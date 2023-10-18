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    Yarasa genleri kanser ve COVID'in sonunu getirebilir

    Bilim insanları tarafından yarasaların genleri incelendi. Ortaya çıkan sonuçlara göre yarasaların genlerinin kansere ve  COVID'e karşı bağışıklık gösterdiği ortaya çıktı.

    Yarasa genleri kanser ve COVID'in sonunu getirebilir Tam Boyutta Gör

    Yarasalar, COVID-19 ve kansere karşı olağanüstü bağışıklık özellikleri sergileyen canlılar olarak öne çıkıyor. Bilim adamları da yarasaların bu özelliklerini insanlara aktarmanın yolunu yıllardır araştırıyorlar. 

    İlk olarak, yarasaların çok çeşitli koronavirüslere ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Bu virüslerle bir arada yaşama yetenekleri, yarasaların bağışıklık sistemlerinin bu virüslere uyum sağlamasına olanak vermiştir.

    Yarasa genleri kanser ve COVID'in sonunu getirebilir Tam Boyutta Gör

    İkinci olarak, yarasalar, uzun ömürleri ile tanınır. Vücut büyüklüklerine göre oldukça uzun yaşarlar ve diğer canlılara göre anormal derecede düşük kanser oranlarına sahiptirler. 

    Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) tarafından yürütülen bir çalışmada, yarasaların bu direncinin genetik faktörlere dayandığına dair kanıtlar bulundu. Jamaika meyve yarasası ve Mezoamerikan bıyıklı yarasasının genomları, bu araştırmada detaylı bir şekilde incelenmiştir.

    Araştırmacılar, yarasaların bağışıklık sistemi genlerinin pozitif bir şekilde seçildiğini ve bu farklılıkların hem yaşlanma hem de kanser direnciyle ilişkili olduğunu gözlemlemişlerdir. Ayrıca, yarasaların interferon-alfa üretimini düşürerek bağışıklık sistemini düzenlediği ve bu nedenle yüksek düzeyde viral toleransa sahip olduğu tespit edilmiş.

    Yarasaların genomlarında, DNA onarımını sağlayan altı değişiklik ve kanserle savaşan 46 değişiklik gibi diğer canlılardan daha fazla genetik değişiklikler tespit edilmiştir. Bu, yarasaların DNA hasarı ve kanser riskini azaltmada daha etkili olduğunu göstermektedir. Araştırmacılar, bu çalışmanın sonuçlarının hastalık uzmanlarına ilaç ve tedaviler geliştirmek için yardımcı olabileceğini düşünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 5 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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