Bitcoin’de gece yarısı operasyonu: Dakikalar içinde yüzde 15 düştü, 450 milyon dolar tasfiye edildi

Manipülasyonlar devrede
Donald Trump’ın yemin törenine kadar Bitcoin fiyatının yeni zirveler yapacağına dair beklenti ile yatırımcılar uzun pozisyonlara yüklenmeye başladı. Haliyle piyasa yapıcı denen olgular da bu fırsatı kaçırmadı.
Gece geç saatlerde Bitcoin fiyatı 104 bin dolar ile yeni bir rekor kırdı. Tam bu rekorun sevinci yaşanırken dakikalar içerisinde yüzde 15 civarında düşüş geldi. Vadeli borsalarda Bitcoin fiyatı 88000$-90000$ arasında iğne attıktan sonra 96000$ seviyelerine geri yükseldi.
Elbette uzun pozisyonda olan yatırımcılar kıskıvrak yakalandı. 1 saat içerisinde borsalarda likidite olan poz miktarı 450 milyon doları geçti. Spot işlemlerde olan kullanıcılar ise bu düşüşten daha az etkilendi zira altcoin fiyatları da düşüşten önceki seviyelerine yaklaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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