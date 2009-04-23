Phenom II X4 955 Black Edition; AMD'nin en hızlı işlemcisi overclock rekoru ile geldi

Yeni yılın ilk günleriyle birlikte Deneb kod adını taşıyan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli Phenom II X4 işlemcilerini kullanıma duyuran, hemen ardından da Şubat ayı içerisinde DDR3 bellek desteği sunan Soket AM3 formundaki işlemcilerini pazara sunan AMD, arkasına aldığı rüzgarla 2009 için iddialı olduğunu sinyallerini vermiş üstelik hazırladığı çözümler için takip ettiği fiyat politikası, geri doğru uyumluluk stratejisi ve hız aşırtma odaklı tanıtımlarla satış rakamlarını arttırmayı başarmıştı. Firma bugün yaptığı açıklama ile yüksek performans segmenti için hazırladığı birisi firma tarihinin en hızlı masaüstü işlemcisi olan iki yeni modelini duyurdu.

AMD'nin lanse ettiği Phenom II X4 945 ve Phenom II X4 955 modellerinin her ikisi de 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. Soket AM3 formunda olan ve DDR3 bellek desteği sunan işlemciler, yukarıda da belirttiğimiz gibi geriye doğru uyumluluk çerçevesinde uyumlu 100'den fazla Soket AM2+ anakart üzerinde DDR2 belleklerle de kullanılabilecek. AMD'nin yeni işlemcilerinden Phenom II X4 945 bir bakımda Ocak ayında satışa sunulan 940 modelinin güncellenmiş versiyonu olarak ta değerlendirilebilir. 3GHz'de çalışan işlemcinin yerini bir önceki modele göre en önemli farkı olarak Soket AM3 formunda olması ve DDR3 bellek desteği ile geliyor olması gösterilebilir.

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AMD bugün yaptığı duyuru ile Phenom II X4 945 ve 955 Black Edition işlemcilerini pazara sundu.

Tabii AMD'nin resmi dökümanlarına göre Phenom II X4 940 Black Edition modelinden farklı olarak 945 modelinde çarpan kilidi açık olmayacak. 3GHz'de çalıştığını belirttiğimiz Phenom II X4 945 modelinin HyperTransport veri yolu hızı ise 4000MHz olarak belirlenmiş. Çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip olan işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 125 Watt. Yurt dışı satış fiyatının 225$ olarak belirlendiği ifade edilen Phenom II X4 945, AMD'nin işlemci pazarında bir sonraki model güncellemesine kadar en güçlü ikinci silahı olacak. En güçlü ikinci diyoruz zira AMD bugün hfirma tarihinin en hızlı masaüstü işlemcisini de duyurdu; Phenom II X4 955 Black Edition!

AMD'nin yeni amiral gemisi olarak dikkatleri üzerine çeken Phenom II X4 955 Black Edition, standart olarak 3.2GHz'de çalışıyor. Saat hızı anlamında Intel'in Core i7 965 Extreme Edition modelini yakalamayı da başaran firmanın farklı bazı iddiaları da var ki yazı içerisinde onlara da değineceğiz. Phenom II X4 955 Black Edition ana hatları itibariyle serinin saat hızı arttırılmış üst modeli görünümü çiziyor olsa da işin aslı pek te öyle değil zira firma yeni işlemcisiyle birlikte PIB (Processor in Box) yani kutu içerisinden çıkan standart işlemci soğutucusunu da değiştiriyor. AMD'nin gelecekte duyuracağı Phenom II işlemcilerinde de yer alacak soğutucu ısı borularıyla dikkat çekiyor.

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Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisinin hem fiyat/performans hem de hız aşırtma başarımıyla iddialı olacağı belirtiliyor.

AMD'nin yeni soğutucusuyla ilgili gelen ilk yorumlar ise sessiz çalışmasa da, günümüzün yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla düelloya tutuşacak düzeyde olmasa bile standart soğutucu için gayet iyi performans sergilediği belirtiliyor. Tabii bu noktada işlemci üreticilerinin maliyetleri de göz önüne alarak ideal fiyat/performans ve gürültü dengesini yakalamaya çalıştıklarını da belirtelim. 3.2GHz'de çalışan ve çarpan kilidi açık olarak gelen dolayısıyla hız aşırtma tutkunlarına ciddi olanaklar tanıyan Phenom II X4 955 BE serinin diğer üyelerinde olduğu gibi çekirdekler arası ortak kullanıma açık 6MB L3 ve 2MB L2 (her çekirdek için 512Kb) bellek kapasitesine sahip.

Phenom II X4 955 BE ile birlikte AMD, OverDrive yazılımının 3.0 sürüm numaralı yeni versiyonunu da kullanıma sundu. İlk defa Spider platformuyla kullanıma sunulan bu uygulama, hız aşırtmaya olanak tanıyan alt yapısı, gelişmiş arabirimi ve detaylı donanım-takip özellikleriyle yazılım-donanım uyumunu en ianıyi örnekleyen çözümlerinden biri olmayı başarmıştı. Süreç içerisinde yeni donanımlarla birlikte güncellenen uygulama, Phenom II serisine yeni üyelerin katıldığı bugün itibariyle güncellenen versiyonuyla bir kez daha sahneye çıktı. Zira OverDrive 3.0 ile birlikte fan hızı kontrolü de olmak üzere önemli yenilikler birlikte geliyor.

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DDR3 destekli Soket AM3 işlemciler, Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle kullanılabiliyor.

