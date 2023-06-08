Payday 3 ufukta göründü: İşte çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Oyuncular tarafından merakla beklenen Payday serisinin devam oyunu olan Payday 3 çıkış tarihinine yönelik güçlü bir iddia ortaya çıktı. Xbox ve Windows mağazalarının kaynak kodlarında oyunun piyasaya sürüleceği tarih gün yüzüne çıktı. İşte PayDay 3'ün çıkış tarihi.

PayDay 3'ün çıkış tarihi ortaya çıktı

Bilmeyenler için Starbreeze tarafından geliştirilen PayDay 3'ün daha önce 2023 yılında çıkış yapacağı aktarılmıştı. Doğru sızıntıları ile tanınan Aggiornamenti Lumia ise, geçtiğimiz saatlerde pek çok oyuncuyu heyecanlandırmayı başardı. Xbox ve Windows Store kaynak kodlarına göre PayDay 3, 21 Eylül 2023 tarihinde piyasaya sürülecek. Resmi duyuru ise 11 Haziran tarihinde yapılacak.

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Oyunun detaylarına gelirsek PayDay 3, daha modern oynanış mekanikleri ile New York'ta geçecek. Daha önce geliştiriciler, güvenlik teknolojisinin son birkaç yılda nasıl değiştiğinden ve bunun oyunun oynanışını nasıl etkileyeceğinden bahsetmişti. Dolayısıyla yapımda soygunlar sırasında kullanılabilecek birçok araç sunulacak.

Ayrıca oyuncular ele geçirilen paraları polis tarafından izlenmeden kripto para birimleri satın almak ve karaborsada daha fazla silah almak için kullanabilecekler. Ek olarak oyunun Türkçe dil desteği ile çıkış yapacağını da hatırlatalım.

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