Yuvarlanabilir ekranlı Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

ThinkBook Plus Gen 6 özellikleri
ThinkBook Plus Gen 6, Lenovo'nun "ilk ticari sarılabilir ekranlı laptopu" olarak öne çıkıyor. 14 inç boyutundaki OLED ekran, yukarı doğru genişleyerek toplamda 16.7 inçlik bir çalışma alanına ulaşabiliyor. Katlanabilir dizüstülerde görülen ekran kırışıklıkları gibi yapısal sorunlar da sarılabilir yapıyla ortadan kalkıyor. Lenovo, bu tasarımla hem taşınabilirlik hem de büyük ekran ihtiyacını tek kasada çözmeyi hedefliyor.
Ekran sadece fiziksel olarak genişlemekle kalmıyor, teknik anlamda da oldukça iddialı. Panel, 120Hz yenileme hızı, 400 nit tepe parlaklık ve maksimum 2000 x 2350 piksel çözünürlük sunuyor. Dolby Atmos desteği, Harman Kardon hoparlörler ve Wi-Fi 7 gibi detaylar da multimedya deneyimini destekliyor.
Bluetooth 5.4 desteği ve parmak izi okuyucu gibi modern özellikler de eksik bırakılmamış. ThinkBook Plus Gen 6, Lenovo'nun alışılmış dizüstü anlayışının dışına çıkan modellerinden biri. Henüz sınırlı sayıda piyasaya sürülen cihazın, Lenovo'nun gelecekteki dizüstü serilerine yön vermesi bekleniyor. Fiyatı ise 3.299 dolar olacak.
- İşlemci: Intel Core Ultra 7 258V
- İşletim Sistemi: Windows 11 Pro
- Ekran kartı: Entegre Intel Arc Graphics 140V
- RAM: 32 GB LPDDR5X-8533MT/s
- Depolama: 1 TB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC
- Ekran: 14"/16.7" 2.3K (2000 x 2350), Katlanabilir OLED, 100%DCI-P3, 400 nits, 120Hz
- Güç: 65W
- Diğer: Wi-Fi 7 2x2 BE 320 MHz & Bluetooth 5.4,
- Giriş: Kulaklık & Mikrofon combo Jack 3.5mm, 1 x Type-C (Thunderbolt DC-in LED), 1 x Type-C (Thunderbolt 4)