Yapılan açıklamalara göre OverDrive 3.0 ile gelen temel yenilikler, fan hızı kontrolü, Black Edition Memory Profiles ve Smart Application Profiles. Bu yeniliklere kısaca değinmek gerekirse, fan hızı kontrolüyle AMD, SpeedFan gibi uygulamalara gerek kalmaksızın kullanıcıların OverDrive yazılımı üzerinden fan hızını kontrol edebilmelerini hedeflemiş. Black Edition Memory Profiles isimli yenilik ise bir noktada Intel ve Nvidia'ya yanıt olarak değerlendirilebilir. Zira bu özellikle aynı Intel'in XMP (Extreme Memory Profiles) ve Nvidia'nın EPP (Enhanced Performance Profile) gibi teknolojilerine rakip olan AMD, uyumlu belleklerle daha agresif hız/zamanlama ayarlarına olanak tanıyacak.

BIOS desteği gerektiren Black Edition Memory Profiles ile uyumlu bellek kitleri;

Corsair: CM3X2G1600C9DHX

CM3X2G1600C9DHX Kingston: KHX11000D3LLK2/2G ve KHX12800D3K2/2G

KHX11000D3LLK2/2G ve KHX12800D3K2/2G Mushkin: 991629

991629 OCZ: OCZ3AMD18002G

Smart Application Profiles ise kullanıcılara uygulama ihtiyaçlarına göre sistem performans seviyesini ayarlayabilme imkanı tanıyor. Örneğin yüksek performans gerektiren oyun veya video düzenleme uygulamalarında farklı ayarlar veya düşük güç gerektiren ofis uygulamaları, email kontrolü ve internette gezinti gibi aktivitelerde ise sistemin güç kullanımını düşürebiliyor. Yazılımlar için otomatik performans ayarlamasına olanak tanıyan bu özellik ile kullanıcılar kendi kişisel profillerini de oluşturabilecekler. Öte yandan OverDrive 3.0 geliştirilmiş donanım takip özellikler, özelleştirilebilir AutoClock desteğine ve şu an beta aşamasında olan ve yakında RC1 sürümü çıkması beklenen Windows 7 ile de uyumlu.

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AMD'nin yeni işlemci soğutucusu!

AMD yeni işlemcileriyle birlikte enerji verimliliğine de değiniyor. Cool’n’Quiet 3.0, Smart Fetch ve PowerNOW gibi teknolojilerle dinamik işlemci kontrolü üzerinden enerji verimliliğini hedefleyen firma, OverDrive 3.0 yazılımının da katkısıyla bu konudaki iddiasını daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Bu arada AMD, Phenom II X4955 Black Edition işlemcisiyle, Dragon platformunsa kısa aralıklarla ikinci güncellemesini de yapmış oldu. AMD işlemci, AMD yonga seti ve AMD ekran kartından oluşan platform yapılanması çerçevesinde ekran kartı ayağı geçtiğimiz günlerde Radeon HD 4890 ile güçlendirilen Dragon platformunun kalbi diyebileceğimiz işlemci kısmına da Phenom II X4 955 Black Edition takviyesi yapıldı.

Peki AMD'nin güncellemeleri platform performansıanı hangi seviyeye çıkardı. Bu konuda firma Spider, Dragon ve Dragon Refresh (Phenom II X4 955 BE ve Radeon HD 4890) platformlarına yönelik olarak, haber içerisinde de verdiğimiz karşılaştırma tablosu yayımladı. Bu tabloya göre AMD, Dragon Refresh platformuyla ilk etapta 2007'nin Kasım ayında Phenom işlemcileri, 7 serisi yonga setleri ve Radeon HD 3800 serisi ekran kartlarıyla anons edilen Spider platformuna kıyasla %48'e varan performans artışı sağlamış durumda. AMD platform performans değerlendirmesinin yanı sıra Phenom II X4 955 Black Edition işlemcini, Intel'deki rakip çözümlerle kıyaslamayı da unutmamış.

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http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=551629

AMD'ye göre Phenom II X4 955 Black Edition ki firmanın en hızlı işlemcisi, 245$'lık fiyatıyla Intel Core i7 serisinin 2.66GHz'de çalışan 920 modelinden yaklaşık 45$, Core 2 Quad ailesinin popüler modellerinden birisi olan Q9550 modelinden ise 25$ daha ucuz.AMD'ye göre Phenom II X4 955 Black Edition pek çok uygulamada Q9550'den daha hızlı, Core i7 920'ye kıyasla ise uygulamasına göre mücadeleci bir performans sergileyebiliyor. Tabii AMD'nin özellikle hız aşırtma performansıyla bir kez daha iddialı. Zira standart olarak 3.2GHz'de çalışan işlemcinin herhangi bir voltaj arttırımına gerek kalmaksızın 3.6GHz+ seviyesine hava soğutma ile çıkabildiği belirtilirken, LN2 ile yeni rekorlar da gündemde!

Phenom II X4 955 Black Edition modelinin lansmanı henüz sıcaklığını korurken, yeni bir dünya rekoru haberi de geldi. AMD'nin Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisi, Sıvı Azot (LN2) ile tam %109.26 oranında hız aşırtılarak (overlock) 6696.3MHz seviyesine ulaştı. LimitTeam_Sigh rumuzlu kullanıcı tarafından elde edilen bu değere Asus'un 790FX+SB750 yonga setli M4A79T Deluxe model anakartı ve A-Data tarafından hazırlanan 2GB'lık DDR3 kit ile ulaşıldığını da belirtelim. Her ne kadar Intel, D0 revizyon Core i7 920 işlemcisiyle sansasyon yaratmayı başarsa da yeni nesil işlemcilerin maksimumz MHz yarışında en azından şu an için AMD, ipi önde göğüslemeye devam ediyor.