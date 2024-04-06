Togg T10X için yüzde 0 faizli 800 bin TL kredi kampanyası başladı

Togg T10X nisan ayı kredi kampanyası
Togg, nisan ayı özelinde başlattığı finansman kampanyası kapsamında, en donanımlı versiyon olan Togg T10X V2 uzun menzil için anlaşmalı bankalarda 800 bin TL krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği sunuyor. İsteyen müşteriler 800 bin TL krediye yüzde 1,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneğiyle de T10X sahibi olabilecek. En donanımlı T10X V2 uzun menzilin fiyatı Kış Paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle birlikte 1 milyon 863 bin TL olduğunu da belirtelim.
Merak edenler için Togg T10X nisan ayı fiyat listesi de şu şekilde:
- V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 TL
- V1 RWD Uzun Menzil: 1.673.000 TL
- V2 RWD Uzun Menzil: 1.823.000 TL
Trumore ile 7/24 sipariş imkanı
T10X için Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden sipariş verilebiliyor. 7/24 kullanılabilen Trumore uygulaması, kullanıcılara bayram boyunca da diledikleri yerden sipariş verme kolaylığı sağlayacak. Trumore uygulamasına App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden ulaşabilir ve kimlik (ID) oluşturabilir ve ardından siparişinizi verebilirsiniz. Bilindiği üzere Togg, T10X için bu yıl çekiliş/kura yapmıyor ve hızlı bir şekilde araç banttan indirilip teslim ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...