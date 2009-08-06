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PhotoFast yüksek performans odaklı yeni SSD modelini tanıttı; G-Monster Quad Drive

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PhotoFast yüksek performans odaklı yeni SSD modelini tanıttı; G-Monster Quad Drive
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Japonya merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi PhotoFast, yüksek performans odaklı yeni SSD çözümünü duyurdu. Firmanın G-Monster Quad Drive olarak isimlendirdiği 2.5-inç boyutundaki yeni SSD çözümü doğrudan NAND flash bellek yongaları yerine 4 adet CompactFlash bellek kartından oluşuyor. Tercihe göre RAID 0, 1, 5 ve 10 konfigürasyonundan kurulabilen CompactFlash bellek kartlarıyla yeni SSD çözümünün 250MB/sn'lik okuma ve 170MB/sn'lik yazma hızlarına destek verdiği açıklanırken, ürünün SATA-II ara birimiyle uyumlu olduğu bildirildi.

PhotoFast tarafından bir yıllık garanti ile satışa sunulacak yeni SSD depolama çözümü G-Monster Quad Drive'ın kullanıma sunulacağı tarih ve son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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DH Misafiri 9 yıl
sizden sadece tek istediğim şu transmeta crusoe TM5800 işlemcisi hakkında bilgi istiyorum
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