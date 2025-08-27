Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD RDNA 5 mimarisine ait ekran kartı yapılandırmaları sızdırıldı

    AMD'nin 2026'da tanıtacağı RDNA 5 ekran kartlarına yönelik yeni sızıntılar ortaya çıktı. Serinin 96, 40, 24 ve 12 CU yapılandırmalarıyla geleceği iddia ediliyor.

    AMD RDNA 5 mimarisine ait ekran kartı yapılandırmaları sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin 2026'da duyurmayı planladığı RDNA 5 (veya UDNA) ekran kartlarına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. KeplerL2 tarafından paylaşılan sızıntıya göreseride dört farklı GPU yapılandırması yer alabilir. Bu yapılandırmalar üst düzeyde 96 CU, orta seviyede 40 CU, giriş segmentinde ise 24 ve 12 CU seçeneklerini içeriyor.

    Dört farklı GPU yapılandırması sızdırıldı

    Sızdırılan detaylara göre üst modelde 8 Shader Array ve toplam 16 Shader Engine bulunuyor. Her Shader Engine'in 6 compute unit taşımasıyla birlikte 96 CU'ya ulaşılıyor. Ayrıca 16 adet 32-bit bellek denetleyicisi ile 512-bit bellek veri yolu ve 128 MB’a kadar Infinity Cache planlanıyor. Bu yapılandırma, ışın izleme performansında önemli kazanımlar sunabilir.

    AMD RDNA 5 mimarisine ait ekran kartı yapılandırmaları sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Orta seviyede yer alması beklenen 40 CU'lu modelde ise 4 Shader Array ve 8 Shader Engine yapısı bulunacak.. Bellek tarafında 192-bit veri yolu ve 48 MB’a kadar Infinity Cache olması muhtemel. Giriş segmentindeki 24 CU'lu model ise 128-bit veya 256-bit bellek yapılandırmasıyla gelebilek. Son olarak 12 CU’lu en alt modelin ise 64 ila 128-bit bellek veri yolu seçeneklerine sahip olabileceği belirtiliyor. Bu modellerde Infinity Cache kapasitesi 16 MB ile 32 MB arasında değişecek.
    AMD RDNA 5 mimarisine ait ekran kartı yapılandırmaları sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Bu arada, UDNA mimarisinin, AMD'nin veri merkezi tarafında kullandığı Instinct serisiyle daha fazla ortak noktaya sahip olabileceğine işaret ediliyor. Hatta CDNA 5 tabanlı MI400 hızlandırıcılarda görülen paylaşımlı L0/LDS önbellek yapısı, tüketici odaklı GPU'lara da yansıyabilir. 

    Yeni GPU ailesinin 2026'nın ikinci çeyreğinde seri üretime girmesi bekleniyor. Bu dönemde Nvidia'nın RTX 50 serisine ek olarak "SUPER" varyantlarını, Intel'in ise Battlemage tabanlı BMG-G31 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Dolayısıyla 2026 yılı, üst düzey ekran kartı rekabeti açısından oldukça hareketli geçebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    moruk hakaret mi kaburga kırığı yorumları bilge adam yazılım kursu fiyatları aşil tendon ameliyatı olanların yorumları kadınlar kulübü vermicem vermicem diyen kadın kim

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16 Yapay Zeka
    Samsung A16 Yapay Zeka
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum