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga 🌌

    LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Tam Boyutta Gör
    İnternetsiz oyunlar veya offline oyunlar şeklinde karşınıza çıkan listelerde denk gelebileceğiniz bir diğer güzel oyun olan bu yapım 5 Nisan 2022 tarihinde TT Games'in geliştiriciliği eşliğinde Steam platformundaki yerini aldı. Hikâye modu 16 saat sürüyor.

    9 ana Star Wars filmlerini ele alan ve iddialı bir oyun olan LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, animasyonları, mizah dolu sahneleri, karakterleri, gezegenleri ve açık dünya haritası ile sizi karşılayacak.

    LEGO Star Wars: The Skywalker Saga'nın Steam sayfasına "buradan" erişebilirsiniz.

    5. Return To Monkey Island 🐒

    Return To Monkey Island Tam Boyutta Gör
    19 Eylül 2022 tarihinde oyuncular ile tanışan bu yapım Terrible Toybox tarafından kodlandı. 11 saatte biten hikâyesi ile kısa ama heyecanlı olan bir oyun serüveni deneyimlettiren Return to Money Island sistem dostu bir proje.

    Sürekli bir şekilde nesnelerin üzerine tıkladığınız bu oyunda keşfetmek, ilerlemek ve bulmacalar çözmek tıpkı su içmek gibi çok doğal bir aktivite. Çevrenizdeki kişilerle konuşmak, esprilerle hazırlanan diyaloglara şahit olmak ve dijital eğlenceyi tatmak için acele edin.

    Return To Monkey Island'ın Steam sayfasına "buradan" erişebilirsiniz.

    6. Tiny Tina's Wonderlands 🐉

    Tiny Tina's Wonderlands Tam Boyutta Gör
    25 Mart 2022 tarihinde yayımlanan ve Gearbox Software tarafından geliştirilen bu yapım 15 saatte bitirilebiliyor.

    Borderlands 3'ün başarısından sonra Borderlands 2'nin Tiny Tina's Assaulst on Dragon Keep isimli indirilebilir ek içeriğine benzeyen bir oyun tasarlayan geliştirici firma, oyuncuları ejderha formunda olan bir efendiyi (lord) öldürmeye davet ediyor.

    Rol yapma oyunlarını sevenlerin tercih edebileceği Tiny Tina's Wonderlands evreninde karakterler ve sınıflar yaratılabiliyor, Kendisinin bir FPS (birinci tekil şahıs nişancı) oyunu olduğunu da söyleyelim.

    Tiny Tina's Wonderlands'in Steam sayfasına "buradan" erişebilirsiniz.

    7. Stray 🤖

    Stray Tam Boyutta Gör
    İnternetsiz oyunlar temalı olan listemizin son oyunu âdeta bilim kurgunun ve robotların dünyasından ibaret. 19 Temmuz 2022 tarihinde piyasaya sürülen bu yapım BlueTwelve Studio tarafından geliştirildi. Bu oyunu bitirmek sadece 5 saatinizi alacak.

    Siber bir yeraltı dünyasında mahsur kalan bir sevimli kediye yardım edip onu dünyaya geri döndürmeye çalışıyorsunuz. Bunu yaparken başınıza türlü türlü işler açılıyor. Bu oyuna bulmaca çözmeyi, keşfetmeyi ve savaşmayı sevenlerin oyunu diyebiliriz.

    Stray'in Steam sayfasına "buradan" erişebilirsiniz.

    Ücretsiz ve internetsiz oyunlar sadece bu kadar mı? 🎮

    Bu rehber yazıda sadece telefonda oynanan internetsiz oyunlar ile yetinmedik. Zira internetsiz oyunlar gibi çok geniş bir anlamı içeren bir kelime öbeği 14 oyundan ibaret değil. Bu bağlamda bizim tarafımızdan önerilen oyunların dışında başka oyunlara da denk gelebilirsiniz. App Store, Play Store, YouTube ve Google dörtlüsü sizi başka oyunlarla buluşturacak. 

    İnternetsiz oynanan bilgisayar oyunları konusunda en güncel yapımları bu listeye eklemeyi uygun gördük. Aralarında çocuklara uygun olan oyunlar da mevcut. Listedeki çevrimdışı oyunlar / offline oyunlar tamamen bedava oyunlardan oluşmuyor. Mobil oyunlar ücretsiz iken bilgisayar oyunları ücretli. İkisinin ortak noktası ise internete ihtiyaç duymayan oyunlar kategorisine uygun olması.

    Kaynakça https://www.thegamer.com/best-offline-mobile-games/ https://www.apptuts.net/en/tutorial/android/best-free-offline-games-iphone-android/#1_Fire_Emblem_Heroes https://gamerant.com/best-offline-pc-games/
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    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

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    necoinside 1 gün önce

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