Güneş panellerinde yeni dönem: Pencere olarak kullanabilecek şeffaf güneş panelleri geliştirildi

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Bir grup araştırmacı, ışığın geçmesine izin veren fotovoltaik güneş panelleri geliştirmenin yeni bir yolunu buldu. Bu şeffaf güneş panelleri, ofislere, evlere, fabrikalara ve daha fazla binaya yerleştirilebildiklerinden yeni bir enerji devrimi başlatabilir.

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Araştırmacılar yüzde onluk rekor verimlilikle güneş pilleri geliştirmeyi başardı

Sadece pencereleri değiştirerek, şeffaf güneş panelleri, minimum yer kaplarken temiz ve yeşil enerji üretmeye devam edebilir. Araştırmacılar, seri üretim için kolayca ölçeklenebilir yeni bir yöntemle organik güneş panelleri geliştirmeyi başardı.

Joule dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarı ve Elektrik Mühendisliği Profesörü Stephen Forrest, "Prensip olarak, artık yarı saydam organik güneş pillerini iki metreye iki metreye ölçeklendirebiliyoruz, bu da pencerelerimizi gerçeğe çok daha yakınlaştırıyor." dedi.

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Günümüzde kullanılan güneş pillerinin büyük çoğunluğu silikondan yapılmıştır. Bu da panelin tamamen opak olmasına neden olur. Organik güneş panellerinin yaygın olarak benimsenmesinin önündeki en önemli engel, şimdiye kadar bunun için üretimi ölçeklendirmenin imkansız olmasıydı. Silikon ölçeklerdeki mikron ölçekli elektrik bağlantılarını kazımak için kullanılan lazerler, plastik ışık emicilere kolayca zarar verebileceğinden organik hücrelerde kullanılamamakta.

Çözüm arayan Forrest ekibi, mikron ölçekli bağlantılar yapabilen çok adımlı bir soyma desenleme yöntemi geliştirdi. Organik ve metal katmanlar arasına ince desenli plastik parçalar yerleştirildi ve daha sonra hücreler arasında son derece ince elektrik bağlantıları oluşturmak için soyuldu. Ve Forrest'in araştırma ekibi, yüzde 10'luk rekor verimliliğe ve 30 yıllık bir ömre sahip güneş pilleri geliştirmeyi başardı.

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