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Phenom II X4 955 Black Edition; AMD'nin en hızlı işlemcisi overclock rekoru ile geldi

AMD'nin merakla beklenen yeni işlemcisi Phenom II X4 955 Black Edition tanıtıldı. Yeni işlemci sıcağı sıcağına hız aşırtma rekoru da kırdı!
10 yıl
14,5b
1
69
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni yılın ilk günleriyle birlikte Deneb kod adını taşıyan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli Phenom II X4 işlemcilerini kullanıma duyuran, hemen ardından da Şubat ayı içerisinde DDR3 bellek desteği sunan Soket AM3 formundaki işlemcilerini pazara sunan AMD, arkasına aldığı rüzgarla 2009 için iddialı olduğunu sinyallerini vermiş üstelik hazırladığı çözümler için takip ettiği fiyat politikası, geri doğru uyumluluk stratejisi ve hız aşırtma odaklı tanıtımlarla satış rakamlarını arttırmayı başarmıştı. Firma bugün yaptığı açıklama ile yüksek performans segmenti için hazırladığı birisi firma tarihinin en hızlı masaüstü işlemcisi olan iki yeni modelini duyurdu.

AMD'nin lanse ettiği Phenom II X4 945 ve Phenom II X4 955 modellerinin her ikisi de 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. Soket AM3 formunda olan ve DDR3 bellek desteği sunan işlemciler, yukarıda da belirttiğimiz gibi geriye doğru uyumluluk çerçevesinde uyumlu 100'den fazla Soket AM2+ anakart üzerinde DDR2 belleklerle de kullanılabilecek. AMD'nin yeni işlemcilerinden Phenom II X4 945 bir bakımda Ocak ayında satışa sunulan 940 modelinin güncellenmiş versiyonu olarak ta değerlendirilebilir. 3GHz'de çalışan işlemcinin yerini bir önceki modele göre en önemli farkı olarak Soket AM3 formunda olması ve DDR3 bellek desteği ile geliyor olması gösterilebilir.

Phenom II X4 955 Black Edition; AMD'nin en hızlı işlemcisi overclock rekoru ile geldi
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AMD bugün yaptığı duyuru ile Phenom II X4 945 ve 955 Black Edition işlemcilerini pazara sundu.

Tabii AMD'nin resmi dökümanlarına göre Phenom II X4 940 Black Edition modelinden farklı olarak 945 modelinde çarpan kilidi açık olmayacak. 3GHz'de çalıştığını belirttiğimiz Phenom II X4 945 modelinin HyperTransport veri yolu hızı ise 4000MHz olarak belirlenmiş. Çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip olan işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 125 Watt. Yurt dışı satış fiyatının 225$ olarak belirlendiği ifade edilen Phenom II X4 945, AMD'nin işlemci pazarında bir sonraki model güncellemesine kadar en güçlü ikinci silahı olacak. En güçlü ikinci diyoruz zira AMD bugün hfirma tarihinin en hızlı masaüstü işlemcisini de duyurdu; Phenom II X4 955 Black Edition!

AMD'nin yeni amiral gemisi olarak dikkatleri üzerine çeken Phenom II X4 955 Black Edition, standart olarak 3.2GHz'de çalışıyor. Saat hızı anlamında Intel'in Core i7 965 Extreme Edition modelini yakalamayı da başaran firmanın farklı bazı iddiaları da var ki yazı içerisinde onlara da değineceğiz. Phenom II X4 955 Black Edition ana hatları itibariyle serinin saat hızı arttırılmış üst modeli görünümü çiziyor olsa da işin aslı pek te öyle değil zira firma yeni işlemcisiyle birlikte PIB (Processor in Box) yani kutu içerisinden çıkan standart işlemci soğutucusunu da değiştiriyor. AMD'nin gelecekte duyuracağı Phenom II işlemcilerinde de yer alacak soğutucu ısı borularıyla dikkat çekiyor.

Phenom II X4 955 Black Edition; AMD'nin en hızlı işlemcisi overclock rekoru ile geldi
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Phenom II X4 955 Black Edition; AMD'nin en hızlı işlemcisi overclock rekoru ile geldi
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Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisinin hem fiyat/performans hem de hız aşırtma başarımıyla iddialı olacağı belirtiliyor.

