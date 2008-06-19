Philips, OLED ekranlı yeni MP3 çalar serisini tanıttı

Haber Editörü
LCD televizyondan çevresel bilgisayar bileşenlerine kadar geniş alanda söz sahibi üreticilerden Philips, MP3 çalar sektöründe de hamlelerine devam ediyor. Firma, geçtiğimiz günlerde SA2820, SA2825 ve SA2840 kod adlı MP3 çalarlarını tanıttı. 2 GB'tan 4 GB'a kadar NAND flash bellekle gelen cihazlar 4 satır, 128x64 piksel çözünürlükte OLED ekran kullanıyor. LCD'ye oranla daha az güç tüketimi sağlayan organik led teknolojisinin yaygınlaşmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Kalınlık dışında aşağı yukarı iPod Shuffle ebatlarındaki küçük cihazlar MP3, WAV ve WMA formatındaki ses dosyalarını desteklemesinin yanısıra dahili bir mikrofon aracılığıyla ses kaydı da yapabiliyor. SA serisinde şarj edilebilir pile yer verilmiş ve piller 20 saate varan müzik dinleme süresi sunmakta. MP3 çalarların fiyat seviyesinin ise 45$'dan başlayacağı ifade edildi.
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Patentli Philips Full Sound teknolojisi, müzik sıkıştırılırken kaybedilen ses ayrıntılarının yeniden kazandırılmasını sağlıyor. Zaman CD kalitesinde MP3 dinleme zamanı!
FullSound sadece bas ve tiz frekansları kuvvetlendirme işlemi değil, bütün ses spektrumunu tarayan ve MP3 ses sıkıştırma işleminde kaybedilen ayrıntıları yeniden kazanmayı hedefleyen bir teknolojidir. Amaç orijinal CD kaydına yakın ses kalitesi elde etmektir.
Philips Full Sound Farkı:
.Philips FullSound, MP3’te CD dinleme deneyimi sağlar.
.Daha derin ve daha etkili yoğun bas
.Sıkıştırılmış seste kaybedilen derinlik duygusunun geri kazanılması
.Seste daha fazla netlik ve ayrıntı
Bunlar ilk sinyaller olabilir.
cihaz başarılı olur bence
Yakın zamanda içinde LED kelimesi geçen her ürün yaygınlaşacak gibi görünüyor. daha az enerji harcadıklarından (O)LEDlerin sadece ekranlarda değil normal ev ışıklandırmasında bildiğimiz ampülün yerini alması bekleniyor birkaç sene içinde. Bunun için çalışmalara çoktan başlamış olan markalardan biri de philips..
:D fx alışkanlık olmuş:D
güzelmiş beğendim