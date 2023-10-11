Counter Strike 2 (CS2), Mac'lere gelecek mi? İşte Valve'ın açıklaması

Tam Boyutta Gör Valve, yakın zamanda yaptığı açıklamada popüler Counter Strike: Global Offensive’in (CS:Go) yerini alan Counter Strike 2’nin macOS versiyonu için herhangi bir planlarının olmadığını söyledi. Peki, CS 2 neden Mac bilgisayarlara çıkmayacak?

Steam Eylül Ayı Donanım Anketi açıklandı: Trendler tersine döndü 1 hf. önce eklendi

Valve: macOS'e destek vermeyeceğiz

Yeni yayınlanan Steam destek sayfasında açıklama şu şekilde: “Teknoloji ilerledikçe, DirectX 9 ve 32 bit işletim sistemleri dahil eski donanımlara yönelik desteği sona erdirme kararını almak zor oldu. Benzer şekilde artık macOS’i desteklemeyeceğiz.”

Açıklamada ayrıca eski donanıma sahip ve macOS kullanıcılarının toplamanın aktif CS:GO oyuncularının yüzde birinden az olduğu belirtildi.

Para iadesi yapılacak

Counter Strike 2 çıktığında Mac kullanıcıları için de 26GB’lık güncelleme yayınladı ancak kurulumdan sonra oyun oynanamaz hale geldi ve CS:GO’ya geri dönme seçeneği sunulmadı. Valve, Mac oyuncularının belli şartları (CS 2 Limited Test’in duyurulmasıyla Counter Strike 2’nin çıkışı arasındaki zamanda CS:GO oynayanlar) sağlaması durumunda Prime Status Upgrade’e ilişkin para iadesi alabileceklerini söyledi. Bunun için son tarih; 1 Aralık 2023.

Eski sürüme erişilebilecek

Valve, Mac’te CS:GO oynamaya devam etmek isteyenlerin resmî eşleştirme dışında CS:GO’nun tüm özelliklerinin olduğu eski bir sürüme veya frozen build olarak geçen bir sürümüne erişebileceklerini söyledi. CS:GO’nun bu sürümüne yönelik destek 1 Ocak 2024’te sona erecek. Bu tarihten sonra oyun erişilebilir olacak ancak Valve uyumluluk sorunlarının yaşanabileceğini belirtti.

Valve'ın az gördüğü yüz binlerce oyuncu!

CS:GO, 2012’de çıkmasına rağmen her ay on milyonlarca oyuncunun oynamasıyla günümüzde hâlâ en popüler FPS oyunlarından biri konumunda. Kullanıcı tabanının yüzde 1’inden azının Mac kullandığı belirtiliyor. Valve’a göre az bir rakam olsa da bu, yüz binlerce oyuncu anlamına geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Counter Strike 2 (CS2) Mac'lere gelecek mi? İşte Valve'ın açıklam