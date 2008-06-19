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Philips, OLED ekranlı yeni MP3 çalar serisini tanıttı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
17,1b
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31
Diğer
knight
Haber Editörü
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LCD televizyondan çevresel bilgisayar bileşenlerine kadar geniş alanda söz sahibi üreticilerden Philips, MP3 çalar sektöründe de hamlelerine devam ediyor. Firma, geçtiğimiz günlerde SA2820, SA2825 ve SA2840 kod adlı MP3 çalarlarını tanıttı. 2 GB'tan 4 GB'a kadar NAND flash bellekle gelen cihazlar 4 satır, 128x64 piksel çözünürlükte OLED ekran kullanıyor. LCD'ye oranla daha az güç tüketimi sağlayan organik led teknolojisinin yaygınlaşmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Kalınlık dışında aşağı yukarı iPod Shuffle ebatlarındaki küçük cihazlar MP3, WAV ve WMA formatındaki ses dosyalarını desteklemesinin yanısıra dahili bir mikrofon aracılığıyla ses kaydı da yapabiliyor. SA serisinde şarj edilebilir pile yer verilmiş ve piller 20 saate varan müzik dinleme süresi sunmakta. MP3 çalarların fiyat seviyesinin ise 45$'dan başlayacağı ifade edildi.
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gurkan1907 10 yıl
Philips Full Sound teknolojisi

Patentli Philips Full Sound teknolojisi, müzik sıkıştırılırken kaybedilen ses ayrıntılarının yeniden kazandırılmasını sağlıyor. Zaman CD kalitesinde MP3 dinleme zamanı!

FullSound sadece bas ve tiz frekansları kuvvetlendirme işlemi değil, bütün ses spektrumunu tarayan ve MP3 ses sıkıştırma işleminde kaybedilen ayrıntıları yeniden kazanmayı hedefleyen bir teknolojidir. Amaç orijinal CD kaydına yakın ses kalitesi elde etmektir.

Philips Full Sound Farkı:

.Philips FullSound, MP3’te CD dinleme deneyimi sağlar.
.Daha derin ve daha etkili yoğun bas
.Sıkıştırılmış seste kaybedilen derinlik duygusunun geri kazanılması
.Seste daha fazla netlik ve ayrıntı
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ŞahEser 11 yıl
vay be hoş birşeye benziyor ama cowon d2 hala bir numara bence
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barocka 11 yıl
hoş duruo bakalım oled lcdli ne mp3 çalarlar çıkar daha

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DarkPlayer00 11 yıl
OLED LCD gibi yaygınlaşıcak mı bakalım.

Bunlar ilk sinyaller olabilir.
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Confusion 11 yıl
shuflle boyutunda bi cihaza oled lcd koymaları çok güzel
cihaz başarılı olur bence
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yellowpop 11 yıl

Orjinalden alıntı: DarkSleep__

OLED LCD gibi yaygınlaşıcak mı bakalım.

Bunlar ilk sinyaller olabilir.



Yakın zamanda içinde LED kelimesi geçen her ürün yaygınlaşacak gibi görünüyor. daha az enerji harcadıklarından (O)LEDlerin sadece ekranlarda değil normal ev ışıklandırmasında bildiğimiz ampülün yerini alması bekleniyor birkaç sene içinde. Bunun için çalışmalara çoktan başlamış olan markalardan biri de philips..
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krmtrylcn 11 yıl
çok güzelmiş
haber için saol fx57
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krmtrylcn 11 yıl
pardon ..Knight..
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cem_fb_93 11 yıl

Orjinalden alıntı: _kerem

çok güzelmiş
haber için saol fx57



:D fx alışkanlık olmuş:D

güzelmiş beğendim
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