Türkiye, en fazla Peugeot satılan dördüncü ülke oldu

Tam Boyutta Gör Peugeot, Türkiye pazarındaki büyüme hamlesinin sonuçlarını almaya devam ediyor. 2023 yılını 78 bin 632 adetlik satışla tamamlayan Peugeot Türkiye, bugüne kadarki en yüksek satış rakamına ulaşarak kendi rekorunu kırmış oldu. Marka ayrıca, 32 bin 666 adetle kapattığı 2022 yılına göre de satışlarını yüzde 141 artırmayı başardı.

Peugeot Rifter ve 2008 segmentlerinde lider

2023’teki satış performansıyla Peugeot Türkiye, toplam pazardan yüzde 6,4 pay aldı ve en fazla tercih edilen 5’inci marka olarak öne çıktı. Markanın 2022’deki toplam pazar payı yüzde 4,2’ydi. Birbirinden iddialı 4 farklı modeliyle SUV pazarında yer alan Peugeot Türkiye, 2023’ü SUV lideri olarak tamamladı. Peugeot’nun 2008, 3008, 408 ve 5008 modellerine olan yoğun ilgi, markanın yılı 48 bin 201 adetlik satışla tamamlamasını sağladı.

Peugeot’nun yükselen performansında en büyük payı SUV modelleri alıyor. Marka, B segmentinden D segmentine kadar farklı ölçülerde 4 modelle SUV müşterilerine hitap ediyor. Peugeot 3008, 2023 yılında gerçekleşen 18 bin 48 adetlik satışla markanın en çok satılan modeli konumunda öne çıkıyor. 18 bin 5 adetlik satışla markanın en çok satılan ikinci modeli olan 2008 ise, yüzde 12,3 payla segmentinin lideri olarak ön plana yer alıyor. Markanın D-SUV modeli 5008, segmentinin en beğenilen modellerinden biri olmayı sürdürüyor.

Markanın en yeni SUV modeli olan 408 ise, tam olarak bir yılı doldurmamasına rağmen 9 bin 729 adetlik satışa ulaşmayı başardı. Peugeot Türkiye, SUV’daki başarısını hafif ticari araç pazarında da göstermeyi başardı. Markanın iddialı modeli Rifter, 2023 yılında ulaştığı 11 bin 86 adetlik satışla kendi sınıfının açık ara lideri oldu. Markanın hafif ticari modelleri de eklendiğinde toplam satışı 20 bin 83 adedi buldu. Bu satış hacmiyle Peugeot, Türkiye hafif ticari araç pazarının en fazla tercih edilen 3’üncü markası olarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Satılan her 10 SUV’dan biri Peugeot markalı

Tam Boyutta Gör 2023’ün kendileri için başarılı bir yıl olduğunu söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Peugeot olarak Türkiye pazarındaki büyümemiz aralıksız sürüyor. 2023 yılını 78 bin 632 adetlik satışla 5’inci sırada tamamladık. Bu rakam bir önceki yıla göre 2.5 kata yakın büyüdüğümüz anlamına geliyor” dedi.

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Markanın Türkiye’deki yükselişinin globalde de ilgiyle takip edildiğini vurgulayan Gülin Reyhanoğlu, “Rekor seviyedeki satışımızla yıl sonunda İspanya’yı geride bırakmayı başardık. Bugün itibarıyla Türkiye, globalde 147 ülke arasında en fazla Peugeot satışı yapılan 4’üncü ülke konumuna yükseldi. Önümüzde Fransa, İtalya ve İngiltere var. Bu tablo bile 2023’ün bizim için ne kadar başarılı olduğunu ortaya koymaya yetiyor” diye konuştu.

Türkiye pazarından en fazla satılan modellerin 3008 ve 2008 olduğunu ifade eden Gülin Reyhanoğlu, şöyle devam etti: “SUV modellerimizle pazarın en beğenilen markasıyız. Pazara mart ayı itibarıyla giriş yapan 408 modelimiz bile 10 bin adede yakın satışa ulaştı ve bize ciddi katkı yaptı. Bu noktada global açıdan bir önemli başarıya daha imza atmanın mutluluğu içindeyiz. 2023 yılında gerçekleştirdiğimiz 9.729 adetlik yeni 408 satışıyla, bu göz alıcı Peugeot modelinin en çok tercih edildiği ülke olma onuruna da eriştik. 408 ayrıca Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından 8’incisi gerçekleştirilen ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ yarışmasında, ‘Yılın Tasarımı’ kategorisinin kazananı oldu. Dünya çapında kazandığımız birçok ödül olsa da bu ödülün bizim için yeri ayrı. Üstüne bir de, ODMD Satış ve İletişim Ödülleri 2023 Gladyatörleri’nde “Yılın Entegre İletişim Kampanyası” kategorisinde “Peugeot 408 - HER AÇIDAN GÖZ ALICI” ile ödülün sahibi olduk. Sonuç olarak birbirinden iddialı 4 modelimizde SUV pazarından yüzde 9,8 pay almayı başardık. Bir başka deyişle Türkiye’de satılan 10 SUV araçtan birini Peugeot olarak biz sattık. SUV pazarındaki mutlak başarı ve iddiamızı yenilenen modellerimizle 2024’te de sürdüreceğiz. Bu yıl ayrıca bizim elektrikli modellerimizin yılı olacak.”

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Türkiye, en fazla Peugeot satılan dördüncü ülke oldu