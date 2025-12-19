Giriş
    Starfield için kritik iddia: 2026'nın ilk yarısında Switch 2 ve PS5’e geliyor

    Starfield’ın PS5 ve Switch 2 için 2026’nın ilk yarısında çıkabileceği iddia ediliyor. Sızıntılara göre yeni sürüm, arayüz ve uzay yolculuğunu etkileyen oynanış düzenlemeleriyle gelebilir.

    Starfield, 2026'nın ilk yarısında Switch 2 ve PS5’e gelebilir Tam Boyutta Gör
    Bethesda’nın uzay temalı rol yapma oyunu Starfield için uzun süredir konuşulan platform genişlemesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Güvenilir kaynaklara dayandırılan bilgilere göre Starfield, 2026’nın ilk yarısında PlayStation 5 ve Nintendo Switch 2 için piyasaya sürülecek.

    Söz konusu sürüm yalnızca bir platform portu olmayacak. Zira oyunun bazı eleştirilen sistemlerinde önemli değişiklikler içeren kapsamlı bir güncellemeyle birlikte gelmesi bekleniyor.

    Starfield yakında PS5 ve Switch 2’de

    Windows Central tarafından paylaşılan yeni raporlar, Microsoft’un Starfield’ı Xbox ekosistemi dışına taşıma planlarını bir kez daha doğruluyor. Kaynaklar, Bethesda’nın oyunu 2026’nın ilk altı ayında yeni platformlara getirmeyi hedeflediğini belirtiyor. Net bir tarih verilmemiş olsa da bu zaman aralığı hem Microsoft hem de Bethesda açısından sembolik bir döneme işaret ediyor. 2026’da Xbox markası 25. yaşını kutlarken, Bethesda da 40. kuruluş yıl dönümüne ulaşacak.

    Starfield, 2026'nın ilk yarısında Switch 2 ve PS5’e gelebilir Tam Boyutta Gör
    Ayrıca bu takvimin, oyun sektöründe büyük bir etki yaratması beklenen GTA 6’nın satış baskısından uzak bir döneme denk gelmesi de dikkat çekiyor. Bu durum, Starfield’ın yeni platformlardaki lansmanı için daha elverişli bir ticari zemin anlamına geliyor. Öte yandan Bethesda’nın içerik planlamasında da bazı değişiklikler yaşandığı ifade ediliyor. Daha önce 2025’te çıkacağı öne sürülen ikinci büyük Starfield genişleme paketinin, stüdyonun gizemli “Terran Armada” ipucuyla bağlantılı olduğu ve bu içeriğin 2026’ya ertelenmiş olabileceği belirtiliyor.

    Önemli değişikliklerle geleceği belirtiliyor

    Bir diğer olasılık ise Starfield’ın 2026’nın başlarında PS5 ve Switch 2 için tam fiyatlı olarak piyasaya çıkması ve bu sürümde yalnızca Shattered Space genişlemesinin yer alması. Terran Armada içeriklerinin ise yılın ilerleyen dönemlerinde ayrı bir güncelleme veya DLC olarak sunulabileceği konuşuluyor.

    Yeni platform sürümleriyle birlikte gelecek teknik güncelleme de oyuncular açısından önemli yenilikler barındıracak. Raporlara göre Bethesda, oyunun sıkıcı bulunan bazı sistemlerinde düzenlemelere gidiyor. Özellikle menü yapısı ve kullanıcı arayüzü üzerinde iyileştirmeler yapılacağı ayrıca uzay yolculuğunu daha akıcı ve sürükleyici hale getirecek değişikliklerin planlandığı ifade ediliyor.

    Bethesda cephesinden resmi açıklamalar da bu iddiaları dolaylı olarak destekliyor. Şirketin yöneticilerinden Tim Lamb, ağustos ayında yaptığı açıklamada Starfield için yeni bir hikâye DLC’sinin geliştirildiğini ve oyun deneyimini iyileştirecek çeşitli optimizasyonların yolda olduğunu doğrulamıştı. Lamb, ekiplerin özellikle uzay oynanışı üzerinde çalıştığını, yolculukları daha ödüllendirici kılmayı hedeflediklerini ve oyuncuların talep ettiği bazı yeni sistemlerin ekleneceğini belirtmişti. Ayrıca doğrulanmış içerik üreticilerinden gelecek yeni unsurların da oyuna dahil edileceği vurgulanmıştı.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Profil resmi
    Irai3Eif 11 saat önce

    kaç para bu ki?...

    Profil resmi
    TIGERSHARK 16 saat önce

    yahu ne 50 mp yap şunu 12-20 bak gece nasıl fark ediyor.

