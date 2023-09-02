HashKey, altcoin’lere gözünü dikti

Tam Boyutta Gör HashKey Group’un alt birimi HashKey Capital, 100 milyon dolarlık fonuyla altcoin’lere yatırım yapmayı planlıyor. Şirket, fon yatırımlarının yarısından azıyla Bitcoin ve Ethereum’a yönelecek. HashKey Capital, bu yatırımlarıyla küçük sermayeli varlıkları çeşitlendirecek ve altcoin portföyü oluşturacak. Şirketin Hong Kong tarafından düzenlenen ve denetlenen fonu, kripto piyasasının çalkantılı gittiği bugünlerde altcoin’leri tercih ediyor.

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Reuters’ten çıkan bir haberde, portföy yöneticisi Jupiter Zheng’in görüşlerine yer verildi. Zheng, fonun yüksek net değere sahip bireyleri ve zengin Asyalılara hizmet veren yatırım girişimleri müşteri olarak hedeflediğini dile getirdi. Singapur merkezli şirket, tamamen dijital varlıklarda kullanacağı 100 milyon dolarlık yatırım fonunu geçtiğimiz ay duyurmuştu.

Asya’da artan kripto popülaritesi, Asya ülkelerinin girişimlerini de teşvikliyor. Hong Kong ve Singapur, blokzincir ve kripto konusunda emin adımlar atıyor. Özellikle düzenleyici çerçeve konusunda da net adımların atılmaya başlamış olması, kripto girişimlerini teşvik ediyor. Ayrıca, Hong Kong’daki ilk kripto lisansı HashKey Exchange’e verildi.

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