Pi Coin Twitter'da Duyurdu! Pi Coin Alternatifi Coinlere İlgi Artıyor

Tam Boyutta Gör

Mobil cihazlar üzerinden kripto para madenciliği yapma vaadiyle geliştirilen Pi coin ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Pi Network ekibi, V1 yol haritasını paylaşarak katılımcılardan geribildirim istedi. Ancak bu talep, topluluğu öfkesini daha da artırdı.

2018 yılında Stanford Üniversitesi’nden iki bilim insanı tarafından geliştirilen Pi Network, 2021 yılında büyük çıkış yakalamıştı. Pahalı donanım ihtiyacını ortadan kaldıran proje, mobil cihazlar üzerinden madencilik yapmayı vadediyordu.

İki sene önce beta ve test ağı aşamalarını tamamladığı bilinen projede, o dönemden bu yana yaşanan sessizlik, yatırımcıları çileden çıkarıyordu. Pi Network ekibinden yapılan son duyuru da, kripto topluluğu tarafından ciddiyetten uzak olmakla suçlandı.

Proje ekibi, V2 yol haritasının geliştirilmesinde etkili olacak geribildirimleri talep ederek V1 yol haritasını paylaştı. Ayrıca, Pi’nin ticaret entegrasyonu ile ilgili bir YouTube videosu yayınladı. Video ile ilgili olarak Pi ekibi, yerel ticarete yönelik desteklerin ve programların geliştirilmesinde bu tür geribildirimlerin etkili olduğunu vurguladı.

Uzun süredir Mainnet’in yayına alınmasını bekleyen kripto yatırımcılar, yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. Yorumlar arasında Pi Network ekibini dolandırıcılıkla suçlayan cümleler yer aldığı da göze çarptı.

Katılımcılarını ve genel olarak kripto dünyasını uzun süredir bekleten Pi coin’e daha fazla zaman harcamak istemeyen yatırımcılar, alternatif projelere ilgi gösteriyor. Pi Coin alternatifleri arasında spot Bitcoin ETF başvurularından ilham alan Bitcoin ETF ve merkeziyetsiz BTC madenciliği imkanı sunan Bitcoin Minetrix dikkat çekiyor.

Bitcoin ETF Token Yatırımcılardan İlgi Görüyor

Kripto para yatırımcılarının gündemindeki ilk madde spot Bitcoin ETF başvurularının akıbeti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun onayına tabi olan başvuruların olumlu sonuçlanması halinde uzun zamandır beklenen boğa sezonunun yaşanacağı düşünülüyor.

Gündemi yakından takip eden Bitcoin ETF ekibi, bu rüzgarı arkasına alarak hareket ediyor. Spot Bitcoin ETF token başvurularından ilham alan Bitcoin ETF token, ileri görüşlü yatırımcıların radarına takılıyor.

Yatırımcılar, düzenlenen ön satış sayesinde indirimli fiyatlardan Bitcoin ETF token satın alabiliyor. Bitcoin ETF’leri ile resmi bir bağı olmamasına karşın proje ekibi, onayın gelmesi durumunda BTCETF tokenin ralli yapacağına inanıyor.

Staking özellikleri ile de dikkat çeken Bitcoin ETF token, başvuruların onaylanmasını ve erken dönem yatırımcılarını bekliyor.

Bitcoin ETF Token Nasıl Satın Alınır?

Toplamda 2 milyar 100 milyon token arzı bulunan Bitcoin ETF tokenin yüzde 40’ı, ön satış ile yatırımcılarla buluşuyor. 10 aşamalı ön satış etkinliğinde her aşamada token fiyatı yükseliyor.

İlk aşamada token başına 0,005 dolar ödeyen yatırımcılar, son aşamada Bitcoin ETF token satın almak istediğinde 0,0068 dolar harcıyor. Bu sistem, erken dönem yatırımcıların potansiyel olarak daha fazla kar elde etmesine olanak tanıyor.

Şu ana kadar 1,2 milyon dolardan fazla fon toplayan ön satış etkinliğine katılmak isteyen yatırımcılar, ETH, USDT, BNB, MATIC veya kart kullanarak yatırım yapabiliyor.

Zahmetsiz ve Merkeziyetsiz BTC Madenciliği Projesi Bitcoin Minetrix

Pi coin alternatifi projeler arasında en çok dikkat çekenler arasında Bitcoin Minetrix platformu öne çıkıyor. Merkeziyetsiz ve zahmetsiz BTC madenciliği imkanı sunan proje, mobil veya masaüstü cihazlardan erişilebilen bir kontrol paneli aracılığıyla madencilik yapmak isteyen yatırımcılarını bekliyor.

Platformda madencilik yapmak için yalnızca Bitcoin Minetrix token satın almak gerekiyor. Türünün ilk örneği olan Stake Et ve Madencilik Yap mekanizmasına sahip BTCMTX tokenler, bulut madenciliği kredileri karşılığında stake ediliyor.

Madencilik kredileri benzersiz ekosistemde madencilik süresi boyunca yakılıyor ve ortaya çıkan BTC’ler yatırımcıların cüzdanına yatırılıyor. Tüm bu süreçlerde yatırımcıların donanım, yazılım veya madencilik sözleşmeleri gibi gereksinimleri olmuyor.

Şeffaflığı ve güvenliği ile bilinen Ethereum blok zinciri üzerinde inşa edilen Bitcoin Minetrix, pasif gelir elde etme imkanı sunan staking özelliği sayesinde yatırımcıların borsa performansına endeksli olmasını da engelliyor.

Bitcoin Minetrix Token Nasıl Satın Alınır?

Pi coin yatırımcılarının dikkatini çeken tokenlerden olan Bitcoin Minetrix token, aşamalı bir ön satış etkinliği ile yatırımcılarla buluşuyor. Şu ana kadar toplanan fonların 4 milyon doları aştığı etkinlikte 10 aşama bulunuyor.

Bitcoin Minetrix token, ön satışın ilk aşamasında 0,011 dolardan alıcı buluyor. Her aşamada tokenin fiyatı artırılıyor ve son aşamada 1 BTCMTX Token 0,0119 dolara ulaşıyor. Erken aşamalarda yatırım yapan kripto meraklıları, potansiyel olarak daha fazla gelir elde etme imkanı buluyor.

Mevcut aşamada Bitcoin Minetrix token, 0,0117 dolardan satışa sunuluyor. Ön satışta toplamda 15,6 milyon dolar toplamayı hedefleyen platforma yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, ETH, USDT, BNB veya MATIC ile Bitcoin Minetrix token satın alabiliyor. Yeterli bakiyesi olmayan yatırımcılara, kart işlemleri ile ön satışa katılma imkanı da tanınıyor.

Staking özelliğinin devrede olduğu projede şu ana kadar stake edilen token miktarının ise 295 milyonu geçtiği görülüyor. Projenin mevcut APY’si, yüzde 141 olarak ifade ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Pi Coin Twitter'da Duyurdu! Pi Coin Alternatifi Coinlere İlgi Art