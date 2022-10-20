PC ve telefondan oynanabilen en iyi internetsiz oyunlar

İnternetsiz oyunlar günümüzde hâlâ birçok kişinin imdadına yetişiyor. Zira telefonundaki internet paketinin bittiğini gören kullanıcılar bir şekilde eğlenmeye devam etmek istiyor. Bu yazıda herhangi bir ağa erişiminiz olmadığı zamanlarda keyfinizi yerine getirebilecek offline oynanan çevrimdışı oyunlar mevcut.

Bu içerikte aşağıdaki soruların cevabını bulabilirsiniz:

Ücretsiz ve internetsiz oyunlar var mı?

En iyi internetsiz mobil oyunlar neler?

En iyi internetsiz bilgisayar oyunları hangileri?

İlk soruya "Evet, var!" cevabını gönül rahatlığı ile verebiliriz. Dilerseniz hem bilgisayarınızda hem de iPhone ve Android akıllı telefonunuzda internet olmadan oyun oynayabilirsiniz. Dilerseniz çevrimdışı oynanan en iyi oyunlara bir göz atalım.

Bilgisayar (PC) hızlandırma yöntemleri 2 ay önce eklendi

Ücretsiz ve internetsiz oyunlar sadece bu kadar mı? 🎮 Bu rehber yazıda sadece telefonda oynanan internetsiz oyunlar ile yetinmedik. Zira internetsiz oyunlar gibi çok geniş bir anlamı içeren bir kelime öbeği 14 oyundan ibaret değil. Bu bağlamda bizim tarafımızdan önerilen oyunların dışında başka oyunlara da denk gelebilirsiniz. App Store, Play Store, YouTube ve Google dörtlüsü sizi başka oyunlarla buluşturacak. İnternetsiz oynanan bilgisayar oyunları konusunda en güncel yapımları bu listeye eklemeyi uygun gördük. Aralarında çocuklara uygun olan oyunlar da mevcut. Listedeki çevrimdışı oyunlar / offline oyunlar tamamen bedava oyunlardan oluşmuyor. Mobil oyunlar ücretsiz iken bilgisayar oyunları ücretli. İkisinin ortak noktası ise internete ihtiyaç duymayan oyunlar kategorisine uygun olması.

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Mobil ve PC için en iyi internetsiz oyunlar