Pi Coin topluluğa bu mesajı duyurdu! Yatırımcılar Pi Coin alternatiflerine yöneldi

Tam Boyutta Gör Mobil cihazlar üzerinden madencilik yapma vaadiyle yola çıkan Pi coin proje ekibi, kripto topluluğuna yeni bir duyuru yaptı. Mainnet (ana ağ) ile ilgili olmayan bu duyuru, uzun süredir bekleyen bazı yatırımcıların öfkelenmesine yol açtı.

Pi Network resmi X (Twitter) hesabından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Pi blok zincirinin ne kadar çevre dostu, düşük maliyetli ve yüksek verimli bir ağ olduğundan bahsedildi. Proje ekibi paylaşımda, katılımcılara 10 bin Pi coin kazanma şansı sunan Pi Hackathon’a katılım bağlantısına da yer verdi.

Yapılan paylaşım, 2021 yılından beri Mainnet’in devreye alınması için gün sayan kripto topluluğunun beklentisini karşılamadı. 2018 yılında Stanford Üniversitesi’nden iki bilim insanı tarafından geliştirilen Pi Network, 2021’de hızla popüler bir hale gelmiş ve mobil cihazlar üzerinden madencilik yapmak isteyen yatırımcıların akınına uğramıştı.

Beta ve test ağlarını iki sene önce tamamlandığı bilinen proje, o günden bu yana pek bir gelişme kaydedemedi. Ara sıra yapılan ancak topluluğu tatmin etmekten uzak olan açıklamalar, bazı yatırımcılar için bardağı taşıran son damla oldu.

Pi Network’ü dolandırıcılıkla suçlayan iddiaların yer aldığı bir takım serzeniş mesajları göze çarparken öfkeli yatırımcıların bir bölümü alternatif projelere yönelmeye başladı. Pi coin alternatifi projeler arasında son dönemlerin gündem maddesi olan spt Bitcoin ETF’lerinden ilham alan Bitcoin ETF token ve zahmetsiz BTC madenciliği yapma şansı tanıyan Bitcoin Minetrix öne çıkıyor.

Bitcoin ETF Token SEC’in Son Hamlesi Sonrası İvme Kazanıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) masasında onay bekleyen spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin yeni haberler geldikçe bu hareketin tokenize versiyonu olan Bitcoin ETF token ivme kazanıyor.

Spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanması durumuna hazırlıklı olmak isteyen yatırımcılar, indirimli fiyatlardan Bitcoin ETF token satın almak için erken davranıyor. Yakın zamanda başlayan ön satış etkinliği, SEC’nin BlackRock ile görüştüğünün ortaya çıkması ve Franklin Templeton yatırım şirketinin başvurusu için kamuoyu yorum sürecini başlatmasının ardından yoğun talep görüyor.

Şu ana kadar toplanan fonların 2 milyon doları aştığı ön satıştaki aşamalı fiyat artışı stratejisi, yatırımcıların erken aşamalarda projeye dahil olmak istemesine yol açıyor. Mevcut aşamada 0,006 dolardan satışa sunulan BTCETF tokenin son aşamada 0,0068 dolara yükselmesi bekleniyor. Bu fiyat politikası borsa listelemeleri öncesinde potansiyel kazanç anlamına geliyor.

Spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanması sonrasında yaşanacak muhtemel ralliye hazırlıklı olmak isteyen deneyimli yatırımcılar, ETH, USDT, BNB, MATIC veya kart işlemleri kullanarak Ethereum tabanlı Bitcoin ETF tokene yatırım yapabiliyor.

Yatırımcılar, BTCETF token satın aldıktan sonra ön satışın bitmesini beklemeden staking özelliğinden de faydalanabiliyor. Şu ana kadar stake edilen token sayısı 213 milyon adedi geçerken yıllık getiri yüzdesi mevcut oranıyla yüzde 119 olarak belirtiliyor.

Toplamda 2 milyar 100 milyon token arzı bulunan Bitcoin ETF tokenlerin yüzde 25’lik bölümü staking mekanizmasına tahsis ediliyor. Katılımcılar, staking özelliği ile tokenlerini belirli sürelerle kilitleyerek pasif gelir elde etme imkanı buluyor.

Bitcoin Minetrix Token Ön Satış Etkinliği 5 Milyon Dolara Koşuyor

Pi coin projesinde aradığını bulamayan yatırımcılar, maliyetsiz, zahmetsiz ve merkeziyetsiz bir ekosistem ile BTC madenciliği yapma imkanı sunan Bitcoin Minetrix platformuna ilgi gösteriyor.

Bitcoin Minetrix platformu, mobil veya masaüstü kontrol paneli aracılığıyla her kesimden ve her bilgi düzeyinden kullanıcıya madencilik yapma fırsatı sağlıyor. Türünün ilk ve tek örneği olan Stake Et ve Madencilik Yap mekanizması, herhangi bir donanım, yazılım, enerji çözümü veya madencilik sözleşmesi gereksinimini ortadan kaldırıyor.

Katılımcıların platformda BTC madenciliği yapabilmesi için yalnızca Bitcoin Minetrix token satın alması gerekiyor. İndirimli ön satış etkinliği ile yatırımcılarla buluşan BTCMTX tokenler, platform üzerinde stake edilerek bulut madenciliği kredileri elde ediliyor.

Bulut madenciliği kredileri, madencilik süresi boyunca yakılıyor ve nihayetinde ortaya çıkan BTC’ler yatırımcının cüzdanına aktarılıyor. Şeffaflığı ve güvenliği ile bilinen Ethereum blok zinciri üzerinde konumlanan projede, fonların kaybolması gibi risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Yatırımcılar ekosistemin bir parçası olarak staking özelliğinden de faydalanabiliyor. Pasif gelir elde etme imkanı sunan staking mekanizmasına dahil olan token sayısı, bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 318 milyonu aşıyor. Yıllık getiri yüzdesi ise mevcut oranıyla yüzde 131 olarak ölçülüyor.

Bitcoin Minetrix token ön satış etkinliğinde şu ana kadar toplanan fonlar, 4,5 milyon doları aşıyor. Yakın zamanda başlayan ön satışta bu kadar kısa sürede 5 milyon dolara yakın fon toplanmış olması, Pi coin mağduru yatırımcıların projeye ilgi göstermesine yol açıyor.

Mevcut fiyatıyla 0,0119 dolardan satışa sunulan Bitcoin Minetrix tokene yatırım yapmak isteyen kripto meraklıları, ETH, USDT, BNB veya MATIC ile BTCMTX token satın alabiliyor. Yatırımcılar ayrıca kart işlemleri kullanarak da Bitcoin Minetrix token ön satışına katılabiliyor.

