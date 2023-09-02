HashKey, altcoin’lere gözünü dikti

Reuters’ten çıkan bir haberde, portföy yöneticisi Jupiter Zheng’in görüşlerine yer verildi. Zheng, fonun yüksek net değere sahip bireyleri ve zengin Asyalılara hizmet veren yatırım girişimleri müşteri olarak hedeflediğini dile getirdi. Singapur merkezli şirket, tamamen dijital varlıklarda kullanacağı 100 milyon dolarlık yatırım fonunu geçtiğimiz ay duyurmuştu.
Asya’da artan kripto popülaritesi, Asya ülkelerinin girişimlerini de teşvikliyor. Hong Kong ve Singapur, blokzincir ve kripto konusunda emin adımlar atıyor. Özellikle düzenleyici çerçeve konusunda da net adımların atılmaya başlamış olması, kripto girişimlerini teşvik ediyor. Ayrıca, Hong Kong’daki ilk kripto lisansı HashKey Exchange’e verildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.