Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    HashKey, altcoin’lere gözünü dikti

    HashKey Group’un bünyesinde yer alan yatırım kuruluşu HashKey Capital, 100 milyon dolarlık dijital varlık fonuyla altcoin’lere yönelecek. HashKey, yatırımlarını altcoin’lerden yana kullanacak.
    HashKey, altcoin’lere gözünü dikti Tam Boyutta Gör
    HashKey Group’un alt birimi HashKey Capital, 100 milyon dolarlık fonuyla altcoin’lere yatırım yapmayı planlıyor. Şirket, fon yatırımlarının yarısından azıyla Bitcoin ve Ethereum’a yönelecek. HashKey Capital, bu yatırımlarıyla küçük sermayeli varlıkları çeşitlendirecek ve altcoin portföyü oluşturacak. Şirketin Hong Kong tarafından düzenlenen ve denetlenen fonu, kripto piyasasının çalkantılı gittiği bugünlerde altcoin’leri tercih ediyor.

    Reuters’ten çıkan bir haberde, portföy yöneticisi Jupiter Zheng’in görüşlerine yer verildi. Zheng, fonun yüksek net değere sahip bireyleri ve zengin Asyalılara hizmet veren yatırım girişimleri müşteri olarak hedeflediğini dile getirdi. Singapur merkezli şirket, tamamen dijital varlıklarda kullanacağı 100 milyon dolarlık yatırım fonunu geçtiğimiz ay duyurmuştu.

    Asya’da artan kripto popülaritesi, Asya ülkelerinin girişimlerini de teşvikliyor. Hong Kong ve Singapur, blokzincir ve kripto konusunda emin adımlar atıyor. Özellikle düzenleyici çerçeve konusunda da net adımların atılmaya başlamış olması, kripto girişimlerini teşvik ediyor. Ayrıca, Hong Kong’daki ilk kripto lisansı HashKey Exchange’e verildi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    veterinerlik okumak kardiotorasik indeks fizyolojik sınırlardadır bornovadan bucaya nasıl gidilir dr biyoloji tyt pdf nefes almayı unutmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi-Xiaomi Redmi 12C
    Xiaomi-Xiaomi Redmi 12C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15 A12VE-216XTR
    MSI CYBORG 15 A12VE-216XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız