Yönetmeni açıkladı: Deadpool'un yeni filmi ertelenebilir!

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Deadpool 3 filminin yönetmeni Shawn Levy, prodüksiyon sürecinin devam eden oyuncu grevi nedeniyle risk altında olduğunu ve film için planlanan 3 Mayıs 2024 vizyon tarihine dair şüpheleri olduğunu belirtti. Levy, TheWrap ile yaptığı röportajda, filmin yarısının çekildiğini ve kurgusunun tamamlandığını doğruladı, ancak prodüksiyonun yakın zamanda başlamaması halinde vizyon tarihinin tehlikeye girebileceğini açıkladı. Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın uzun zamandır beklenen işbirliği, Temmuz ayında prodüksiyonun kısa bir süre sonra başlamasının ardından oyuncu grevi nedeniyle durdurulmuştu.

Levy, "Resmi olarak [bir vizyon tarihimiz] var mı onu bile bilmiyorum. Mayıs'ın 3'ü olacağını biliyorum," dedi. "Kuşkusuz, oyuncuların grevi ve prodüksiyondaki uzun duraklama bu vizyon tarihini gerçek bir riske soktu. Filmin yarısını çektik. Ben filmin yarısını kurguladım. İşe geri dönmek ve bu filmi gelecek yıl vizyona sokmak için can atıyoruz."

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Deadpool 3'ün prodüksiyonu, oyuncu grevi ve yazarlar grevi nedeniyle durdurulmuştu. İkinci grev, yazarlar sendikası Writers Guild of America'nın (WGA) 2 Mayıs'ta başlaması ve adil ücretler ve yeni iş modelleri talepleriyle gerçekleşmişti. WGA, geçici bir anlaşma yapmasının ardından 27 Eylül'de grevin sona erdiğini açıkladı, ancak oyuncu sendikası SAG-AFTRA'nın grevi hala sona ermedi ve müzakereler sonuçlanmadı. Bu sebepten dolayı Deadpool 3'ün ertelenme riskinin oldukça yüksek olduğu tahmin ediliyor.

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