AMD RDNA 5 mimarisine ait ekran kartı yapılandırmaları sızdırıldı

Dört farklı GPU yapılandırması sızdırıldı
Sızdırılan detaylara göre üst modelde 8 Shader Array ve toplam 16 Shader Engine bulunuyor. Her Shader Engine'in 6 compute unit taşımasıyla birlikte 96 CU'ya ulaşılıyor. Ayrıca 16 adet 32-bit bellek denetleyicisi ile 512-bit bellek veri yolu ve 128 MB’a kadar Infinity Cache planlanıyor. Bu yapılandırma, ışın izleme performansında önemli kazanımlar sunabilir.
Yeni GPU ailesinin 2026'nın ikinci çeyreğinde seri üretime girmesi bekleniyor. Bu dönemde Nvidia'nın RTX 50 serisine ek olarak "SUPER" varyantlarını, Intel'in ise Battlemage tabanlı BMG-G31 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Dolayısıyla 2026 yılı, üst düzey ekran kartı rekabeti açısından oldukça hareketli geçebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: