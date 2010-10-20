Patriot, Viper Xtreme serisi yeni DDR3 bellek kitlerini duyurdu

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Patriot, Viper Xtreme serisi yeni bellek kitleirni duyurdu. 4GB ve 8GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulan yeni bellek kitleri 2000MHz'de çalışıyor ve 9-10-9-27 zamanlamalarıyla geliyorlar. Bakır ve Alüminyum tabanlı yeni soğutucu ile Alüminyum tabanlı soğutuculara göre %5 oranında daha iyi soğutma performansına sahip olduğu belirtilen bellek kitleri ile Patriot hız aşırtmacıları ve yüksek performans tutkunlarını hedef alıyor.

Çalışma gerilimi 1.65v olarak belirlenen yeni bellek kitlerinin özellikle Intel tabanlı platformlar için geliştirildiği belirtiliyor. Patriot tarafından ömür boyu garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni bellek kitlerinin son kullanıcı satış fiyatları hakkındaysa henüz açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor.