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    iQOO 11S'in lansman tarihi belli oldu: Şirketin ilk kablosuz kulaklığıyla birlikte piyasaya sürülecek

    iQOO'nun yeni akıllı telefonu iQOO 11S, şirketin ilk kablosuz kulaklığı iQOO TWS 1 ile birlikte 4 Temmuz'da piyasaya sürülecek. İşte cihazların beklenen özellikleri:
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    iQOO 11S'in lansman tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Vivo'nun alt markalarından iQOO, şimdilerde iQOO 11 serisinin son üyesi iQOO 11S'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan raporlara göre şirket, akıllı telefonu ilk kablosuz kulaklığı iQOO TWS 1 ile birlikte 4 Temmuz'da piyasaya sürecek.

    İşte iQOO 11S ve iQOO TWS 1'in beklenen özellikleri:

    iQOO tarafından paylaşılan yeni bir tanıtım videosu, yaklaşmakta olan cihazın lansman tarihini ortaya koyuyor. Videoya göre şirket akıllı telefonu 4 Temmuz'da piyasaya sürecek. BMW Motorsport ile ortaklığını sürdürecek şirketin yayınladığı video, cihazın tüm tasarımını ortaya koyuyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak akıllı telefon, Legendary (Siyah), Track (Beyaz) ve Qiantang Tingchao (Cyan) olmak üzere üç faklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. 

    Önceki raporlara göre LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleşecek cihaz, 12GB + 256GB, 16GB + 256 /512GB ve 16GB + 1TB varyantlar ile piyasaya sürülecek. 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç E6 AMOLED ekrana sahip olacak cihaz, OIS destekli 50MP birincil kamera, 13MP telefoto sensör, 8MP ultra geniş lensten oluşan üçlü arka kamera kurulumundan oluşacak. Ayrıca cihaz, 200W hızlı şarj destekli 4.700mAh batarya ile kutudan çıkacak.

    iQOO 11S'in lansman tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    iQOO TWS 1; 1,2 mbps kayıpsız ses, 49db ANC ve 54 ms oyun gecikmesi desteği sunacak şekilde tasarlanmış. Kılıfla birlikte 42 saat batarya ömrüne sahip olacak kulaklıklar, Legendary Track tasarım renginde piyasaya sürülecek.
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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 3 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 3 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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