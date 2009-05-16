Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Patriot sunucular için hazırladığı DDR3 belleklerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,5b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Patriot sunucular için hazırladığı DDR3 belleklerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde Torqx isimli yeni SSD ailesini duyuran Patriot hız kesecek gibi görünüyor. Firma yaptığı açıklama ile Intel tabanlı sunucular için hazırladığı yeni DDR3 bellek çözümlerini duyurdu. Sunucu sistemlerde 7/24 çalışmak üzere hazırlanan yeni belleklerin standart belleklere göre %25-30 oranında daha az güç tükettiği belirtiliyor. DDR3 Registered ve DDR3 ECC formunda olan belleklerin saat hızı, kapasite ve modül sayısı açısından tam listesi şu şekilde;

- PSD32G10662E | 2GB 1066MHz ECC
- PSD32G13332E | 2GB 1333MHZ ECC
- PSD34G1333EK | 4GB 1333MHz ECC kit
- PSD34G1066EK | 4GB 1066MHz ECC kit
- PSA34G1066EK | 4GB Apple 1066MHz kit
- PSD36G1066EK | 6GB 1066MHz ECC kit
- PSD36G1333EK | 6GB 1333MHz ECC kit
- PSD32G10662ER | 2GB 1066MHZ ECC REG
- PSD34G10664ER | 4GB 1066MHz ECC REG
- PSD34G1066ERK | 4GB 1066MHz ECC REG kit
- PSD38G1066ERK | 8GB 1066MHz ECC REG kit
- PSD32G13332ER | 2GB 1333MHz ECC REG
- PSD34G1333ERK | 4GB 1333MHz ECC REG kit
- PSD36G1066ERK | 6GB 1066MHz ECC REG kit
- PSD36G1333ERK | 6GB 1333MHz ECC REG kit
- PSD312G1066ERK | 12GB 1066MHz ECC REG kit

Ömür boyu garanti ile satışa sunulacak DDR3 belleklerin fiyatları hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl X-Men Origins: Wolverine inceleme videosu 10 yıl DFI Dark DK 790FXB-M2RS anakart video inceleme 10 yıl HD4770 CrossfireX, GTX285 karşısında! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim