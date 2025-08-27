AMD RDNA 5 mimarisine ait ekran kartı yapılandırmaları sızdırıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin 2026'da duyurmayı planladığı RDNA 5 (veya UDNA) ekran kartlarına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. KeplerL2 tarafından paylaşılan sızıntıya göreseride dört farklı GPU yapılandırması yer alabilir. Bu yapılandırmalar üst düzeyde 96 CU, orta seviyede 40 CU, giriş segmentinde ise 24 ve 12 CU seçeneklerini içeriyor.

Dört farklı GPU yapılandırması sızdırıldı

Sızdırılan detaylara göre üst modelde 8 Shader Array ve toplam 16 Shader Engine bulunuyor. Her Shader Engine'in 6 compute unit taşımasıyla birlikte 96 CU'ya ulaşılıyor. Ayrıca 16 adet 32-bit bellek denetleyicisi ile 512-bit bellek veri yolu ve 128 MB’a kadar Infinity Cache planlanıyor. Bu yapılandırma, ışın izleme performansında önemli kazanımlar sunabilir.

Tam Boyutta Gör Orta seviyede yer alması beklenen 40 CU'lu modelde ise 4 Shader Array ve 8 Shader Engine yapısı bulunacak.. Bellek tarafında 192-bit veri yolu ve 48 MB’a kadar Infinity Cache olması muhtemel. Giriş segmentindeki 24 CU'lu model ise 128-bit veya 256-bit bellek yapılandırmasıyla gelebilek. Son olarak 12 CU’lu en alt modelin ise 64 ila 128-bit bellek veri yolu seçeneklerine sahip olabileceği belirtiliyor. Bu modellerde Infinity Cache kapasitesi 16 MB ile 32 MB arasında değişecek.

Tam Boyutta Gör Bu arada, UDNA mimarisinin, AMD'nin veri merkezi tarafında kullandığı Instinct serisiyle daha fazla ortak noktaya sahip olabileceğine işaret ediliyor. Hatta CDNA 5 tabanlı MI400 hızlandırıcılarda görülen paylaşımlı L0/LDS önbellek yapısı, tüketici odaklı GPU'lara da yansıyabilir.

Yeni GPU ailesinin 2026'nın ikinci çeyreğinde seri üretime girmesi bekleniyor. Bu dönemde Nvidia'nın RTX 50 serisine ek olarak "SUPER" varyantlarını, Intel'in ise Battlemage tabanlı BMG-G31 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Dolayısıyla 2026 yılı, üst düzey ekran kartı rekabeti açısından oldukça hareketli geçebilir.

