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    FTX borsasında skandal üstüne skandal: Yatırımcıya sahte BTC sattık!

    FTX patronu Sam Bankman-Fried, müşterilere sahte BTC sattığı iddialarını doğruladı. Yani resmen müşteriler aldatılmış. ABD ise bu itirafları görmezden geliyor.  
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    10 milyar dolardan fazla yatırımcı parasını batırarak büyük mağduriyet oluşturan FTX borsasının sahibi Sam Bankman-Fried, itiraflarına rağmen halen bir cezai müeyyideye maruz kalmadı ve skandal itiraflar gelmeye devam ediyor.

    FTX borsasında sahte BTC skandalı

    İnsanları mağdur eden dolandırıcıları para ödülü ile listeye ekleyen ABD, nedense Bahamalar’da elini kolunu sallayarak gezmeye devam eden ve üstelik konferanslara katılan FTX patronu Sam Bankman-Fried’i Kongre’ye açıklama yapmasını istemekle yetindi. SBF de büyük cesaretle skandallarını itiraf etmeye devam ediyor.

    Daha önce yaptığı hatalar nedeniyle borsayı batırdığını ve paraların nereye gittiğini bilmediğini ifade eden SBF şimdi de müşterilere sahte BTC sattığını itiraf etti. Normalde Wrapped BTC adı verilen ve çalınmalara karşı soğuk cüzdanlarda saklanan her BTC için müşterilere sağlanan kripto paralar mevcut. Bunları BNB, ETH gibi farklı kripto paralarda da görüyoruz. Ne var ki SBF doğrudan sahte BTC sattığını belirtiyor. Yani resmen dolandırıcılık denebilir.

    Kripto para toplulukları, ABD’nin piyasayı eline almak için FTX ve SBF senaryosunu sahneye çıkardığını iddia ediyor. Böylece insanlar piyasadan kaçarak iplerin belirli güçlerin eline geçmesine neden oldu. Zira geçtiğimiz yıl yayınlanan bir raporda kripto paraların ulusal tehdit olabileceği gündeme gelmişti. Ne yazık ki gelişmeler de bu komplo teorilerini doğrular nitelikte.

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