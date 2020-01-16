Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Philips yeni bir gürültü engelleyici kulak üstü kulaklık duyurdu

    Philips TAPH805BK kulak üstü kulaklık modeli aktif gürültü engelleme özelliğiyle dış sesleri tamamen izole edebiliyor. 30 saate kadar kullanım süresi de diğer avantajı.
    6 gün
    1,6b
    1
    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Philips yeni bir gürültü engelleyici kulak üstü kulaklık duyurdu

    Son dönemde kulaklık sektörü arasında aktif gürültü engelleme özelliği öne çıkmaya başladı. Ağırlıklı olarak kablosuz kulaklık sınıfında tercih edilen aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ürün sayısı giderek artıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar SteelSeries Rival 3 oyuncu faresi en iyi performansı en uygun fiyata sunuyor

    Philips TAPH805BK özellikleri ve fiyatı

    Philips tarafından geliştirilen TAPH805BK adlı kulak üstü kablosuz kulaklık 40mm noedim akustik sürücüler sayesinde derin bass ve berrak orta seviye frekanslar yayabiliyor. Dayanıklı gövdesi oldukça konforlu.

    Ayrıca Bkz. "Getir platformuna Silikon Vadisi'nden 40 milyon dolarlık yatırım"

    Bluetooth üzerinden bağlantı kuran Philips TAPH805BK modeli mikrofonlar yardımıyla aktif olarak gürültü engelleme yapabiliyor. Kullanıcı bir tuşa basarak dış sesleri duyma veya gürültü engelleme modu arasında geçiş yapabiliyor. Ses kontrolleri de yine kulaklık üzerindeki tuşlar ile oluyor.

    Google Assistant destekli olan kulaklık tek şarj ile 30 saate kadar müzik dinleme veya 25 saate kadar görüşme süresi sunabiliyor. Bu rakamlar gürültü engelleme kapalı olduğunda geçerli. Batarya 5 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım süresine ulaşıyor. Philips TAPH805BK için 200$ fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.techpowerup.com/262990/philips-launches-new-over-ear-wireless-active-noise-canceling-headphones Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Fitbit cihazlarına kandaki oksijeni takip etme özelliği geldi 5 gün Balık yağı temelli ilaç Faz 3 denemesinde iptal edildi 5 gün Cyberpunk 2077'den kötü haber: 5 ay ertelendi 5 gün Samsung Galaxy S20 5G, Geekbench testinde ortaya çıktı: 12GB RAM, Snapdragon 865 5 gün Çinli üretici BYD, elektrikli sedan modeli Han'ın görsellerini paylaştı 5 gün Bang & Olufsen batarya canavarı yeni tam kablosuz kulaklığını duyurdu 6 gün 2020 yılında melez bulut mimarileri öne çıkacak 6 gün Huawei P40'ın detaylarını gösteren yeni render görüntüleri ortaya çıktı 6 gün Cloudflare ABD siyasetçilerine koruma hizmetleri verecek 6 gün Ninja artık kendi Fortnite görünümüne sahip 6 gün Server Nedir? Server Çeşitleri Nelerdir? 6 gün TikTok, 2019'un en çok indirilen ikinci uygulaması oldu 6 gün Yerli otomobil, MWC 2020'de tüm dünyanın beğenisine sunulacak 6 gün Google Telefon uygulamasına, çağrı kaydetme özelliği geliyor 6 gün Huawei'nin 5.000 mAh pile sahip yeni telefonu TENAA'da göründü 6 gün Android dünyasına iddialı tablet | Huawei MediaPad M6 6 gün AMD dizüstünde de iddialı | İşte yeni bilgisayarlar 6 gün Xiaomi Mi 10 canlı olarak görüntülendi 6 gün FBI, iPhone 11 Pro Max'in şifresini kırmayı başardı 6 gün Bose fiziksel mağazalarının yarısını kapatıyor 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Philips yeni bir gürültü engelleyici kulak üstü kulaklık duyurdu Sonraki Chrome yakın gelecekte üçüncü taraf çerezlere izin vermeyecek 6 gün 2019, kayıtlara göre gezegenimizin yaşadığı en sıcak ikinci yıl oldu 6 gün Sony'nin yeni Xperia akıllı telefonlarını tanıtacağı tarih belli oldu 6 gün Türkiye'de kullanılan akaryakıt ne kadar kaliteli? 6 gün Filipinler’deki Taal yanardağında ortaya çıkan şimşeklerin sırrı ne? 6 gün Apple yapay zeka şirketi Xnor'ı satın aldı 6 gün Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısını başlattı 6 gün Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi Bulutistan 6 gün Robota dönüştüren iskelet | Demir Adam görmesin 6 gün Wikipedia sonunda Türkiye'de yeniden erişime açıldı 6 gün HyperGear çevre birimleri Bilkom distribütörlüğünde ülkemizde satışa başladı 1 hf. Uygulama ekosistemi geçen yıl 83.5 milyar dolar üretti 1 hf. Sony aynasız kameralar için kablosuz tutucu duyurdu 1 hf. Razer DeathAdder V2 ve Basilisk V2 oyuncu fareleri duyuruldu 1 hf. Motorda seri üretim ilk meyvelerini verdi: PD170’ler havalanmak için hazır! 1 hf. iPhone'lar artık Google güvenlik anahtarı olarak kullanılabiliyor 1 hf. Netflix Türkiye'den Burak Aksak'lı yeni dizi: 50m2 1 hf. Logitech Ergo K860 klavye ergonomi için tasarlandı 1 hf. Robotların çalıştığı lokantalar iflasın eşiğinde 1 hf. Samsung Galaxy Buds+ ile ilgili bir iyi bir de kötü haber var Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    CHPlilerin mütevazı yaşamı
    DH Forum
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim