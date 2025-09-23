Intel'den sürücü değişikliği: 11-14. Nesil GPU'lar ayrılıyor

11-14. Nesil GPU'lar ayrılıyor
Intel, ekran kartı stratejisinde önemli bir adım daha atıyor ve 11-14 nesil Core işlemciler için yeni bir sürücü dalı oluşturdu. Peki bu ne anlama geliyor? Yeni değişiklik, bu işlemcilerle gelen Intel UHD ve Iris Xe grafik birimlerini, Arc ve Core Ultra serilerinden ayırmış olacak. Buna göre yeni sürücü paketi 7076 versiyonu ile yayınlanırken, Arc serisine ait sürücülerin 7029 versiyonunda kaldığı görülüyor.
Bu arada Intel, 7-10. nesil işlemciler için Mart ayından bu yana yeni sürücü paylaşmadı. Bu da şirketin daha eski nesilleri kademeli şekilde geride bırakmaya başladığını gösteriyor. 11-14. nesil için açılan yeni bölüm ise, ilerleyen dönemde daha yavaş güncellemelerle desteklenecek ve şirketin ana odağı yeni nesil GPU'lara kayacak.
Aslına bakacak olursak, Intel'in aldığı kararın NVIDIA ve AMD'ye benzediğini söyleyebiliriz. NVIDIA, Maxwell mimarisi için desteği sonlandırırken AMD de eski GPU'lara olan güncellemeleri azaltıyor.