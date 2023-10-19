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    Yönetmeni açıkladı: Deadpool'un yeni filmi ertelenebilir!

    Deadpool 3'ün 3 Mayıs 2024 tarihinde çıkış yapacağı açıklanmıştı. Ancak filmin yönetmeni Hollywood'da devam eden oyuncu grevleri nedeniyle filmin çıkış tarihinin ertelenebileceğini açıkladı.  

    Yönetmen açıkladı: Deadpool 3 ertelenebilir Tam Boyutta Gör

    Deadpool 3 filminin yönetmeni Shawn Levy, prodüksiyon sürecinin devam eden oyuncu grevi nedeniyle risk altında olduğunu ve film için planlanan 3 Mayıs 2024 vizyon tarihine dair şüpheleri olduğunu belirtti. Levy, TheWrap ile yaptığı röportajda, filmin yarısının çekildiğini ve kurgusunun tamamlandığını doğruladı, ancak prodüksiyonun yakın zamanda başlamaması halinde vizyon tarihinin tehlikeye girebileceğini açıkladı. Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın uzun zamandır beklenen işbirliği, Temmuz ayında prodüksiyonun kısa bir süre sonra başlamasının ardından oyuncu grevi nedeniyle durdurulmuştu.

    Levy, "Resmi olarak [bir vizyon tarihimiz] var mı onu bile bilmiyorum. Mayıs'ın 3'ü olacağını biliyorum," dedi. "Kuşkusuz, oyuncuların grevi ve prodüksiyondaki uzun duraklama bu vizyon tarihini gerçek bir riske soktu. Filmin yarısını çektik. Ben filmin yarısını kurguladım. İşe geri dönmek ve bu filmi gelecek yıl vizyona sokmak için can atıyoruz."

    Deadpool 3'ün prodüksiyonu, oyuncu grevi ve yazarlar grevi nedeniyle durdurulmuştu. İkinci grev, yazarlar sendikası Writers Guild of America'nın (WGA) 2 Mayıs'ta başlaması ve adil ücretler ve yeni iş modelleri talepleriyle gerçekleşmişti. WGA, geçici bir anlaşma yapmasının ardından 27 Eylül'de grevin sona erdiğini açıkladı, ancak oyuncu sendikası SAG-AFTRA'nın grevi hala sona ermedi ve müzakereler sonuçlanmadı. Bu sebepten dolayı Deadpool 3'ün ertelenme riskinin oldukça yüksek olduğu tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 5 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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