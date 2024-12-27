ÖTV’siz araç alımında yeni dönem başladı: Yüzde 40 yerlilik şartı geldi!

- Engelli raporuyla ÖTV’siz araç alımında yeni dönem
- Türkiye’de üretilen otomobiller neler?
- ÖTV muafiyetli araç alım limiti ne kadar?
- Cumhurbaşkanı yeni şartlar belirleyebilecek
- Bugün yürürlüğe girdi
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Engelli raporuyla ÖTV’siz araç alımında yeni dönem
Yeni düzenlemeye göre engelli desteğiyle alınan ÖTV’siz araçlar 10 yıl dolmadan satılamayacak. Ayrıca satın alınacak otomobil modelinin yüzde 40 yerlilik oranıyla üretilmesi şartı getirildi. İlk kez getirilen bu şartla birlikte engelli raporu bulunan vatandaşlar yalnızca Togg T10X, Fiat Egea, Toyota Corolla gibi yerli üretim otomobilleri satın alabilecek. Önceki düzenlemede vatandaşlar ÖTV muafiyet limiti dahilinde dilediği otomobil modelini satın alabiliyordu.
Türkiye’de üretilen otomobiller neler?
Yüzde 40 yerlilik şartının getirilmesiyle birlikte yalnızca aşağıdaki modeller ÖTV muafiyetli olarak satın alınabilecek:
- Togg T10X
- Fiat Egea
- Hyundai i10
- Hyundai i20
- Hyundai Bayon
- Renault Clio
- Renault Duster
- Renault Megane
- Toyota Corolla Sedan
- Toyota CH-R
ÖTV muafiyetli araç alım limiti ne kadar?
2025’te satın alınacak ÖTV muafiyetli araçlar için üst limit 2.247.114 TL olarak belirlendi. Engelli raporu bulunan vatandaşlar yerli katkı oranı yüzde 40 ve üzerinde olan, vergiler dahil satış fiyatı 2.247.114 TL’ye kadarki otomobilleri ÖTV muafiyeti ile satın alabilecek.
Cumhurbaşkanı yeni şartlar belirleyebilecek
Engelli raporuyla ÖTV’siz araç alımına yönelik yeni şartlar getiren kanun teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM’de kabul edildi. Kanun teklifine göre Cumhurbaşkanı, ÖTV muafiyeti uygulanacak araçları, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre belirlemeye yetkili kılındı. TBMM’de kabul edilen kanun teklifinde yerlilik oranı yüzde 20 olarak belirlenirken bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yerlilik oranı yüzde 40 olarak açıklandı. Yerlilik şartı yüzde 40 olarak uygulanacak.
Bugün yürürlüğe girdi
Engelli raporuyla ÖTV'siz araç alımına yönelik yeni düzenleme bugün Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Bugüne kadar ÖTV muafiyetiyle araç satın alan vatandaşlar bu düzenlemeden etkilenmeyecek. Bugün itibarıyla satın alınacak yeni otomobillerde yeni düzenleme geçerli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Su tabancası haberinin değiştirilmesi için DH ofisinin olduğu binaya kendimi zincirleyerek eylem yaptım (Ayrıca yere boş DVD'lerle "seni seviyorum DH" yazdım.)
Su tabancası gitti şimdi 5-6 sene bu haberle idare edecez artık :D
su tabancası haberi nerde ya
Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.