Philips, OLED ekranlı yeni MP3 çalar serisini tanıttı

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LCD televizyondan çevresel bilgisayar bileşenlerine kadar geniş alanda söz sahibi üreticilerden Philips, MP3 çalar sektöründe de hamlelerine devam ediyor. Firma, geçtiğimiz günlerde SA2820, SA2825 ve SA2840 kod adlı MP3 çalarlarını tanıttı. 2 GB'tan 4 GB'a kadar NAND flash bellekle gelen cihazlar 4 satır, 128x64 piksel çözünürlükte OLED ekran kullanıyor. LCD'ye oranla daha az güç tüketimi sağlayan organik led teknolojisinin yaygınlaşmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Kalınlık dışında aşağı yukarı iPod Shuffle ebatlarındaki küçük cihazlar MP3, WAV ve WMA formatındaki ses dosyalarını desteklemesinin yanısıra dahili bir mikrofon aracılığıyla ses kaydı da yapabiliyor. SA serisinde şarj edilebilir pile yer verilmiş ve piller 20 saate varan müzik dinleme süresi sunmakta. MP3 çalarların fiyat seviyesinin ise 45$'dan başlayacağı ifade edildi.