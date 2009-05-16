Patriot sunucular için hazırladığı DDR3 belleklerini duyurdu

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Geçtiğimiz günlerde Torqx isimli yeni SSD ailesini duyuran Patriot hız kesecek gibi görünüyor. Firma yaptığı açıklama ile Intel tabanlı sunucular için hazırladığı yeni DDR3 bellek çözümlerini duyurdu. Sunucu sistemlerde 7/24 çalışmak üzere hazırlanan yeni belleklerin standart belleklere göre %25-30 oranında daha az güç tükettiği belirtiliyor. DDR3 Registered ve DDR3 ECC formunda olan belleklerin saat hızı, kapasite ve modül sayısı açısından tam listesi şu şekilde;

- PSD32G10662E | 2GB 1066MHz ECC

- PSD32G13332E | 2GB 1333MHZ ECC

- PSD34G1333EK | 4GB 1333MHz ECC kit

- PSD34G1066EK | 4GB 1066MHz ECC kit

- PSA34G1066EK | 4GB Apple 1066MHz kit

- PSD36G1066EK | 6GB 1066MHz ECC kit

- PSD36G1333EK | 6GB 1333MHz ECC kit

- PSD32G10662ER | 2GB 1066MHZ ECC REG

- PSD34G10664ER | 4GB 1066MHz ECC REG

- PSD34G1066ERK | 4GB 1066MHz ECC REG kit

- PSD38G1066ERK | 8GB 1066MHz ECC REG kit

- PSD32G13332ER | 2GB 1333MHz ECC REG

- PSD34G1333ERK | 4GB 1333MHz ECC REG kit

- PSD36G1066ERK | 6GB 1066MHz ECC REG kit

- PSD36G1333ERK | 6GB 1333MHz ECC REG kit

- PSD312G1066ERK | 12GB 1066MHz ECC REG kit

Ömür boyu garanti ile satışa sunulacak DDR3 belleklerin fiyatları hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.