AMD'nin yeni soğutucusuyla ilgili gelen ilk yorumlar ise sessiz çalışmasa da, günümüzün yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla düelloya tutuşacak düzeyde olmasa bile standart soğutucu için gayet iyi performans sergilediği belirtiliyor. Tabii bu noktada işlemci üreticilerinin maliyetleri de göz önüne alarak ideal fiyat/performans ve gürültü dengesini yakalamaya çalıştıklarını da belirtelim. 3.2GHz'de çalışan ve çarpan kilidi açık olarak gelen dolayısıyla hız aşırtma tutkunlarına ciddi olanaklar tanıyan Phenom II X4 955 BE serinin diğer üyelerinde olduğu gibi çekirdekler arası ortak kullanıma açık 6MB L3 ve 2MB L2 (her çekirdek için 512Kb) bellek kapasitesine sahip.

Phenom II X4 955 BE ile birlikte AMD, OverDrive yazılımının 3.0 sürüm numaralı yeni versiyonunu da kullanıma sundu. İlk defa Spider platformuyla kullanıma sunulan bu uygulama, hız aşırtmaya olanak tanıyan alt yapısı, gelişmiş arabirimi ve detaylı donanım-takip özellikleriyle yazılım-donanım uyumunu en ianıyi örnekleyen çözümlerinden biri olmayı başarmıştı. Süreç içerisinde yeni donanımlarla birlikte güncellenen uygulama, Phenom II serisine yeni üyelerin katıldığı bugün itibariyle güncellenen versiyonuyla bir kez daha sahneye çıktı. Zira OverDrive 3.0 ile birlikte fan hızı kontrolü de olmak üzere önemli yenilikler birlikte geliyor.

Phenom II X4 955 Black Edition; AMD'nin en hızlı işlemcisi overclock rekoru ile geldi
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DDR3 destekli Soket AM3 işlemciler, Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle kullanılabiliyor.

Yapılan açıklamalara göre OverDrive 3.0 ile gelen temel yenilikler, fan hızı kontrolü, Black Edition Memory Profiles ve Smart Application Profiles. Bu yeniliklere kısaca değinmek gerekirse, fan hızı kontrolüyle AMD, SpeedFan gibi uygulamalara gerek kalmaksızın kullanıcıların OverDrive yazılımı üzerinden fan hızını kontrol edebilmelerini hedeflemiş. Black Edition Memory Profiles isimli yenilik ise bir noktada Intel ve Nvidia'ya yanıt olarak değerlendirilebilir. Zira bu özellikle aynı Intel'in XMP (Extreme Memory Profiles) ve Nvidia'nın EPP (Enhanced Performance Profile) gibi teknolojilerine rakip olan AMD, uyumlu belleklerle daha agresif hız/zamanlama ayarlarına olanak tanıyacak.

BIOS desteği gerektiren Black Edition Memory Profiles ile uyumlu bellek kitleri;

  • Corsair: CM3X2G1600C9DHX
  • Kingston: KHX11000D3LLK2/2G ve KHX12800D3K2/2G
  • Mushkin: 991629
  • OCZ: OCZ3AMD18002G

Smart Application Profiles ise kullanıcılara uygulama ihtiyaçlarına göre sistem performans seviyesini ayarlayabilme imkanı tanıyor. Örneğin yüksek performans gerektiren oyun veya video düzenleme uygulamalarında farklı ayarlar veya düşük güç gerektiren ofis uygulamaları, email kontrolü ve internette gezinti gibi aktivitelerde ise sistemin güç kullanımını düşürebiliyor. Yazılımlar için otomatik performans ayarlamasına olanak tanıyan bu özellik ile kullanıcılar kendi kişisel profillerini de oluşturabilecekler. Öte yandan OverDrive 3.0 geliştirilmiş donanım takip özellikler, özelleştirilebilir AutoClock desteğine ve şu an beta aşamasında olan ve yakında RC1 sürümü çıkması beklenen Windows 7 ile de uyumlu.

