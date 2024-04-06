Togg T10X için yüzde 0 faizli 800 bin TL kredi kampanyası başladı

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin elektrikli otomobil pazarının lideri olan Togg T10X için talebin artırılması isteniyor. Bu bağlamda Togg, nisan ayı özelinde yeni bir kredi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında en donanımlı versiyon olan Togg T10X V2 uzun menzil için yüzde 0 faizli ve 12 ay vadeli 800 bin TL kredi imkanı sağlanıyor.

Togg T10X nisan ayı kredi kampanyası

Togg, nisan ayı özelinde başlattığı finansman kampanyası kapsamında, en donanımlı versiyon olan Togg T10X V2 uzun menzil için anlaşmalı bankalarda 800 bin TL krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği sunuyor. İsteyen müşteriler 800 bin TL krediye yüzde 1,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneğiyle de T10X sahibi olabilecek. En donanımlı T10X V2 uzun menzilin fiyatı Kış Paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle birlikte 1 milyon 863 bin TL olduğunu da belirtelim.

Tam Boyutta Gör Togg aynı zamanda daha uygun fiyatlı olan T10X V1 versiyonu için de cazip kredi imkanları sağlıyor. 869.500 TL’ye varan özel kredi imkanı ile 36 aylık geri ödeme ve yüzde 3,89 kredi oranı sunuluyor. Firma aynı zamanda 30 Nisan 2024, saat 23:59’dan önce sipariş verenler için fiyatı da sabitliyor.

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Merak edenler için Togg T10X nisan ayı fiyat listesi de şu şekilde:

V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 1.673.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 1.823.000 TL

Trumore ile 7/24 sipariş imkanı

T10X için Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden sipariş verilebiliyor. 7/24 kullanılabilen Trumore uygulaması, kullanıcılara bayram boyunca da diledikleri yerden sipariş verme kolaylığı sağlayacak. Trumore uygulamasına App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden ulaşabilir ve kimlik (ID) oluşturabilir ve ardından siparişinizi verebilirsiniz. Bilindiği üzere Togg, T10X için bu yıl çekiliş/kura yapmıyor ve hızlı bir şekilde araç banttan indirilip teslim ediliyor.

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Togg T10X için yüzde 0 faizli 800 bin TL kredi kampanyası başladı