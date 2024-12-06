Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bitcoin’de gece yarısı operasyonu: Dakikalar içinde yüzde 15 düştü, 450 milyon dolar tasfiye edildi

    Bitcoin Kasım ayından bu yana soluksuz yükselişine devam ederken gece yarısı operasyonuyla büyük bir düşüş yaşadı ve milyarlarca TL kaldıraçlı işlemlerde buhar olup gitti.
    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Bitcoin’de özellikle Donald Trump’ın yeni başkan olarak seçilmesinin kesinleşmeye başladığı günden itibaren tarihi bir yükseliş yaşandı. Ardı ardına en yüksek fiyat rekorlarını kıran Bitcoin, en sonunda 100 bin dolar barajını da geçti. 

    Manipülasyonlar devrede

    Donald Trump’ın yemin törenine kadar Bitcoin fiyatının yeni zirveler yapacağına dair beklenti ile yatırımcılar uzun pozisyonlara yüklenmeye başladı. Haliyle piyasa yapıcı denen olgular da bu fırsatı kaçırmadı. 

    Gece geç saatlerde Bitcoin fiyatı 104 bin dolar ile yeni bir rekor kırdı. Tam bu rekorun sevinci yaşanırken dakikalar içerisinde yüzde 15 civarında düşüş geldi. Vadeli borsalarda Bitcoin fiyatı 88000$-90000$ arasında iğne attıktan sonra 96000$ seviyelerine geri yükseldi. 

    Elbette uzun pozisyonda olan yatırımcılar kıskıvrak yakalandı. 1 saat içerisinde borsalarda likidite olan poz miktarı 450 milyon doları geçti. Spot işlemlerde olan kullanıcılar ise bu düşüşten daha az etkilendi zira altcoin fiyatları da düşüşten önceki seviyelerine yaklaştı. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Ford Puma Gen-E tanıtıldı

    G
    guvencetin01 3 saat önce

    Yapay zeka inanılmaz bir hızla, tehlike barındıracak şekilde ilerliyor! Biz TEREX DIESEL; www.terexdiesel.com.tr projemizde yapay zekadan yeterince faydalandık, önemli olan yapay zekanın iyi yönlerini almak ama kötü yönlerine sınırlandırma geliştirmek zorunludur.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi çin malı motorlu testere bosch car service : periyodik bakım fiyatlari bionette kullananlar motorda hava kaçağı varsa ne olur findeks notuna bakmayan araç kiralama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Note 10 Lite
    Xiaomi Note 10 Lite
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız