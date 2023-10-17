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    Bethesda'nın yayıncılık başkanı 25 yılın ardından istifa etti

    Dünyanın en büyük oyun stüdyolarından biri olan Bethesda'nın yayıncılık başkanı Pete Hines şirkette geçirdiği 25 yılın ardından istifa ettiğini X hesabı üzerinden açıkladı.

    Pete Hines 25 yılın ardından istifa etti Tam Boyutta Gör

    Bethesda'nın yayıncılık departmanından sorumlu başkanı olan Pete Hines, yaklaşık 25 yıl sonra şirketten ayrılacağını duyurdu. Hines, ayrılık kararını kişisel bir mektupla X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştı. Bethesda resmi X hesabı, Hines'ın istifasını bir doktor raporu şeklinde espriyle onayladı.

    Hines'ın yazısında, "24 yılın ardından Bethesda Softworks'teki görevimin sona erdiğine karar verdim" ifadesi yer alıyor. Hines, emekli olacağını ve hayatının yeni bir sayfasını açmaya karar verdiğini açıkladı. 

    Hines, aynı zamanda yeni bir IP olan Starfield'ın yaklaşan lansmanına da değindi ve "Bu, kolay ya da hızlı bir şekilde aldığım bir karar değildi, ancak Starfield'ın inanılmaz lansmanıyla doruğa ulaşan muhteşem bir kariyerin ardından, zamanın doğru olduğunu hissediyorum" dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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