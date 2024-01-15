Peugeot 2024 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

Otomobil Editörü
Peugeot, 2024'ün Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. Çoğu modelde 2024 model yılına geçiş yapan marka, 2023 model yılına göre ortalama 40-50 bin TL fark yansıtmış durumda. Peki yeni yılda zamlarla birlikte;
Sıfır km Peugeot araç fiyatları kaç TL? 2024 Peugeot fiyatları ne kadar oldu?
Henüz 2024 model yılına geçiş yapılmayan Peugeot 208 fiyatları ocak ayı itibarıyla 1.102.500 TL'den başlıyor. Peugeot 308 ise 2024 model yılı ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 versiyonuyla 1.494.000 TL'den alıcı bekliyor.
İşte 2024 Ocak Peugeot fiyat listesi 🔽
Peugeot 208 fiyat listesi 💰 (Ocak 2024)
Versiyon
2023MY
208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8
1.102.500 TL
208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8
1.191.500 TL
208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8
1.315.000 TL
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Peugeot 308 fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
Versiyon
2024MY
308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8
1.494.000 TL
308 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8
1.594.500 TL
308 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8
1.765.500 TL
E-308 GT 115kW (Elektrikli)
1.684.500 TL
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Peugeot 2008 fiyat listesi 💰 (Ocak 2024)
Versiyon
2024MY
Benzin -
2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8
1.480.000 TL
2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8
1.602.000 TL
2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8
1.800.000 TL
Dizel -
2008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
1.625.500 TL
2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
1.700.000 TL
2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
1.910.000 TL
Elektrik -
e-2008 GT 115kW (Elektrikli)
1.730.000 TL
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Peugeot 3008 fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
Versiyon
2024MY
Benzin -
3008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8
1.900.000 TL
Dizel -
3008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
1.957.000 TL
3008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
2.035.000 TL
3008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
2.322.000 TL
Hybrid -
3008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6
2.372.000 TL
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Peugeot 5008 fiyat listesi 🚗 (Ocak 2024)
Versiyon
2024MY
Dizel -
5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
2.300.000 TL
5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
2.535.000 TL
Hybrid -
5008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6
2.585.000 TL
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Yeni Peugeot 508 fiyat listesi 💰 (Ocak 2024)
Versiyon
2024MY
Dizel -
508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
1.994.500 TL
508 GT Selection 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
2.204.500 TL
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Peugeot 408 fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
Versiyon
2024MY
408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8
1.830.500 TL
408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8
2.024.000 TL
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Peugeot Rifter fiyat listesi 🚗 (Ocak 2024)
Versiyon
2024MY
Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 100hp
1.017.000 TL
Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp 6MT
1.045.000 TL
Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
1.217.000 TL
Rifter GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
1.302.000 TL
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.