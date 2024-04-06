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    Anlık Bildirim

    Togg T10X için yüzde 0 faizli 800 bin TL kredi kampanyası başladı

    Togg, elektrikli otomobili T10X için nisan ayı özelinde kredi kampanyasını resmen başlattı. Kampanya kapsamında Togg T10X için yüzde 0 faizli 800 bin TL kredi fırsatı sunuluyor.
    Togg T10X V2 uzun menzil kredi kampanyası Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin elektrikli otomobil pazarının lideri olan Togg T10X için talebin artırılması isteniyor. Bu bağlamda Togg, nisan ayı özelinde yeni bir kredi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında en donanımlı versiyon olan Togg T10X V2 uzun menzil için yüzde 0 faizli ve 12 ay vadeli 800 bin TL kredi imkanı sağlanıyor.

    Togg T10X nisan ayı kredi kampanyası

    Togg, nisan ayı özelinde başlattığı finansman kampanyası kapsamında, en donanımlı versiyon olan Togg T10X V2 uzun menzil için anlaşmalı bankalarda 800 bin TL krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği sunuyor. İsteyen müşteriler 800 bin TL krediye yüzde 1,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneğiyle de T10X sahibi olabilecek. En donanımlı T10X V2 uzun menzilin fiyatı Kış Paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle birlikte 1 milyon 863 bin TL olduğunu da belirtelim.

    Togg T10X nisan ayı kredi kampanyası Tam Boyutta Gör
    Togg aynı zamanda daha uygun fiyatlı olan T10X V1 versiyonu için de cazip kredi imkanları sağlıyor. 869.500 TL’ye varan özel kredi imkanı ile 36 aylık geri ödeme ve yüzde 3,89 kredi oranı sunuluyor. Firma aynı zamanda 30 Nisan 2024, saat 23:59’dan önce sipariş verenler için fiyatı da sabitliyor.

    Merak edenler için Togg T10X nisan ayı fiyat listesi de şu şekilde:

    • V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 TL
    • V1 RWD Uzun Menzil: 1.673.000 TL
    • V2 RWD Uzun Menzil: 1.823.000 TL

    Trumore ile 7/24 sipariş imkanı

    T10X için Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden sipariş verilebiliyor. 7/24 kullanılabilen Trumore uygulaması, kullanıcılara bayram boyunca da diledikleri yerden sipariş verme kolaylığı sağlayacak. Trumore uygulamasına App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden ulaşabilir ve kimlik (ID) oluşturabilir ve ardından siparişinizi verebilirsiniz. Bilindiği üzere Togg, T10X için bu yıl çekiliş/kura yapmıyor ve hızlı bir şekilde araç banttan indirilip teslim ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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