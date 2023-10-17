Bethesda'nın yayıncılık başkanı 25 yılın ardından istifa etti

Bethesda'nın yayıncılık departmanından sorumlu başkanı olan Pete Hines, yaklaşık 25 yıl sonra şirketten ayrılacağını duyurdu. Hines, ayrılık kararını kişisel bir mektupla X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştı. Bethesda resmi X hesabı, Hines'ın istifasını bir doktor raporu şeklinde espriyle onayladı.
Hines'ın yazısında, "24 yılın ardından Bethesda Softworks'teki görevimin sona erdiğine karar verdim" ifadesi yer alıyor. Hines, emekli olacağını ve hayatının yeni bir sayfasını açmaya karar verdiğini açıkladı.
Hines, aynı zamanda yeni bir IP olan Starfield'ın yaklaşan lansmanına da değindi ve "Bu, kolay ya da hızlı bir şekilde aldığım bir karar değildi, ancak Starfield'ın inanılmaz lansmanıyla doruğa ulaşan muhteşem bir kariyerin ardından, zamanın doğru olduğunu hissediyorum" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.