Philips LED-backlit tabanlı yeni monitörünü duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Son günlerde daha çok 3D destekli HDTV çözümleriyle gündemde olan Philips, Brilliance serisi altında hazırladığı yeni monitörünü duyurdu. 226CL2 model adına sahip olan LCD monitör, düşük güç tüketimi için W-LED backlit teknolojisini esas alıyor ve SmartImage teknolojisi görüntülenen içereğe göre monitörün performansını otomatik olarak ayarlayabiliyor.
Full HD formunda olan yani 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunan yeni monitör, 2ms tepki süresine, 20,000,000:1 dinamik karşıtlık oranına ve 250 cd/m2 parlaklık seviyesine sahip. Görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerine sahip olan monitörün satışına Kasım ayında başlanması beklenirken, ön-siparişlerin 165 Avro'dan alındığını da belirtelim.
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Nerden biliyosun TN panel olduğunu?
Bu lafı babammı dedi.