Phenom II X4 955 Black Edition; AMD'nin en hızlı işlemcisi overclock rekoru ile geldi
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AMD'nin yeni işlemci soğutucusu!

AMD yeni işlemcileriyle birlikte enerji verimliliğine de değiniyor. Cool’n’Quiet 3.0, Smart Fetch ve PowerNOW gibi teknolojilerle dinamik işlemci kontrolü üzerinden enerji verimliliğini hedefleyen firma, OverDrive 3.0 yazılımının da katkısıyla bu konudaki iddiasını daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Bu arada AMD, Phenom II X4955 Black Edition işlemcisiyle, Dragon platformunsa kısa aralıklarla ikinci güncellemesini de yapmış oldu. AMD işlemci, AMD yonga seti ve AMD ekran kartından oluşan platform yapılanması çerçevesinde ekran kartı ayağı geçtiğimiz günlerde Radeon HD 4890 ile güçlendirilen Dragon platformunun kalbi diyebileceğimiz işlemci kısmına da Phenom II X4 955 Black Edition takviyesi yapıldı.

Peki AMD'nin güncellemeleri platform performansıanı hangi seviyeye çıkardı. Bu konuda firma Spider, Dragon ve Dragon Refresh (Phenom II X4 955 BE ve Radeon HD 4890) platformlarına yönelik olarak, haber içerisinde de verdiğimiz karşılaştırma tablosu yayımladı. Bu tabloya göre AMD, Dragon Refresh platformuyla ilk etapta 2007'nin Kasım ayında Phenom işlemcileri, 7 serisi yonga setleri ve Radeon HD 3800 serisi ekran kartlarıyla anons edilen Spider platformuna kıyasla %48'e varan performans artışı sağlamış durumda. AMD platform performans değerlendirmesinin yanı sıra Phenom II X4 955 Black Edition işlemcini, Intel'deki rakip çözümlerle kıyaslamayı da unutmamış.

Phenom II X4 955 Black Edition; AMD'nin en hızlı işlemcisi overclock rekoru ile geldi
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http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=551629

AMD'ye göre Phenom II X4 955 Black Edition ki firmanın en hızlı işlemcisi, 245$'lık fiyatıyla Intel Core i7 serisinin 2.66GHz'de çalışan 920 modelinden yaklaşık 45$, Core 2 Quad ailesinin popüler modellerinden birisi olan Q9550 modelinden ise 25$ daha ucuz.AMD'ye göre Phenom II X4 955 Black Edition pek çok uygulamada Q9550'den daha hızlı, Core i7 920'ye kıyasla ise uygulamasına göre mücadeleci bir performans sergileyebiliyor. Tabii AMD'nin özellikle hız aşırtma performansıyla bir kez daha iddialı. Zira standart olarak 3.2GHz'de çalışan işlemcinin herhangi bir voltaj arttırımına gerek kalmaksızın 3.6GHz+ seviyesine hava soğutma ile çıkabildiği belirtilirken, LN2 ile yeni rekorlar da gündemde!

Phenom II X4 955 Black Edition modelinin lansmanı henüz sıcaklığını korurken, yeni bir dünya rekoru haberi de geldi. AMD'nin Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisi, Sıvı Azot (LN2) ile tam %109.26 oranında hız aşırtılarak (overlock) 6696.3MHz seviyesine ulaştı. LimitTeam_Sigh rumuzlu kullanıcı tarafından elde edilen bu değere Asus'un 790FX+SB750 yonga setli M4A79T Deluxe model anakartı ve A-Data tarafından hazırlanan 2GB'lık DDR3 kit ile ulaşıldığını da belirtelim. Her ne kadar Intel, D0 revizyon Core i7 920 işlemcisiyle sansasyon yaratmayı başarsa da yeni nesil işlemcilerin maksimumz MHz yarışında en azından şu an için AMD, ipi önde göğüslemeye devam ediyor.


