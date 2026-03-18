    Dev güncellemeyle birlikte Starfield resmen PS5’e geliyor

    Starfield, 7 Nisan’da PS5’e geliyor. Ücretli Terran Armada ve ücretsiz Free Lanes genişleme paketleriyle oyuna yepyeni bir hikaye ve çeşitli yeni özellikler ekleniyor.

    Bethesda, uzun süredir konuşulan haberi doğrulayarak Starfield’ın 7 Nisan’da PS5 için çıkış yapacağını duyurdu. Bu tarih, oyuna gelecek iki büyük güncellemenin de aynı anda yayımlanacağı gün olacak. Bethesda, bu ikili güncellemeyi oyunun çıkışından bu yana yapılan en büyük güncelleme olarak tanımlıyor.

    3 yılın ardından PS5’e geliyor

    PS5 sürümü, Starfield’ın Xbox ve PC’de çıkışından yaklaşık üç yıl sonra geliyor. Yeni versiyon, PS5’in DualSense kontrolcüsünün sunduğu tüm özellikleri destekleyecek. Ayrıca PS5 Pro kullanıcıları için kare hızını ön plana çıkaran veya görselliği artıran iki farklı mod sunulacak.

    Öte yandan bahsedilen güncellemelerin ilki ücretli bir genişleme paketi olan Terran Armada. Bu paket, 2024’teki Shattered Space gibi, oyuna tamamen yeni bir hikaye ekliyor. Terran Armada, oyunculara uzayda insanlığın geleceğini şekillendirme şansı sunarken Terran Armada’nın robot güçleriyle mücadele etme fırsatı veriyor. Yeni görevler, karakterler, mekanlar ve düşmanlar bu genişlemenin temel unsurları arasında yer alıyor.
    İkinci güncelleme ise Free Lanes adıyla ücretsiz olarak sunulacak ve oyuna oldukça fazla içerik katacak. Yeni mekanlar, keşfedilecek zindanlar, silah ve gemi geliştirmeleri için yeni bir kaynak, ek kara aracı, depolama alanına birden fazla üssten erişim ve yeni mürettebat üyeleri bu güncellemenin öne çıkan özellikleri arasında. Ayrıca New Game Plus moduna yapılan geliştirmelerle oyuncular sınırlı sayıda eşyayı yeni bir oyun turuna taşıyabilecek.

    Fiyatlandırma değişti

    Yeni içerik ve platformun yanı sıra, Starfield'ın temel sürümü de yeni oyuncuları çekmek amacıyla 50 dolara düştü. Terran Armada DLC’si ise 10 dolara satın alınabilecek.

    Ek olarak oyun, PS5’te standart ve premium sürümlerle satışa sunulacak. Premium sürüm, temel oyun ile Shattered Space ve Terran Armada hikaye genişlemelerini, bir skin paketi, sanal para ve dijital bir artbook/müzik albümünü kapsıyor. Standart sürümün fiyatı 50 dolar, premium sürüm 70 dolar.

