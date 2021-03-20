Patriot, 420 MB/s'ye ulaşabilen Supersonic Rage Pro'yu duyurdu

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Bulut depolamanın yaygınlaşması pandeminin etkisiyle iyice hızlandı. Buna karşın Flash belleklerin önemli kullanım alanları halen yerini koruyor.

Patriot Supersonic Rage Pro

2013 yılında Supersonic Rage çözümlerini duyuran Patriot aradan geçen uzun yılların ardından yüksek performanslı yeni bir çözüm duyurdu.

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NAND tarafında 3D NAND Flash'la güncellenen UASP destekli Supersonic Rage Pro'da USB 3.1 Gen 1 Type-A arayüzü ile sistemle bağlantı sağlanmış.

Güncel donanım sayesinde sıralı okuma operasyonlarında 420 MB/s'ye ulaşabilen sürücü rastgele operasyonlarda 8K IOPS performansı sergileyebiliyor.

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Supersonic Rage Pro bu haliyle Microsoft'un bir süre önce geliştirmeyi durdurduğu Windows-to-Go benzeri rastele işlemlere dayalı kullanım senaryolarında hız kazandıracaktır. Son olarak fiyatlar 128 GB/39.99€,256 GB/59.99€ ve 512 GB/109.99€ olarak belirlenmiş.

https://www.techpowerup.com/279881/patriot-rolls-out-supersonic-rage-pro-usb-3-1-flash-drives

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