Yuvarlanabilir ekranlı Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Lenovo'nun uzun süredir konsept olarak tanıttığı sarılabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı ThinkBook Plus Gen 6 artık resmen satışta. CES 2025'te tanıtılan cihaz, özellikle genişleyen ekran teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise 3.299 dolarlık fiyat etiketiyle Lenovo'nun çevrimiçi mağazalarında yerini aldı.

ThinkBook Plus Gen 6 özellikleri

ThinkBook Plus Gen 6, Lenovo'nun "ilk ticari sarılabilir ekranlı laptopu" olarak öne çıkıyor. 14 inç boyutundaki OLED ekran, yukarı doğru genişleyerek toplamda 16.7 inçlik bir çalışma alanına ulaşabiliyor. Katlanabilir dizüstülerde görülen ekran kırışıklıkları gibi yapısal sorunlar da sarılabilir yapıyla ortadan kalkıyor. Lenovo, bu tasarımla hem taşınabilirlik hem de büyük ekran ihtiyacını tek kasada çözmeyi hedefliyor.

Ekran sadece fiziksel olarak genişlemekle kalmıyor, teknik anlamda da oldukça iddialı. Panel, 120Hz yenileme hızı, 400 nit tepe parlaklık ve maksimum 2000 x 2350 piksel çözünürlük sunuyor. Dolby Atmos desteği, Harman Kardon hoparlörler ve Wi-Fi 7 gibi detaylar da multimedya deneyimini destekliyor.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında ise cihaz, Intel'in yeni nesil verimlilik odaklı işlemcilerinden 4.8 GHz 8 çekirdekli (4+4) Core Ultra 7 258V ile geliyor. GPU bölümünde ise Intel Arc 140V mevcut. Bu işlemci, yüksek performans yerine verimliliğe odaklanıyor. Ayrıca 32GB RAM ve 1TB PCIe Gen 4 SSD ile gelen cihazda 66Wh kapasitesinde bir batarya yer alıyor.

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Bluetooth 5.4 desteği ve parmak izi okuyucu gibi modern özellikler de eksik bırakılmamış. ThinkBook Plus Gen 6, Lenovo'nun alışılmış dizüstü anlayışının dışına çıkan modellerinden biri. Henüz sınırlı sayıda piyasaya sürülen cihazın, Lenovo'nun gelecekteki dizüstü serilerine yön vermesi bekleniyor. Fiyatı ise 3.299 dolar olacak.

İşlemci: Intel Core Ultra 7 258V

İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Ekran kartı: Entegre Intel Arc Graphics 140V

RAM: 32 GB LPDDR5X-8533MT/s

Depolama: 1 TB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC

Ekran: 14"/16.7" 2.3K (2000 x 2350), Katlanabilir OLED, 100%DCI-P3, 400 nits, 120Hz

Güç: 65W

Diğer: Wi-Fi 7 2x2 BE 320 MHz & Bluetooth 5.4,

Giriş: Kulaklık & Mikrofon combo Jack 3.5mm, 1 x Type-C (Thunderbolt DC-in LED), 1 x Type-C (Thunderbolt 4)

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Sıra dışı tasarımıyla Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 satışa çıktı!

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