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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar powercolor hd5770 ekran kartımı kurduktan sonra windowsun bazen 2 sanıyeliğine kitleniyo ekran bazen beyaz bazen mavi bazen turuncu olup sonra kaşdıgı yerden devam ediyor hatta internette sorf yapmak mumkun değil ama asıl garip olanı hangi oyunu açarsam açayım full modda en ufak takılmadan saatlerce oyun oynayabılıyorum. Sizce problemim nerde. forumları araştırarak bütün sürücüleri denedim eski yeni ama sonuc degısmedı bellı bı sureden sonra takılmaya baslıyor ve ınsanı delı edecek sıklıklara ınıyor
amd phenom II x4 955
asus m4a785td-v evo
xtrem 4 gb ramm
powercolor hd5770
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DH Misafiri 9 yıl
hacım sende garipsin. 200 liralık işlemci ye 150 liralık fan alacağına 350 liralık işlemci alsaydınya :D Türk aklı işde.
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carloska 9 yıl

DH Misafiri

hacım sende garipsin. 200 liralık işlemci ye 150 liralık fan alacağına 350 liralık işlemci alsaydınya :D Türk aklı işde.


150 liralık işlemci ama 150 liraya almadım:)))... forumdan ikinci el buldum şimdi satmaya çalışıom
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar Merhaba,
Bir arkadaşımın tavsiyesi ve yardımı ile aşağıda yazılan konfigrasyonda bir bilgisayar topladım. Arkadaşım bununla iyi bir OC yapabileceğimi söyledi fakat sağolsun yoğunluğundan bi dahada destek alamadım. Acemiliğimi hoş görerek bu sistemle ne kadarlık bi oc yapabilirim nasılyapabilirim yada ne tavsiye edersiniz yazarsanız inanın çok sevinirim.
Mainboard: ASUS M4A785TD-V EVO
CPU : AMD Ohenom II x4 955
Ram : Team Group INC. Xtrem LV DDR3 1600
CL 7-7-7-21 (1,65v)
Kasa : AeroCool PGS Vx-9 Pro 650watt Powersupply
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hkn.style 9 yıl
s.a
amd x4 955
Ga-ma790fxt - ud5p
4 gb ddr 3 rem crz.. 1066
4890 sap.. drr 5
3 ds max kullanıyorum oc yapıcam ama nasil olucanı bilmiyorum yakmaktan korkuyorum hersey buna bağlı daha hızlı rendar almak için işlemci ile oynamam lazim ama korku var..
yardım ... sos.... imdat. ... bir care olun bana
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falconrenegade 9 yıl
Beyler islemciyi kullanıyom 3,6 yukarı cıkamadım sıvı sogutmada kullanıyom ama daha yukarı cıkamadım...
sistem bilesenleri
ANAKART - MSI 790FX-GD70
İSLEMCİ - amd phenom ıı 955 black edition
RAM-KINGSTON HYPERX 6 GB DDR3 1600 MHz CL9 TRIP.KIT(3X2GB)
EKRANKARTI - HD4870X2 GDDR5 2Gb 512Bit (2 x 256Bit) Ekran Kartı
PSU - SILVERSTONE SST-ST1000NV 1000W 13,5CM FAN TAK-ÇIKART KABLOLU AKTİF PFC POWER SUPPLY
KASA - THERMALTAKE (VH600LBWS) ARMOR 780e SU SOĞUTMA SİSTEMLİ SİYAH PENCERELİ KASA
DAHA İYİ BİSONUC İCİN NE YAPILMALI AMD DE OVERCLOCKTAN TAM ANLAMIYLA ANLAYAN ARKADASLAR VARSA BU KONUYLA İLGİLİ LİNK ATARLARSA SVİİRİM.
Bundan once intel kullanıyodum.intelde her sey daha kolay....
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John___Doe 9 yıl
Konu hortlamış
Arkadaşım 3.6ghz neyine yetmiyor anlamıyorum?
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-dehşet- 9 yıl

falconrenegade

Beyler islemciyi kullanıyom 3,6 yukarı cıkamadım sıvı sogutmada kullanıyom ama daha yukarı cıkamadım...

sistem bilesenleri

ANAKART - MSI 790FX-GD70

İSLEMCİ - amd phenom ıı 955 black edition

RAM-KINGSTON HYPERX 6 GB DDR3 1600 MHz CL9 TRIP.KIT(3X2GB)

