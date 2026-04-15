    Starfield, PS5'te tutmadı: Satış rakamları beklentilerin altında!

    Starfield, 7 Nisan'da PS5 konsollara çıkış yaptı. Alinea Analytics tarafından paylaşılan verilere göre, Starfield ilk haftasında yalnızca 140.000 adet satabildi. 

    Alinea Analytics tarafından paylaşılan verilere göre, Starfield ilk haftasında PS5'te yaklaşık 140.000 adet (dijital ve fiziksel) sattı. Bu da yaklaşık 7,7 milyon dolar gelir elde edilmesini sağladı. Bu rakamlar kötü olmasa da, uzun bekleyişin ardından yeni bir platformda piyasaya sürülen büyük bir RPG'den beklenen performansın altında kalıyor.

    Starfield, PS5'te ilk haftasında 7.7 milyon dolar kazandırdı

    İlginç bir şekilde, PS5 sürümü ve yeni güncelleme, Steam'deki PC sürümüne ivme kazandırdı. Güncellemenin ardından platformda yaklaşık 55.000 ek satış gerçekleşti ve 2.3 milyon dolar daha gelir elde edildi. Bu, oyunun Steam'deki toplam gelirini 200 milyon doların üzerine çıkardı. PS5 sürümü gelmeden önce Starfield, yalnızca Steam'de 3.7 milyon kopya satmıştı.

    PS5 Pro kullanıcılarından şikayet yağıyor!

    Öte yandan Starfield, PS5 ve PS5 Pro konsollarda performans sorunlarıyla oyuncuları çıldırtıyor. Bazı oyuncular oyunun sürekli çöktüğünü, bazıları ise kayıtlı oyunlarına başlayamadıklarını dile getirdi. Daha da önemlisi, uzayda keşif sırasında konsolun aşırı ısındığını söyleyenler var. Bethesda, bu sorunların farkında ve hata düzeltmeleri içeren bir güncelleme geleceğini söylüyor.

