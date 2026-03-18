Dev güncellemeyle birlikte Starfield resmen PS5’e geliyor

PS5 sürümü, Starfield’ın Xbox ve PC’de çıkışından yaklaşık üç yıl sonra geliyor. Yeni versiyon, PS5’in DualSense kontrolcüsünün sunduğu tüm özellikleri destekleyecek. Ayrıca PS5 Pro kullanıcıları için kare hızını ön plana çıkaran veya görselliği artıran iki farklı mod sunulacak.
Fiyatlandırma değişti
Yeni içerik ve platformun yanı sıra, Starfield'ın temel sürümü de yeni oyuncuları çekmek amacıyla 50 dolara düştü. Terran Armada DLC’si ise 10 dolara satın alınabilecek.
Ek olarak oyun, PS5’te standart ve premium sürümlerle satışa sunulacak. Premium sürüm, temel oyun ile Shattered Space ve Terran Armada hikaye genişlemelerini, bir skin paketi, sanal para ve dijital bir artbook/müzik albümünü kapsıyor. Standart sürümün fiyatı 50 dolar, premium sürüm 70 dolar.
