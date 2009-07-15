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Patriot Xporter Mini II serisi kompakt tasarımlı yeni USB belleklerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Patriot Xporter Mini II serisi kompakt tasarımlı yeni USB belleklerini duyurdu
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Warp serisi altında hazırladığı SSD modelleriyle NAND flash tabanlı sürücü pazarına hızlı bir giriş yapan bellek üreticisi Patriot, taşınabilir depolama çözümleri gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile Xporter Mini II serisi kompakt tasarımlı yeni USB belleklerini duyurdu. Farklı renk seçenekleriyle satışa sunulacak olan yeni belleklerin açıklanan ağırlığı ise 2.6 gram. 2GB, 4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğine sahip bellekler, USB 2.0 ara birimini destekliyorlar.

Alüminyum kasaya ve gizlenebilir konnektör tasarımına sahip olan Xporter Mini II serisi yeni USB bellekler, iki yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde pazara girmesi bekleniyor.


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fatihcanery 10 yıl
piyasada o kadar usb bellek var ki? ama çoğu çöp için üretilmiş,bence okuma yazma hızına güvenip açıklamalılar
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theyapici 10 yıl
keşke okuma yazma hızları da söylense
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