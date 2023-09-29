Pi Coin Projesine Ne Oldu? Bitcoin Madenciliği Yapan Bu Proje Pi Coin'in Yerini Alabilir Mi?

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2018 yılında bir grup bilim insanı tarafından geliştirilen ve mobil cihazlar üzerinden kripto para madenciliği yapmayı amaçlayan Pi Coin projesi, topluluğun tepkisini çekiyor.

2021 yılında büyük çıkış yakalayan Pi Network, uzun süredir devreye alınması beklenen ana ağ başlangıcının ne zaman olacağıyla ilgili hala kesin bir bilgi paylaşımı yapmıyor.

Mobil cihazlar aracılığıyla kripto para madenciliği yapılmasını mümkün kılmayı hedefleyen projenin iki sene önce Beta ve test ağı aşamalarını tamamladığı biliniyor. Ancak o dönemden bu yana sessizliğe gömülen Pi Coin projesi, bazı yatırımcılar tarafından dolandırıcılık tokeni olmakla suçlanıyor.

Tatmin edici açıklamalar yapmaktan uzak bir takım bilgiler paylaşan Pi Coin’e olan öfke gittikçe artıyor. Bu sebeple Pi Coin, sahneyi yeni çıkan bir kripto para projesine kaptırıyor.

Zahmetsiz ve merkeziyetsiz madencilik çözümü olarak lanse edilen yeni kripto coin projesi Bitcoin Minetrix, madencilikle ilgilenen kripto topluluğundan yoğun ilgi görüyor.

Merkeziyetsiz Madencilik Çözümü Sunan Bitcoin Minetrix

Bitcoin madenciliği, kripto ekosistemiyle uzaktan yakından ilgisi olan tüm yatırımcıların en az bir kez duyduğu bir tanım. İtibari para birimlerinin basımının kripto dünyasındaki karşılığı olan madencilik terimi, yeni bir kripto para yaratım sürecine verilen ad olarak açıklanıyor. Bitcoin madenciliği ise lider kripto para birimi olan Bitcoin yaratma için kullanılıyor.

Bitcoin madenciliğinin hem zaman, hem zihin mesaisi hem de donanım açısından oldukça maliyetli bir işlem olduğu biliniyor. Madencilerin yoğun işlemci günü ile karmaşık matematik problemlerini çözmesinin yanı sıra oldukça pahalı donanımlar satın alması ve meydana çıkan ısı sorununu gidermesi gerekiyor.

Piyasaya sürüldükten sonra mobil cihazlarla madencilik yapma imkanı sunacağını söyleyen Pi Coin’in bu gerekçelerle büyük ilgi gördüğü biliniyor. Ancak ana ağ başlatılmasını bir türlü gerçekleştirmeyen ve kripto topluluğunu tatmin eden açıklamalar yapmayan proje, artık dolandırıcılık tokeni olmakla suçlanıyor. Pi Coin yerine ise ön satışı henüz başlayan BTCMTX token dikkat çekiyor.

İndirimli ön satış etkinliği ile Bitcoin Minetrix token satın alma şansı bulan yatırımcılar, merkeziyetsiz, zahmetsiz ve maliyetsiz Bitcoin madenciliği yapabiliyor.

Bitcoin Minetrix kontrol paneline hem mobil hem de masaüstünden erişmek mümkün oluyor. Bu sebeple Bitcoin Minetrix projesi, Pi Coin’in tahtına oturmaya aday gibi görünüyor.

Bitcoin Minetrix Projesi Yatırımcılara Neler Sağlıyor?

Ön satışı henüz başlayan ve kısa sürede 150 bin dolardan fazla fon toplamayı başaran Bitcoin Minetrix ile kullanıcılar, zahmetsiz bir şekilde madencilik yapabiliyor.

Kullanıcılar ön satıştaki indirimli fiyatlar karşılığında Bitcoin Minetrix token satın alıyor. Bu tokenler devreye alınan staking mekanizması aracılığıyla stake ediliyor.

Stake edilen BTCMTX token karşılığında yatırımcılar Bulut Madenciliği Kredileri kazanıyor. Madencilik kredilerinin belirlenen madencilik süresi boyunca yakılması gerekiyor. Tüm bu sürede yaratılan BTC’ler yatırımcının cüzdanına aktarılıyor.

Bitcoin Minetrix platformu, yalnızca madenciliği kolaylaştırmıyor, aynı zamanda madencilik sözleşmelerinin satın alımı için ödenen ücretleri veya fonların kaybedilmesi ihtimalini de ortadan kaldırıyor.

Bitcoin Minetrix Ön Satışı Hızlı İlerliyor

Eskiden olduğu gibi bir dizüstü bilgisayarla Bitcoin madenciliği yapmanın mümkün olmadığı günümüzde pratik bir çözüm sunan Bitcoin Minetrix ön satışı hızlı ilerliyor.

Henüz 26 Eylül’de başlamış olmasına rağmen Bitcoin Minetrix ön satışında toplanan fonların 150 bin doları aştığı görülüyor. Bu yazı yazıldığı saat itibarıyla Bitcoin Minetrix fonları 157 bin 536 dolar seviyesinde.

Bitcoin Minetrix token ön satışında aşamalı bir satış planı uygulanıyor. Yatırımcılar, 10 aşamalı ön satış etkinliğinde her aşamada yeni bir fiyattan satın alım yapıyor. Ön satışta toplamda 15,6 milyon dolar toplanması hedefleniyor. Projenin üst limiti ise 32 milyon dolar olarak belirleniyor.

Projeyle ilgilenen kripto tutkunları, henüz ilk aşamasında olan ön satış etkinliğinde 0,011 dolar fiyattan Bitcoin Minetrix token satın alma imkanı buluyor. Her aşamada projenin native tokeni olan Bitcoin Minetrix token fiyatı yüzde 10 oranında artırılıyor.

Ön satışın son yani onuncu aşamasına gelindiğinde Bitcoin Minetrix tokenin fiyatının 0,0119 dolar olması bekleniyor. Aşamalı ön satış, yatırımcıların borsa listelemeleri gerçekleşmeden gelir elde etmesine olanak tanıyor.

Ethereum blok zinciri üzerindeki bir ERC-20 tokeni olan Bitcoin Minetrix tokene yatırım yapmak isteyenler, ETH, USDT veya BNB kullanabiliyor.

Bitcoin Minetrix Projesinin Dikkat Çeken Özellikleri

Tüm projeyi incelediğimizde Bitcoin Minetrix ile ilgili en dikkat çekici özellikleri maddeler halinde sıralayalım:

Bitcoin Minetrix, türünün ilk örneği olan bir Stake et ve Madencilik Yap tokenidir.

BTCMTX token sahipleri zahmetsiz ve merkeziyetsiz bir şekilde BTC madenciliği yapabilmektedir.

Bitcoin Minetrix projesinde token satışı haricinde bir maliyet söz konusu değildir.

Blok zincirine dayalı bulut madenciliği şeffaf ve güvenli bir madencilik yöntemi olarak bilinir.

Yatırımcılar staking, yıllık faiz getirisi ve borsa listelemeleri sonraki fiyat artışı ile gelir elde etme imkanı bulur.





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