Tam Boyutta Gör Yayıncılığını ve geliştiricliğini Blizzard'ın yaptığı Diablo serisinin son oyunu Diablo 4, kısa süre önce içerisinde Blizzard'ın en hızlı satan oyunu olmayı başardı. Türkçe dil desteğinin de eklenmesiyle kullanıcıların beğenisini kazanan yapım, yaklaşık 6 günde 100 milyona yaklaşan oynanış süresine ulaştı. İşte detaylar..

Diablo 4, serinin en hızlı satan oyunu oldu

Bugün yapılan resmi duyuruda Blizzard, Diablo 4'ün 1 Haziran'da başlayan erken erişiminden bu yana 93 milyon saat veya 10.000 yıldan fazla oynanış süresini geride bıraktığını duyurdu. Şirket bu rekorun detaylarına değinmemiş olsa da, Diablo 4'ün şirketin tüm zamanların en hızlı satan oyunu olduğunu açıkladı.

Blizzard'ın benzer bir başarıya ulaşan bir diğer oyunu ise ilk gününde 3,7 milyon satan World of Warcraft: Shadowlands genişleme paketiydi. Ancak Diablo 4'ün neredeyse tüm platformlara çıkış yapması, yeni rekorun arkasındaki en büyük sebep diyebiliriz.

Bilmeyenler için Diablo 4, serinin bir önceki oyununa benzer şekilde çevrimiçi bir oyun olarak karşımıza çıktı. Böylece oyuncular, açık dünya konsepti ile buluşan Sanctuary'de 20'den fazla zindan ve yan görevi keşfedebilecek, bölüm sonu canavarlarını yenmek için diğer oyuncularla takım kurabilecek, kaleleri özgürleştirebilecek ve sınıf seçimi ile eksiksiz karakter gelişimini deneyimleyebilecekler.

Diablo 4 nasıl olmuş? 5 gün önce eklendi

Diablo 4, 6 Haziran itibarıyla PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S kullanıcılarına açıldı. Oyunun temel sürümü 1.419 TL, Digital Deluxe sürümü 1829 TL, Ultimate sürümü ise 2.021 TL fiyatla satın alınabiliyor.

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Diablo 4, tarihte rekor kırdı! Blizzard'ın en hızlı satan oyunu