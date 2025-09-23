Giriş
    One UI 8.5 ile beklenen özellik geliyor: NameDrop rakibi yolda

    Samsung, One UI 8.5 güncellemesiyle birlikte NFC tabanlı Quick Share özelliğini test ediyor. Kullanıcılar cihazlarını yaklaştırarak hızlı ve kişiselleştirilebilir dosya aktarımı yapabilecek.

    Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 için çalışmalarını sürdürüyor. Galaxy S25 Ultra'da ilk kez görülen test sürümünün ardından, güncellemeyle birlikte gelecek yeniliklere dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Son sızıntıya göre daha önce Android Beam ile kullanılan NFC tabanlı dosya paylaşım özelliği, Samsung telefonlara geri dönüyor.

    One UI 8.5 ile beklenen özellik geliyor

    Android Authority tarafından paylaşılan bilgilere göre One UI 8.5, NFC tabanlı Quick Share desteği sunacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, iki cihazı birbirine yaklaştırarak dosya paylaşımı başlatabilecek. Sistem, eski Android Beam mantığına benzese de bu kez Bluetooth yerine Wi-Fi Direct altyapısını kullanarak daha hızlı ve stabil bir aktarım sağlayacak.

    Ayrıca NFC üzerinden paylaşım sırasında cihaz sahiplerinin seçebileceği animasyonlarla kişiselleştirme imkânı da sunulacak. Hatırlayanlar olacaktır, geçmişte Android Beam ile kullanılan bu yöntem, Google tarafından yavaşlığı nedeniyle rafa kaldırılmıştı. Ancak Samsung, bu deneyimi modernize ederek yeniden gündeme taşıyor.

    Yeni özelliklerin dışında One UI 8.5'in Galaxy AI entegrasyonunu genişletmesi, performansı artırması ve simge ile widget düzeninde küçük değişiklikler sunması bekleniyor. Kararlı sürümün Galaxy S26 serisiyle birlikte resmileşeceğini ve ardından diğer modellere kademeli olarak dağıtılacağını söyleyelim.

