Philips yeni bir gürültü engelleyici kulak üstü kulaklık duyurdu

Son dönemde kulaklık sektörü arasında aktif gürültü engelleme özelliği öne çıkmaya başladı. Ağırlıklı olarak kablosuz kulaklık sınıfında tercih edilen aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ürün sayısı giderek artıyor.

İlginizi Çekebilir

SteelSeries Rival 3 oyuncu faresi en iyi performansı en uygun fiyata sunuyor

Philips TAPH805BK özellikleri ve fiyatı

Philips tarafından geliştirilen TAPH805BK adlı kulak üstü kablosuz kulaklık 40mm noedim akustik sürücüler sayesinde derin bass ve berrak orta seviye frekanslar yayabiliyor. Dayanıklı gövdesi oldukça konforlu.

Ayrıca Bkz. "Getir platformuna Silikon Vadisi'nden 40 milyon dolarlık yatırım"

Bluetooth üzerinden bağlantı kuran Philips TAPH805BK modeli mikrofonlar yardımıyla aktif olarak gürültü engelleme yapabiliyor. Kullanıcı bir tuşa basarak dış sesleri duyma veya gürültü engelleme modu arasında geçiş yapabiliyor. Ses kontrolleri de yine kulaklık üzerindeki tuşlar ile oluyor.

Google Assistant destekli olan kulaklık tek şarj ile 30 saate kadar müzik dinleme veya 25 saate kadar görüşme süresi sunabiliyor. Bu rakamlar gürültü engelleme kapalı olduğunda geçerli. Batarya 5 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım süresine ulaşıyor. Philips TAPH805BK için 200$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.techpowerup.com/262990/philips-launches-new-over-ear-wireless-active-noise-canceling-headphones

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.