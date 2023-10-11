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    Anlık Bildirim

    Counter Strike 2 (CS2), Mac'lere gelecek mi? İşte Valve'ın açıklaması

    Valve, geçtiğimiz hafta Counter Strike 2'yi yayınladı. CS:GO'da belli rütbedeki oyunculara ücretsiz olarak açılan CS2, Windows için çıktı. Peki, Mac bilgisayarlara gelecek mi?
    counter strike 2 macos gelecek mi valve açıklama Tam Boyutta Gör
    Valve, yakın zamanda yaptığı açıklamada popüler Counter Strike: Global Offensive’in (CS:Go) yerini alan Counter Strike 2’nin macOS versiyonu için herhangi bir planlarının olmadığını söyledi. Peki, CS 2 neden Mac bilgisayarlara çıkmayacak?

    Valve: macOS'e destek vermeyeceğiz

    Yeni yayınlanan Steam destek sayfasında açıklama şu şekilde: “Teknoloji ilerledikçe, DirectX 9 ve 32 bit işletim sistemleri dahil eski donanımlara yönelik desteği sona erdirme kararını almak zor oldu. Benzer şekilde artık macOS’i desteklemeyeceğiz.”

    Açıklamada ayrıca eski donanıma sahip ve macOS kullanıcılarının toplamanın aktif CS:GO oyuncularının yüzde birinden az olduğu belirtildi.

    Para iadesi yapılacak

    Counter Strike 2 çıktığında Mac kullanıcıları için de 26GB’lık güncelleme yayınladı ancak kurulumdan sonra oyun oynanamaz hale geldi ve CS:GO’ya geri dönme seçeneği sunulmadı. Valve, Mac oyuncularının belli şartları (CS 2 Limited Test’in duyurulmasıyla Counter Strike 2’nin çıkışı arasındaki zamanda CS:GO oynayanlar) sağlaması durumunda Prime Status Upgrade’e ilişkin para iadesi alabileceklerini söyledi. Bunun için son tarih; 1 Aralık 2023.

    Eski sürüme erişilebilecek

    Valve, Mac’te CS:GO oynamaya devam etmek isteyenlerin resmî eşleştirme dışında CS:GO’nun tüm özelliklerinin olduğu eski bir sürüme veya frozen build olarak geçen bir sürümüne erişebileceklerini söyledi. CS:GO’nun bu sürümüne yönelik destek 1 Ocak 2024’te sona erecek. Bu tarihten sonra oyun erişilebilir olacak ancak Valve uyumluluk sorunlarının yaşanabileceğini belirtti.

    Valve'ın az gördüğü yüz binlerce oyuncu!

    CS:GO, 2012’de çıkmasına rağmen her ay on milyonlarca oyuncunun oynamasıyla günümüzde hâlâ en popüler FPS oyunlarından biri konumunda. Kullanıcı tabanının yüzde 1’inden azının Mac kullandığı belirtiliyor. Valve’a göre az bir rakam olsa da bu, yüz binlerce oyuncu anlamına geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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