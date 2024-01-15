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    Peugeot 2024 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

    Peugeot Ocak ayı fiyat listesini açıkladı. İşte bayiden sıfır KM Peugeot otomobil fiyatlarını merak edenler için güncel Peugeot 2024 fiyat listesi:                       
    Peugeot fiyat listesi 2023
    Peugeot, 2024'ün Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. Çoğu modelde 2024 model yılına geçiş yapan marka, 2023 model yılına göre ortalama 40-50 bin TL fark yansıtmış durumda. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; Sıfır km Peugeot araç fiyatları kaç TL? 2024 Peugeot fiyatları ne kadar oldu?

    Henüz 2024 model yılına geçiş yapılmayan Peugeot 208 fiyatları ocak ayı itibarıyla 1.102.500 TL'den başlıyor. Peugeot 308 ise 2024 model yılı ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 versiyonuyla 1.494.000 TL'den alıcı bekliyor.

    İşte 2024 Ocak Peugeot fiyat listesi 🔽

    Peugeot 208 fiyat listesi 💰 (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 1.102.500 TL
    208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.191.500 TL
    208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.315.000 TL

    2023 Peugeot 308 fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Peugeot 308 fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.494.000 TL
    308 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.594.500 TL
    308 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.765.500 TL
    E-308 GT 115kW (Elektrikli) 1.684.500 TL

    2023 Peugeot 2008 fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Peugeot 2008 fiyat listesi 💰 (Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    Benzin -
    2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.480.000 TL
    2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.602.000 TL
    2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.800.000 TL
    Dizel -
    2008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.625.500 TL
    2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.700.000 TL
    2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.910.000 TL
    Elektrik -
    e-2008 GT 115kW (Elektrikli) 1.730.000 TL

    2023 Peugeot 3008 fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Peugeot 3008 fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    Benzin -
    3008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.900.000 TL
    Dizel -
    3008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.957.000 TL
    3008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.035.000 TL
    3008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.322.000 TL
    Hybrid -
    3008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.372.000 TL

    2023 Peugeot 5008 fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Peugeot 5008 fiyat listesi 🚗 (Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    Dizel -
    5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.300.000 TL
    5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.535.000 TL
    Hybrid -
    5008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.585.000 TL

    Peugeot 2024 fiyat listesi: Sıfır Peugeot fiyatları Tam Boyutta Gör

    Yeni Peugeot 508 fiyat listesi 💰 (Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    Dizel -
    508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.994.500 TL
    508 GT Selection 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.204.500 TL

    Peugeot 2024 fiyat listesi: Sıfır Peugeot fiyatları Tam Boyutta Gör

    Peugeot 408 fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.830.500 TL
    408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.024.000 TL

    2023 Peugeot Rifter fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Peugeot Rifter fiyat listesi 🚗 (Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 100hp 1.017.000 TL
    Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp 6MT 1.045.000 TL
    Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.217.000 TL
    Rifter GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.302.000 TL

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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