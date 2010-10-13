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Philips LED-backlit tabanlı yeni monitörünü duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,5b
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son günlerde daha çok 3D destekli HDTV çözümleriyle gündemde olan Philips, Brilliance serisi altında hazırladığı yeni monitörünü duyurdu. 226CL2 model adına sahip olan LCD monitör, düşük güç tüketimi için W-LED backlit teknolojisini esas alıyor ve SmartImage teknolojisi görüntülenen içereğe göre monitörün performansını otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Full HD formunda olan yani 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunan yeni monitör, 2ms tepki süresine, 20,000,000:1 dinamik karşıtlık oranına ve 250 cd/m2 parlaklık seviyesine sahip. Görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerine sahip olan monitörün satışına Kasım ayında başlanması beklenirken, ön-siparişlerin 165 Avro'dan alındığını da belirtelim.


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aspirin_00 9 yıl
samsung daha iyi
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Batuist 9 yıl
Buldunuz ucuz TN panlleri dayayın millete..
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alperen_69 9 yıl
Philips tasarım kısmındaki çalışanları emekli etsin artık
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knnkpln 9 yıl

Batuist

Buldunuz ucuz TN panlleri dayayın millete..


Nerden biliyosun TN panel olduğunu?
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knnkpln 9 yıl

Batuist

Buldunuz ucuz TN panlleri dayayın millete..


Bu lafı babammı dedi.
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blackdreamss 9 yıl
4 yıl önce aldığım, philips 170s model monitörden tasarım olarak pek farkı yok parlak kasa olması ve ufat tefek çizgiler dışında. Bence Philips tasarımı değişmeliydi bu modelde eski ürün havası veriyor. Ya da bu resim aldatıcı ayrıca hdmi neden eklememişler ki.
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