EKRANKARTI - HD4870X2 GDDR5 2Gb 512Bit (2 x 256Bit) Ekran Kartı

PSU - SILVERSTONE SST-ST1000NV 1000W 13,5CM FAN TAK-ÇIKART KABLOLU AKTİF PFC POWER SUPPLY

KASA - THERMALTAKE (VH600LBWS) ARMOR 780e SU SOĞUTMA SİSTEMLİ SİYAH PENCERELİ KASA

DAHA İYİ BİSONUC İCİN NE YAPILMALI AMD DE OVERCLOCKTAN TAM ANLAMIYLA ANLAYAN ARKADASLAR VARSA BU KONUYLA İLGİLİ LİNK ATARLARSA SVİİRİM.

Bundan once intel kullanıyodum.intelde her sey daha kolay....


İlk önce o Ram lerden birini çıkaracaksın.AMD lerde iki kanal bellek kontrolcü bulunur.Yani ya bir tane daha aynı Ram den bulup 8 gb yapacaksın ya da çıkarıp 4 gb kullanacaksın.Kararlılığı bozanın o olduğunu düşünüyorum.Öte yandan hiç voltaj vermeden zaten işlemci 3.6 ya çıkıyor.Ki sıvı soğutma ile çok daha iyi bir değer yapabilir.Bu işlemcinin 4.0 ghz a kadar yolu var.3.9 ghz kesin yapman lazım.Ram in birini çıkar öyle dene bakalım.
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MÇKR_06 9 yıl
soğutucu güzel
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XivA 10 yıl
7.2 ghz görmüş :)
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Permanent. 10 yıl

Orjinalden alıntı: XivA

7.2 ghz görmüş :)


Doğrudur
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cihangir151 10 yıl
@Permanent öyle deme dostum bak ben ikon da koyamıyorum gıcık oldum bana garezi mi var dh ın :((
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Big-Long-Pink-Strong 10 yıl
Phenom 955 mayısda çıkmıycakmıydı?
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cihangir151 10 yıl
Permanent
teşekkürler ama bende o bahsettiğin butonlar yok valla üye olarak giriş yapmama ragmen göremedim
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Permanent. 10 yıl
Mayıs sonuna kadar beklemekte fayda var dolar vaziyeti malum dün 1,64 bugün 1,60 i görecek gibi [>:]

Anlaşılan 955 bana nasip olmayacak kafama takılansa x3 720 mi alsam yoksa x4 940 mı
yani bir nevi AM2+ mı AM3 mü ??? Ama GTX 285'i alırım en azından gözüm arkada kalmaz
Fiyat indirimi bu sıralar yanstılır inşallah.

Novada 216 dolar + kdv olmuş 200 $ ın altına inmesini beklemek,mucizenin tanımı olsa gerek




cihangir dostum bende panalde sil seçeneği var ama başka forumlara girdiğimde çıkmayabiliyor garip doğrusu neyse canım kimseye zararı yokya mesajının boşver
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cihangir151 10 yıl
arkdaslar msj iki kez gitti kusura bakmayın buraya gönderdiğimiz msj nasıl yönetiyoruz?
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Permanent. 10 yıl
Oha ama Temmuz da satışa başlacak ha ben kısaca yuhh diyorum ayıp be 2 aya 20 çekirdekli işlemci çıkar


Şu fiyat indirimi konusuna bi deyinmek lazım sayın distribütörlere
X2 dostum sen mail attın mı acaba bu fiyat indirimi konusunda ?



@cihangir151

Mesaj bloğunun üstteki seçenekler bölümünde sil var
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cihangir151 10 yıl
amd önünü iyice açıyor hadi hayırlısı bu iş en çok biz kullanıcıları sevindiriyor onlar kapışsında biz rahat edelim yoksa iş tekelleşecek. ki birde şu bizim maliye bakanlığının bir alternatifi çıksada vergiler düşse :)
ama soğutucu çok iyi olmuş onun üstüne büyük bir fan attımı ne gider ya meret :D
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