Patriot sunucular için hazırladığı DDR3 belleklerini duyurdu

Geçtiğimiz günlerde Torqx isimli yeni SSD ailesini duyuran Patriot hız kesecek gibi görünüyor. Firma yaptığı açıklama ile Intel tabanlı sunucular için hazırladığı yeni DDR3 bellek çözümlerini duyurdu. Sunucu sistemlerde 7/24 çalışmak üzere hazırlanan yeni belleklerin standart belleklere göre %25-30 oranında daha az güç tükettiği belirtiliyor. DDR3 Registered ve DDR3 ECC formunda olan belleklerin saat hızı, kapasite ve modül sayısı açısından tam listesi şu şekilde;
- PSD32G10662E | 2GB 1066MHz ECC
- PSD32G13332E | 2GB 1333MHZ ECC
- PSD34G1333EK | 4GB 1333MHz ECC kit
- PSD34G1066EK | 4GB 1066MHz ECC kit
- PSA34G1066EK | 4GB Apple 1066MHz kit
- PSD36G1066EK | 6GB 1066MHz ECC kit
- PSD36G1333EK | 6GB 1333MHz ECC kit
- PSD32G10662ER | 2GB 1066MHZ ECC REG
- PSD34G10664ER | 4GB 1066MHz ECC REG
- PSD34G1066ERK | 4GB 1066MHz ECC REG kit
- PSD38G1066ERK | 8GB 1066MHz ECC REG kit
- PSD32G13332ER | 2GB 1333MHz ECC REG
- PSD34G1333ERK | 4GB 1333MHz ECC REG kit
- PSD36G1066ERK | 6GB 1066MHz ECC REG kit
- PSD36G1333ERK | 6GB 1333MHz ECC REG kit
- PSD312G1066ERK | 12GB 1066MHz ECC REG kit
Ömür boyu garanti ile satışa sunulacak DDR3 belleklerin fiyatları hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle