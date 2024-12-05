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    Anlık Bildirim

    Kripto para dünyasında tarihi gün: Bitcoin fiyatı 100 bin doları aştı!

    Kripto para yatırımcılarının yıllardır beklediği eşik aşıldı. Bitcoin fiyatı 100 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin neden arttı? Bitcoin fiyatı neden yükseliyor? Yanıtı haberimizde.
    Bitcoin 100 bin doları aştı! Bitcoin neden yükseliyor? Tam Boyutta Gör
    Donald Turmp’ın ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte Bitcoin’in 67 bin dolardan başlayan yolculuğu 100 bin dolara ulaştı. Bitcoin art arda rekorlar kırarak tarihinde ilk kez 6 haneli fiyata ulaştı ve 100 bin dolar seviyesini geçti.

    7 yılda 10 bin dolardan 100 bin dolara

    "5 Aralık 2024" kripto para dünyası için tarihi günler arasına girmeyi başardı. İlk kez 29 Kasım 2017’de 100 bin doları aşan Bitcoin, yedi yıllık bekleyişin ardından 5 Aralık 2024 tarihinde saat 05.40 itibarıyla 100 bin doları geçti. Haberi hazırladığımız esnada (saat 07.45) Bitcoin fiyatı 103.200 dolar seviyesinde seyrediyor.

    Bitcoin neden artıyor?

    Bitcoin’deki artışın en önemli nedeni ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto paralara pozitif yaklaşımı oldu. Bugüne kadar kripto paralara yönelik ciddi vaatlerde bulunan Donald Trump, son olarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanlığına Paul Atkins'i aday göstereceğini duyurdu. Kripto paralara sıcak bakan Paul Atkins’in aday gösterilmesiyle birlikte Bitcoin 100 bin doları aşmayı başardı. Atkins’in göreve getirilmesi halinde kripto paraların desteklenmesine yönelik radikal adımlar atılacak ve yeni düzenlemeler ile kripto paralar yaygınlaştırılacak.

    Trump’ın vaatleri arasında kripto paraların hayatın bir parçası haline getirilmesi yer alıyor. Trump, SEC Başkanı Gary Gensler’ın görevden alacağını ve daha kripto dostu bir yaklaşımı benimseyecek başkanın atanacağını vaat etmişti. Trump ayrıca Bitcoin’i stratejik bir ulusal rezerv varlık haline getirme sözü verdi. Kripto para piyasası hakkında daha net ve daha adil düzenlemeler vaat etti. Kripto paralar üzerindeki sermaye kazancı vergisinin kaldırılması veya azaltılması planlar arasında yer alıyor. ABD merkezli Bitcoin madenciliğinin artırılması ve merkezi olmayan kripto platformlarının (DeFi) desteklenmesi amaçlanıyor.

    Trump’ın ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte Bitcoin yüzde 50’ye yakın artış yakaladı. Bitcoin’in son 1 yıldaki artışı ise yüzde 145 oranında oldu.

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