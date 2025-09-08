Giriş
    Rekabet Kurumu’ndan yemek kartı devlerine soruşturma

    Rekabet Kurumu, aralarında Multinet, Pluxee, Setcard ve Edenred'in bulunduğu dört yemek kartı şirketine soruşturma açtığını duyurdu. Bu şirketlerin rekabete aykırı bilgi paylaşımları incelenecek.

    Rekabet Kurumu’ndan yemek kartı devlerine soruşturma Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu, rekabetin yoğun yaşandığı yemek kartı sektörüne el attı. Yemek kart sektöründe faaliyet gösteren 4 şirkete soruşturma açıldı.

    Kuruldan yapılan açıklamaya göre Edenred, Multinet, Pluxee ve Setcard hakkında soruşturma başlatıldı. Dört şirketin ihalelerde danışıklı hareket etme, müşteri paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi uygulamalarla 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediği araştırılacak.

    Soruşturma öncesinde yapılan ön araştırmada, bu şirketlerin rekabeti kısıtlayıcı davranışlarda bulunmuş olabileceğine yönelik bilgiler elde edildi. Bunun üzerine 8 Eylül 2025 tarihinde soruşturma açıldı.

    Hangi şirketlere soruşturma açıldı?

    • Multinet
    • Pluxee
    • Setcard
    • Edenred

    Rekabet Kurumu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

    “Türkiye’de yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren Edenred Kurumsal Çözümler AŞ (EDENRED), Multinet Kurumsal Hizmetler AŞ (MULTİNET), Pluxee Çalışan Deneyimi Danışmanlık ve Pazarlama Hizmetleri AŞ (PLUXEE) ve Set Kurumsal Hizmetler Ticaret AŞ (SETCARD) tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesinin ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

    Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 14.08.2025 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak EDENRED, MULTİNET, PLUXEE ve SETCARD’ın ihalelerde danışıklı hareket etme, müşteri paylaşımı, rekabete hassas bilgi değişimi gibi uygulamalarla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına 25-31/725-M sayı ile karar vermiştir.”

