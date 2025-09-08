Rekabet Kurumu’ndan yemek kartı devlerine soruşturma

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu, rekabetin yoğun yaşandığı yemek kartı sektörüne el attı. Yemek kart sektöründe faaliyet gösteren 4 şirkete soruşturma açıldı.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre Edenred, Multinet, Pluxee ve Setcard hakkında soruşturma başlatıldı. Dört şirketin ihalelerde danışıklı hareket etme, müşteri paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi uygulamalarla 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediği araştırılacak.

Soruşturma öncesinde yapılan ön araştırmada, bu şirketlerin rekabeti kısıtlayıcı davranışlarda bulunmuş olabileceğine yönelik bilgiler elde edildi. Bunun üzerine 8 Eylül 2025 tarihinde soruşturma açıldı.

Hangi şirketlere soruşturma açıldı?

Multinet

Pluxee

Setcard

Edenred

Rekabet Kurumu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Türkiye’de yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren Edenred Kurumsal Çözümler AŞ (EDENRED), Multinet Kurumsal Hizmetler AŞ (MULTİNET), Pluxee Çalışan Deneyimi Danışmanlık ve Pazarlama Hizmetleri AŞ (PLUXEE) ve Set Kurumsal Hizmetler Ticaret AŞ (SETCARD) tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesinin ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 14.08.2025 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak EDENRED, MULTİNET, PLUXEE ve SETCARD’ın ihalelerde danışıklı hareket etme, müşteri paylaşımı, rekabete hassas bilgi değişimi gibi uygulamalarla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına 25-31/725-M sayı ile karar vermiştir.”

