Paycell yurt dışına para transferi için Nium ile iş birliği yaptı

Tam Boyutta Gör Turkcell çatısı altında finansal hizmetler ve dijital ödeme hizmeti sunan Paycell şimdi de uluslararası para gönderimi hizmeti başlatıyor. Uluslararası para transferi hizmeti için Singapur merkezli ödeme platformu Nium ile iş birliği yapıldı.

Yapılan iş birliği ile Paycell kullanıcıları hesaptan hesaba uluslararası para transferi işlemi yapabilecek. Şirketten yapılana açıklamada kullanıcıların hızlı, güvenilir ve uygun fiyatlı para transferi gerçekleştirebileceği vurgulandı. Müşteriler 7 gün 24 saat, yüksek komisyon ücreti ödemeden ve alternatiflerine göre daha kısa sürede uluslararası para transferi yapabilecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz, “Uluslararası para transferi sektöründe öncü olma hedeflerimiz doğrultusunda, kullanıcılarımıza Nium çözüm ortaklığıyla yurt dışına para transferinde inovatif, hızlı, güvenilir ve uygun fiyatlı alternatif çözümler sunuyoruz. Sunduğumuz hizmetle artık uluslararası para transferi işlemleri daha kolay. Yüksek komisyon ücretleri ödemeden ve vakit kaybetmeden para göndermek mümkün” dedi.

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Nium’un Gelirlerden Sorumlu Tepe Yöneticisi Frederick Crosby, iş birliği hakkında şunları söyledi:

“Paycell ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, çözümlerimizin dünyanın alanında önde gelen kuruluşlarına da değer katacak şekilde entegre edilebileceğini ve özelleştirilebileceğini gösteriyor. Geleneksel yöntemlere göre daha hızlı ve uygun maliyetli bir alternatif sunuyoruz ve bu sayede büyük işletmelerin gelirlerini artırmasına yardımcı oluyoruz. Kullanıcı ihtiyaçları küresel düzeyde gelişen Paycell ile iş birliğimizin kapsamını ve ölçeğini büyütmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Nium, 100’ü gerçek zamanlı olmak üzere 190’dan fazla ülkeye ödeme ve para transferi hizmeti sunuyor. 40’tan fazla ülkede düzenleyici lisanslara ve yetkilere sahip. Para transferi işlemine aracılık hizmetinin yanı sıra uluslararası ödeme ve kartlı hizmetler de sunuyor.

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Paycell yurt dışına para transferi için Nium ile iş birliği yaptı