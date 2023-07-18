Yenilenen Peugeot 508, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve tüm detayları

Tam Boyutta Gör Peugeot’nun D Segmenti'nde dikkat çeken modeli 508, yenilenen tasarımı ve iç mekân özellikleriyle Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Peugeot 508, BlueHDi 130 turbo dizel motor ve EAT8 otomatik şanzıman ile güçlendirilirken motor, 300 Nm'lik maksimum tork üretiyor ve yakıt tüketimi 4.4 ila 6.3 lt/100 km arasında değişiyor.

Yeni Peugeot 508 şimdi Türkiye'de

Yeni Peugeot 508, 3’ü yeni olmak üzere 7 gövde rengi seçeneği sunuyor. Yenilenen tasarımında dinamik ve sportif bir silüete sahip olan 508, ön cephe ve aydınlatma tasarımlarında da dikkat çekiyor. İç mekânda üst sınıf bir hissiyat sunan 508, kullanışlılık ve ergonomiye de önem veriyor. 2793 mm dingil mesafesi, 4750 mm uzunluk, 1859 mm genişlik ve 1403 mm yükseklik ebatlarında olan Peugeot 508, yeni tasarımıyla ön tarafta modern bir görünüm sağlayan ızgara deseni ve arkada yer alan LED stop lambalarıyla öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni 508'in donanım seçenekleri arasında ALLURE ve GT paketleri bulunuyor. Her iki pakette de konfor ve güvenlik teknolojileri standart olarak sunuluyor. GT donanımında ek olarak lüks iç mekân özellikleri bulunuyor.

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Yandan bakıldığında, ALLURE donanımında 18 inç, GT donanımında ise 19 inç çapında elmas kesimli alaşım jantlar dikkat çekiyor. Arkadaki ışık imzası ise ön taraftaki yeni üç pençeli tasarımıyla modern ve dinamik bir görünüm sergiliyor. İç mekânda Peugeot i-Cockpit teknolojisi bulunuyor. Yeni Peugeot i-Connect Advanced bilgi-eğlence sistemi, bağlantılı navigasyon, ses tanıma, kablosuz bağlantı ve güncelleme gibi özelliklerle gelişmiş bir deneyim sunuyor. Sürüş destek sistemleri ise güvenlik ve konforu artırıyor.

Tam Boyutta Gör 508'in donanım kombinasyonları olan ALLURE ve GT, kapsamlı konfor ve güvenlik teknolojileri sunuyor. Özellikler arasında Gece Görüşü, Yarı Otonom Sürüş Seviye 2, HD Kameralar ve diğer güvenlik sistemleri yer alıyor. ALLURE donanımında anahtarsız giriş, otomatik klima, güvenlik paketi, i-Cockpit ve i-Connect Advanced gibi özellikler bulunurken, GT donanımında daha fazla sürüş destek sistemi, premium malzemeler ve diğer lüks detaylar sunuluyor. Panoramik açılır cam tavan GT donanımında standart olarak sunulurken, Mistral Executive İç Mekan opsiyonu da seçilebiliyor.

Yeni Peugeot 508 fiyatı ne kadar?

Yeni Peugeot 508, ALLURE donanımında 1.770.000 TL’den, GT donanımında 1.968.000 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla ülkemizde satışa sunuldu.

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Yenilenen Peugeot 508, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı